România, integrată parțial în Rețelele Europene de Referință: Doar 10 din cele 58 de centre naționale de expertiză în boli rare au acces la know-how-ul european
28 februarie, Ziua Internațională a Bolilor Rare
România are în prezent 58 de centre naționale de expertiză în boli rare recunoscute oficial, dintre care doar 10 sunt și conectate la 11 dintre cele 24 de Rețele Europene de Referință (ERN), care reunesc centre spitalicești europene de expertiză și de referință pentru a aborda bolile și afecțiunile rare sau complexe.
- Reamintim că în Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte. În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți.
- Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mai mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
Citiți și: România atinge borna de 58 de centre de expertiză în boli rare. Obiectivele MS: Acces rapid la terapie pentru fiecare pacient și conectarea la mecanismele europene
O analiză comparativă a tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene arată însă o diferență semnificativă între România și alte state europene în ceea ce privește gradul de integrare în aceste rețele europene. Germania, Franța, Italia, Spania, Țările de Jos sau Belgia sunt conectate la toate cele 24 de Rețele Europene de Referință. Centrele naționale din aceste țări participă activ la registrele europene dedicate bolilor rare, ghidurile clinice și platformele de expertiză transfrontalieră.
Cele 24 de rețele europene de referință au fost lansate în martie 2017 și au inclus 956 de unități medicale foarte specializate din 313 de spitale din UE.
- Italia, Germania, Franța, Spania, Țările de Jos și Belgia au o integrare completă în cele 24 de Rețele Europene de Referință. Toate aceste țări se află și în topul accesului la medicamente orfane.
- Luxemburg, singura țară UE, care are un singur centru cu o integrare completă în cele 24 de ERN.
- România se află în grupul statelor cu integrare redusă-medie, alături de Cipru și Grecia. Media europeană de integrare este aproximativ de 19 ERN. Țara noastră ocupă poziția 21 din 27 la număr de ERN.
Participarea activă în ERN înseamnă acces la expertiză multidisciplinară, implicare în studii clinice, contribuție la registre europene și o mai bună fundamentare a deciziilor de rambursare a medicamentelor. De reținut faptul că pacienții individuali nu pot avea acces direct la ERN.
Doar 10 centre de expertiză din țara noastră, din totalul celor 58, sunt conectate și la ERN. Aproximativ 17% dintre centrele de expertiză din România sunt conectate la Rețelele Europene de Referință în boli rare.
Unități medicale din România care sunt conectate în cadrul ERN:
- Spitalul de Psihiatrie “Prof. Dr. Alexandru Obregia” (ENDO-ERN și EpiCARE).
- Spitalul Clinic Colentina (ERN-SKIN).
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (ReCONNET și Endo-ERN).
- Spitalul Municipal de Urgență Timișoara (ERN-EYE).
- Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” (GUARD-HEART și PaedCAN).
- Institutul Clinic Fundeni (ERKNet).
- IOCN (EURACAN și ENDO-ERN).
- IOCB (PaedCAN).
- Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca (MetabERN și EndoERN).
- RoNetwork Multiple Congenital Abnormalities with ID (ITHACA).
Ce activități se desfășoară în cadrul Rețelelor Europene de Referință
- Discuții virtuale la nivel de experți: Specialiștii europeni discută cazuri de pacienți cu boli rare, cu prevalență redusă și complexe, oferind consiliere cu privire la diagnosticare și tratament. Aceste discuții sunt facilitate de sistemul clinic de gestionare a pacienților (CPMS), o platformă informatică, în vigoare din 2017, care a fost recent modernizată pentru a fi mai ușor de utilizat, mai sigură, conformă cu RGPD și cu sursă deschisă (CPMS (2.0).
- Elaborarea de orientări privind practica clinică: ERN elaborează, actualizează și evaluează orientări privind practica clinică.
- Activități de formare și educație: ERN oferă cursuri de formare și de educație.
- Registre: ERN lucrează la registrele bolilor rare. Registrele sunt un element foarte important al activității ERN. Orice cercetare privind bolile rare poate avea loc numai dacă sunt disponibile date, iar registrele sunt esențiale ca depozite de date privind sănătatea. Comisia Europeană a asigurat finanțare continuă pentru dezvoltarea, coordonarea și sprijinirea funcționării registrelor ERN.
- Comunicare: RER desfășoară mai multe inițiative pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la bolile rare și la serviciile pe care le furnizează.
Interesant este faptul că statele europene care au o integrare completă în Rețelele Europene de Referință se află și în topul accesului la tratamentele inovative pentru bolile rare. Din cele 66 de medicamente orfane aprobate la nivel european în perioada 2020-2023, Germania a făcut disponibile 59 (aproximativ 89%), în timp ce România doar 17 (aproximativ 26%). Corelația indică doar o tendință: statele cu o integrare cât mai completă în Rețelele Europene de Referință sunt, în general, și cele care oferă pacienților acces mai rapid și la o gamă mai largă de terapii inovative.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat joi, la Nicosia, alături de dr. Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa, am semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.
