România, între cele 18 state care participă la programul UE de achiziții comune de muniții pentru Ucraina: “Este o decizie istorică”

Un număr de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, între care și România, plus Norvegia, au convenit luni să cumpere în comun muniţii de artilerie în valoare de două miliarde de euro pe care să le ofere Ucrainei pentru a o ajuta în războiul cu Rusia

Optsprezece state au semnat luni acordul de proiect 2 miliarde de euro al Agenției Europene de Apărare pentru achiziția comună de muniție pentru a ajuta Ucraina și a reface stocurile naționale ale statelor membre, informează EDA într-un comunicat.

Proiectul deschide calea pentru ca statele membre ale UE și Norvegia să procedeze pe două căi: o procedură rapidă de doi ani pentru cartușe de artilerie de 155 mm și un proiect de șapte ani pentru achiziționarea mai multor tipuri de muniție.

Acordul a fost semnat de Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia, Suedia și Norvegia.

Mai multe state membre și-au exprimat deja intenția de a se alătura inițiativei în curând, în urma procedurilor naționale.

“Este o decizie istorică. În urma propunerii mele, statele membre au convenit să ofere (Ucrainei) un milion de obuze de artilerie în următoarele 12 luni“, a anunţat pe Twitter şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, în timpul unui Consiliu al miniştrilor de externe şi ai apărării din statele UE.

We are taking a key step towards delivering on our promises to provide #Ukraine with more artillery ammunition

18 countries signed up to the @EUDefenceAgency project to aggregate orders&place them with industry#EU committed to deliver more & faster to Ukraine#StandWithUkraine pic.twitter.com/tR2F2BHNtB

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2023