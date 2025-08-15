România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde

PPC blue, parte a grupului Public Power Corporation (PPC), va extinde semnificativ infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV) în România și Grecia, folosind fonduri europene, pentru a îmbunătăți experiența de călătorie și de transport pe rutele europene majore.

Compania va primi o finanțare de până la 2,76 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a programului Programul AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility) al Connecting Europe Facility (CEF).

Proiectul „East Europe Electric Route” își propune să instaleze 28 de puncte de încărcare rapidă, fiecare cu o capacitate minimă de 150 kW, concepute pentru a deservi vehicule ușoare, precum și 32 de puncte de încărcare ultra-rapide, fiecare cu o capacitate minimă de 350 kW, destinate vehiculelor grele.

Cele 60 de puncte de încărcare vor fi instalate strategic în 29 de locații diferite de-a lungul axelor cheie ale coridoarelor Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) din ambele țări, facilitând călătoriile și transportul fără probleme cu vehiculele electrice în regiune. Din aceste 60 de puncte de încărcare, PPC blue va instala în România, prin acest proiect, 12 puncte de încărcare rapidă DC cu o capacitate minimă de 150 kW și 32 de puncte de încărcare DC ultrarapide cu o capacitate minimă de 350 kW. Restul punctelor de încărcare vor fi instalate în Grecia.

Finanțarea proiectului face parte din strategia europeană mai amplă de dezvoltare a transportului durabil și de creștere rapidă a infrastructurii de încărcare și a producției și distribuției de combustibili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru PPC Blue România și DEI blue, proiectul comun reprezintă o mișcare strategică de consolidare a prezenței lor pe piața mobilității electrice și de dezvoltare a infrastructurii verzi transfrontaliere în Grecia și România.

“Planurile PPC Blue România au luat amploare în 2024, când am schimbat toate sistemele, am crescut echipa pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților și ne-am extins rețeaua în 61 de locații noi, asigurând acum disponibilitatea în toate județele României. Acum, ne unim forțele cu colegii noștri din Grecia pentru a derula împreună un proiect comun, finanțat de Uniunea Europeană. Comunicarea privind competitivitatea lansată de Comisia Europeană subliniază, printre altele, importanța dezvoltării infrastructurii energetice și de transport și lucrăm pentru un peisaj în care toți clienții să poată avea acces la energie continuă, accesibilă și curată pentru nevoile lor de mobilitate”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director PPC Blue România.

PPC Blue România operează puncte de încărcare cu o putere totală instalată de peste 14.000 kW și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară. PPC blue instalează infrastructură de încărcare în România în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalitățile interesate să îmbunătățească calitatea aerului prin încurajarea mobilității electrice.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (Încarcă & Plătește sau abonamente). Prin intermediul aplicației, utilizatorii își pot organiza călătoriile și pot folosi atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia.

În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile albastre PPC au parcurs un total de 10.500.000 km, echivalentul a 262 de tururi în jurul Pământului, înregistrând o medie de 0,20 kWh pe km. În urma sesiunilor de încărcare, au contribuit la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 1.700 tone/an.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.