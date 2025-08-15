Connect with us

România „investește astăzi pentru energia curată de mâine". Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde

2 hours ago

© European Union, 2023/Source: EC - Audiovisual Service

Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurențial pentru „sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” din Fondul pentru Modernizare.

„Mai multă energie verde pentru România! Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, datorate complexității documentației. Vrem mai multe proiecte, mai multe fonduri folosite și o concurență reală, în care cele mai bune proiecte câștigă. Încurajez operatorii economici din industria românească să aplice în număr cat mai mare pentru a crește competitivitatea”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Fondurile puse la dispoziție se ridică la 1 miliard de lei, bani care vor finanța:

  • noi capacități eoliene
  • noi capacități solare (sub și peste 5 MW)
  • noi capacități hidro

Cei care pot aplica sunt următorii: microîntreprinderi, IMM-uri și regiile autonome.

„România are un potențial uriaș în energie curată: în primul apel au fost depuse 329 de proiecte, însumând o capacitate instalată de 537,5 MW. Investim astăzi pentru energia curată de mâine”, a conchis Bogdan Ivan.

ENERGIE

Bogdan Ivan anunță un record în energia verde: România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină, cu 37% peste obiectivul asumat prin PNRR

Published

2 days ago

on

August 13, 2025

By

© Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri un record pentru sectorul energiei verzi: în doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență, România a atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale.

„România – record în energia verde! În doar o rundă de licitație a Contractelor pentru Diferență (CfD) am atras investiții pentru 2.751 MW de energie curată și ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR și la prețuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris ministrul, pe Facebook.

Citiți și: Constanța devine HUB-ul energetic al României și al Mării Negre cu fonduri din PNRR, subliniază ministrul Energiei

Potrivit ministrului Energiei, 1.488 MW provin din 26 de proiecte solare și 1.263 MW din 23 de proiecte eoliene, cu prețuri medii câștigătoare de 40,35 euro/MWh pentru energia solară și 73,89 euro/MWh pentru cea eoliană.

De asemenea, Bogdan Ivan a subliniat că depășirea obiectivului din PNRR demonstrează că România este un centru de dezvoltare a energiei curate, care atrage investiții transparente, bazate pe concurență reală. 

„Prin mecanismul CfD, oferim stabilitate investitorilor și accelerăm tranziția energetică. Capacitățile de producție în energie curată întăresc independența energetică a României și aduc viitorul verde mai aproape”, a conchis Ivan. 

Continue Reading

ENERGIE

PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente

Published

1 week ago

on

August 6, 2025

By

© PPC

PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și intervale lunare, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

„Lansăm astăzi prima ofertă post-plafonare cu tarife flexibile în funcție de intervale orare din România, astfel încât și clienții noștri să beneficieze de un produs adaptabil stilului lor de viață, așa cum se întâmplă și pe piețele din Europa de Vest. Am creat PPC Ore Smart pentru a le oferi clienților casnici posibilitatea de a-și eficientiza costurile cu energia electrică prin planificarea consumului de energie electrică. Aceștia vor avea prețuri mult mai mici, începând cu 0,89 lei/kWh, cu toate taxele incluse, în intervalul de timp în care producția de energie electrică din surse solare este foarte ridicată. Oferta nu numai că vine cu prețuri foarte avantajoase, dar asigură și cea mai curată energie, datorită ponderii ridicate din surse regenerabile, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Clienții care pot beneficia de această ofertă sunt cei pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent care poate asigura măsurarea consumului în mod segmentat, în toate intervalele zilei.

Oferta asigură un preț al energiei active de 0,313 lei/kWh, cu 59% mai mic față de prețul standard din celelalte intervale orare, valabil în perioada martie-octombrie, zilnic, pentru consumul de energie electrică din intervalul orar 11:00 – 14:59. De exemplu, pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse, pentru acest interval (martie-octombrie, între orele 11:00-14:59), este de 0,89 lei/kWh.

Continue Reading

ENERGIE

PPC blue va instala 60 de puncte de încărcare rapidă și super rapidă pe rute europene importante în România și Grecia, cu finanțare de la Uniunea Europeană

Published

3 weeks ago

on

July 28, 2025

By

© PPC

PPC blue, parte a grupului Public Power Corporation (PPC), va extinde semnificativ infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV) în România și Grecia, folosind fonduri europene, pentru a îmbunătăți experiența de călătorie și de transport pe rutele europene majore.

Compania va primi o finanțare de până la 2,76 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca parte a programului Programul AFIF (Alternative Fuels Infrastructure Facility) al Connecting Europe Facility (CEF).

Proiectul „East Europe Electric Route” își propune să instaleze 28 de puncte de încărcare rapidă, fiecare cu o capacitate minimă de 150 kW, concepute pentru a deservi vehicule ușoare, precum și 32 de puncte de încărcare ultra-rapide, fiecare cu o capacitate minimă de 350 kW, destinate vehiculelor grele.

Cele 60 de puncte de încărcare vor fi instalate strategic în 29 de locații diferite de-a lungul axelor cheie ale coridoarelor Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) din ambele țări, facilitând călătoriile și transportul fără probleme cu vehiculele electrice în regiune. Din aceste 60 de puncte de încărcare, PPC blue va instala în România, prin acest proiect, 12 puncte de încărcare rapidă DC cu o capacitate minimă de 150 kW și 32 de puncte de încărcare DC ultrarapide cu o capacitate minimă de 350 kW. Restul punctelor de încărcare vor fi instalate în Grecia.

Finanțarea proiectului face parte din strategia europeană mai amplă de dezvoltare a transportului durabil și de creștere rapidă a infrastructurii de încărcare și a producției și distribuției de combustibili regenerabili și cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Pentru PPC Blue România și DEI blue, proiectul comun reprezintă o mișcare strategică de consolidare a prezenței lor pe piața mobilității electrice și de dezvoltare a infrastructurii verzi transfrontaliere în Grecia și România.

Planurile PPC Blue România au luat amploare în 2024, când am schimbat toate sistemele, am crescut echipa pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților și ne-am extins rețeaua în 61 de locații noi, asigurând acum disponibilitatea în toate județele României. Acum, ne unim forțele cu colegii noștri din Grecia pentru a derula împreună un proiect comun, finanțat de Uniunea Europeană. Comunicarea privind competitivitatea lansată de Comisia Europeană subliniază, printre altele, importanța dezvoltării infrastructurii energetice și de transport și lucrăm pentru un peisaj în care toți clienții să poată avea acces la energie continuă, accesibilă și curată pentru nevoile lor de mobilitate”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director PPC Blue România.

PPC Blue România operează puncte de încărcare cu o putere totală instalată de peste 14.000 kW și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară. PPC blue instalează infrastructură de încărcare în România în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalitățile interesate să îmbunătățească calitatea aerului prin încurajarea mobilității electrice.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (Încarcă & Plătește sau abonamente). Prin intermediul aplicației, utilizatorii își pot organiza călătoriile și pot folosi atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia.

În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile albastre PPC au parcurs un total de 10.500.000 km, echivalentul a 262 de tururi în jurul Pământului, înregistrând o medie de 0,20 kWh pe km. În urma sesiunilor de încărcare, au contribuit la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 1.700 tone/an.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.

Continue Reading

