România investește 80 de milioane de euro fonduri europene într-un centru modern NATO pentru recuperarea veteranilor militari

România va avea la dispoziţie încă 1,5 miliarde de euro din facilitatea de finanţare REACT-EU, a anunţat joi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, la începutul şedinţei de Guvern, informează un comunicat al ministerului de resort remis CaleaEuropeană.ro.

De asemenea, alte fonduri suplimentare sunt disponibile printr-un nou instrument temporar – SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj în situaţie de urgenţă). Prin acest program, România va putea accesa 5 miliarde euro în perioada 2020-2022, pentru a sprijini măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, după cum a anunțat și ministrul finanțelor publice Florin Cîțu.

“Premierul Ludovic Orban a solicitat MFE şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale să pregătească deja modificările legislative necesare pentru accesarea sumelor prin intermediul acestui nou instrument al Comisiei Europene. Totodată, în cadrul şedinţei de Guvern, ministrul Fondurilor Europene a fost mandatat de premierul Ludovic Orban să pregătească Programul de recuperare şi rezilienţă necesar pentru a accesa alte finanţări europene”, se menţionează în comunicatul MFE.

Cele 1,5 miliarde de euro din facilitatea de finanţare REACT-EU fac parte din planul de relansare economică de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană – Next Generation EU – și din care România ar putea beneficia de până la 33 de miliarde de euro sub formă de subvenții și împrumuturi. Inițiativa REACT-EU va primi o finanțare totală de 55 de miliarde de euro, aceasta reprezentând o sumă suplimentară la programele politicii coeziune, până în anul 2022 pentru a atenua gravitatea impactului socioeconomic al crizei, în special nivelul șomajului în rândul tinerilor și prosperitatea relativă a statelor membre.

În şedinţa de Guvern a fost aprobat şi Memorandumul privind alocarea unor bani în cadrul Programelor Operaţionale gestionate de Ministerul Fondurilor Europene pentru evitarea dezangajării fondurilor alocate şi pentru finanţarea măsurilor de combatere a efectelor negative ale pandemiei COVID-19.

La nivelul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) au fost identificate sume cu risc de neutilizare în valoare de 1 miliarde de euro. Din această sumă, 450 milioane de euro au fost realocate în cadrul POIM, către alte axe, iar 580 milioane de euro către alte programe, astfel: 500 milioane de euro la Programul Operaţional Competitivitate, pentru finanţarea unei scheme de grant dedicată capitalului de lucru, şi 80 milioane de euro la Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 şi pentru pentru asigurarea finanţării acordului PASSA-BEI în perioada 2020 -2023.

În cadrul Programului Operaţional Capital Uman, suma de 450 milioane de euro va fi redistribuită pentru a fi finanţată plata şomajului tehnic (300 milioane euro), a stimulentului de risc pentru cadrele medicale (120 milioane euro) şi măsurile destinate asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice (30 milioane euro), menţionează MFE.

În ceea ce priveşte finanţările pentru programe naţionale, în şedinţa de Guvern de joi a fost adoptată şi Ordonanţa de Urgenţă privind unele măsuri pentru includerea unor Programe Naţionale la finanţare din fonduri europene. Astfel, vor putea fi finanţate din fonduri europene Programe Naţionale pentru: integrarea pe piaţa muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel naţional; susţinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri; digitalizarea activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competenţe digitale ale forţei de muncă; măsuri active de ocupare a forţei de muncă; măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice; investiţii în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării.

“Programele finanţate vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene şi a ministerelor cu atribuţii în implementarea domeniilor respective”, se precizează în comunicat.