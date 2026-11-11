73,3% din investițiile străine directe acumulate în România provin din alte state membre, a doua cea mai mare pondere dintre cele 14 țări UE care au raportat date (Eurostat)

România avea în 2025 a doua cea mai mare pondere a investițiilor străine directe provenite din alte state membre, dintre cele 14 țări UE care au raportat date comparabile, arată datele Eurostat.

În 9 dintre cele 14 țări care au raportat date, cea mai mare parte a investițiilor străine directe provenea din alte state membre ale UE. Cehia (75,1%), România (73,3%) și Estonia (64,8%) au raportat cele mai mari ponderi ale investițiilor provenite din UE.

În cinci state membre, cea mai mare parte a investițiilor provenea din țări din afara UE. Cipru a înregistrat, de departe, cea mai mare pondere a investițiilor străine provenite din afara UE (79,4%). În Spania, Suedia, Grecia și Danemarca, ponderile investițiilor din afara UE s-au situat între 51,0% și 55,1%.

Potrivit raportului BNR, la sfârșitul anului 2025, Germania este statul UE cu cele mai mari investiții străine directe din România, cu un sold de 18,67 miliarde de euro, fiind urmată de Austria, cu 16,97 miliarde de euro, și de Franța cu 13,83 miliarde de euro.