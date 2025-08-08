România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina

În cadrul vizitei bilaterale la Kiev, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, întâlnirea constituind un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor.

Discuțiile au vizat cooperarea economică, inclusiv în industria de apărare, precum și prioritățile în materie de conectivitate. A fost subliniată importanța interconectivității în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei, cei doi oficiali trecând în revistă progresele realizate în mai multe proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa.

Prim-ministrul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la reconstrucția Ucrainei și să realizeze investiții în această țară. De asemenea, a fost exprimat interesul reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv economic.

Totodată, a reafirmat sprijinul constant al României pentru parcursul european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din experiența de preaderare, subliniind importanța reformelor și respectarea drepturilor minorităților naționale.

Oana Țoiu a efectuat joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022 cu scopul de a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina.

La Kiev, șefa diplomației române a mai avut întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, și a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha.

Vineri, ministrul român de externe va participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina, la Cernăuți.