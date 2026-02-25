România intră în mecanismul european EastInvest, o platformă de finanțare vizând investiții de cel puțin 28 miliarde euro pentru regiunile de frontieră estică ale UE

Premierul Ilie Bolojan va participa joi, la Bruxelles, la lansarea Mecanismului EastInvest, o platformă europeană de finanțare destinată mobilizării investițiilor publice și private în regiunile Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Inițiativa este lansată de Comisia Europeană și face parte din noua strategie pentru regiunile estice ale Uniunii, adoptată săptămâna trecută, în contextul impactului economic și de securitate generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Platforma va reuni Grupul Băncii Europene de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Nordică de Investiții și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, alături de băncile naționale și regionale de promovare din cele nouă state vizate: Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

Instituțiile participante estimează că mecanismul ar putea genera cel puțin 28 miliarde de euro în investiții publice și private în regiunile de frontieră estică. Platforma va facilita accesul la credite și servicii de consultanță pentru proiecte care vizează dezvoltarea economică, creșterea rezilienței și consolidarea securității.

Participarea României la EastInvest se va realiza prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare, care va avea rol în structurarea și susținerea proiectelor eligibile.

Prin crearea unei platforme dedicate, Uniunea Europeană urmărește o mai bună coordonare între instituțiile financiare implicate, evitarea suprapunerilor și direcționarea eficientă a capitalului către zonele cele mai afectate de perturbările comerciale, închiderea frontierelor și impactul sancțiunilor impuse Rusiei.

Lansarea va avea loc în cadrul unui eveniment la nivel înalt găzduit de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto. Evenimentul va fi deschis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și va reuni lideri ai statelor vizate, printre care prim-miniștrii Letoniei, Estoniei și Lituaniei, precum și președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declarației de intenție privind înființarea Mecanismului EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităților strategice în sprijin concret pentru investițiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între Uniunea Europeană și actorii financiari internaționali și naționali.

De altfel, evenimentul de mâine reprezintă primul dialog politic anual la nivel înalt inițiat de Comisia Europeană menit să faciliteze discuțiile cu privire la acțiunile UE și la impactul acestora asupra rezilienței și dezvoltării regiunilor estice care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina.

În marja vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu Ursula von der Leyen pentru a discuta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028.

Vizita are loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie cuprins în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.