„Acest acord nu este unul formal. El este construit pe realitățile sistemului nostru de sănătate și pe obiectivele asumate prin Strategia Națională de Sănătate 2023–2030, oferind României sprijin tehnic și expertiză internațională pentru reformele pe care le implementăm”, a subliniat Rogobete în cadrul unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Pentru România, arată ministrul Sănătății, „avantajele sunt concrete”. El prezintă o serie dintre acestea:
Consolidarea eforturilor de a reduce mortalitatea evitabilă și a inegalităților dintre mediul urban și rural
Prin acest acord, România va beneficia „de sprijin pentru întărirea asistenței medicale primare, pentru dezvoltarea programelor de screening și pentru intervenții mai eficiente în domeniul bolilor cardiovasculare, oncologice și transmisibile.”
Potrivit ministrului Sănătății, acest lucru „înseamnă diagnostic mai timpuriu, tratament mai rapid și o presiune mai mică asupra spitalelor.”
Documentul sprijină modernizarea politicilor privind resursa umană
România va primi sprijin pentru „actualizarea strategiei naționale de personal medical, pentru o planificare realistă a necesarului de medici și asistenți și pentru măsuri de retenție în zonele deficitare”, conform lui Alexandru Rogobete, care a adăugat că obiectivul este de a aduce „serviciile mai aproape de pacient”, asigurând, în egală măsură, „o distribuție mai echilibrată a specialiștilor.”
Digitalizarea
Acordul sprijină interoperabilitatea sistemelor, guvernanța clară a datelor, integrarea tehnologiilor moderne și alinierea la Spațiul European al Datelor privind Sănătatea, a explicat oficialul român.
Pentru România, potrivit acestuia, va însemna „mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație și decizii bazate pe date reale.”
Mai mult, „colaborarea consolidează capacitatea de pregătire și răspuns la situații de urgență”, mai spune Rogobete.
„România beneficiază de sprijin pentru evaluarea riscurilor, actualizarea planurilor naționale de intervenție și organizarea de exerciții operaționale, inclusiv pentru evenimente cu victime multiple sau riscuri de tip CBRN. Într-un context regional complex, această componentă este esențială pentru siguranța populației. În ansamblu, acest acord oferă României validare internațională, acces la expertiză de nivel european și un cadru coerent pentru accelerarea reformelor. Modernizarea sistemului de sănătate se face cu responsabilitate, cu parteneri puternici și cu politici bazate pe dovezi”, a conchis ministrul Sănătății.
Ministrul Sănătății susține înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice: „Va crește accesul pacienților români la cele mai recente ghiduri și terapii inovatoare”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat joi la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din statele membre ale UE, organizată în cadrul Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, unde a susținut inițiativa Comisiei Europene privind înființarea Centrului European de Excelență Clinică pentru Produse Farmaceutice.
„În intervenția mea, am exprimat clar nevoia României pentru o adaptare mai rapidă la noile mecanisme europene și pentru reducerea timpilor de așteptare în procesul de introducere a terapiilor inovatoare. Pentru pacienți, fiecare lună contează”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.
Citiți și: România urmărește consolidarea cooperării europene în politicile farmaceutice și implementarea EHDS, la reuniunea informală a miniștrilor sănătății din UE
Ministrul Sănătății a subliniat că, pentru România, avantajele acestei inițiative sunt concrete, respectiv:
- acces mai rapid la ghiduri și protocoale clinice armonizate la nivel european;
- acces accelerat la terapii inovatoare și tratamente personalizate, în special în oncologie;
- reducerea decalajelor în accesul la inovație față de alte state membre;
- integrarea mai eficientă a terapiilor avansate și a biotehnologiilor moderne.
„Într-un context în care medicina de precizie evoluează rapid, nu ne permitem întârzieri administrative care afectează șansele reale ale pacienților”, a adăugat Alexandru Rogobete.
În calitate de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat că susține ferm aderarea României la acest grup european.
„Obiectivul este clar: creșterea accesului pacienților români la cele mai recente ghiduri și la terapii inovatoare, în condiții de siguranță, eficiență și transparență. Integrarea în aceste structuri europene este o decizie strategică pentru modernizarea sistemului de sănătate și pentru reducerea inechităților în accesul la tratament”, a conchis ministrul.
Centrul va avea rolul de a analiza și evalua științific documentația clinică existentă și emergentă, precum și rapoartele de evaluare clinică comună, în special în ceea ce privește produsele farmaceutice, se arată într-un comunicat de presă.
Un aviz exploratoriu al Comitetului Economic și Social European (CESE) va oferi perspective și recomandări privind înființarea acestui centru, cu obiectivul de a funcționa ca o autoritate unitară, bazată pe dovezi, care să emită recomandări de farmacoterapie, ghiduri și protocoale pentru o gamă largă de boli.
Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, o colaborare între Ministerul Sănătății și Administrația Prezidențială
Administrația Prezidențială anunță lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială, în cadrul seriei de evenimente „România în Lumină”, cu implicarea doamnei Mirabela Grădinaru și a Ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Evenimentul va avea loc vineri, 27 februarie, începând cu ora 16.00, la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, și va fi transmis prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe paginile de Youtube și Facebook ale Administrației Prezidențiale
Vor susține alocuțiuni:
• Doamna Mirabela Grădinaru
• Alexandru Florin Rogobete, Ministrul Sănătății
• Conf. Dr. Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, Președintele Comisiei de Neonatologie, Ministerul Sănătății
La eveniment vor participa reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, parlamentari din comisiile de specialitate, profesioniști din domeniul medical, reprezentanți ai centrelor neonatale și ONG-urilor de profil.
România, integrată parțial în Rețelele Europene de Referință: Doar 10 din cele 58 de centre naționale de expertiză în boli rare au acces la know-how-ul european
