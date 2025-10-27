România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie

România își consolidează poziția de lider în Europa Centrală și de Sud-Est în domeniul energiei, asumându-și rolul de integrator regional în cooperarea energetică, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferințe comune cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe.

„Pentru o zi, România este capitala investițiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jørgensen aici, precum și pe miniștrii celor 17 state din regiune, opt membre ale Uniunii Europene”, a spus ministrul român, subliniind că la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București, sunt discutate strategii comune privind interconectivitatea, reducerea dependenței energetice de Rusia și investițiile în infrastructură energetică.

Bogdan Ivan a anunțat că, în urma acestor discuții, România își asumă rolul de „integrator și lider regional” în definirea unei strategii comune care va fi prezentată Comisiei Europene:

„România își asumă rolul de integrator, de lider în regiune, pentru a forma împreună cu ceilalți vecini și prieteni o strategie comună pe care să o discutăm și să o punem pe masa Comisiei Europene, în ceea ce privește viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene și liniile de finanțare pentru investiții în capacități de producție și rețele energetice”, a afirmat ministrul Energiei.

El a menționat că această cooperare vizează și dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, un proiect strategic care va conecta rețelele din nordul și sudul regiunii, „în parteneriat cu prietenii și aliații noștri din Statele Unite ale Americii”.

România cere soluții europene pentru prețurile ridicate la energie

În cadrul conferinței, Bogdan Ivan a subliniat că România plătește în prezent cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană raportat la venituri, și a apreciat deschiderea Comisiei Europene de a colabora pentru soluții concrete:

„Vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați tratat solicitarea foarte serioasă a României, cea de a găsi soluții împreună pentru reducerea prețurilor la energie. Astăzi românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană atunci când ne raportăm la veniturile lor”, a declarat oficialul român.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a arătat „o deschidere serioasă” pentru identificarea unor soluții de reglementare și investiții care să reducă presiunea asupra consumatorilor:

„Mă bucur foarte mult că avem o deschidere serioasă din partea Comisiei Europene pentru a găsi soluții prin care această problemă a României să fie rezolvată, atât prin reglementări, cât și prin investiții clare în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei și în noi capacități de producție la nivel național”, a mai menționat Ivan.

Ministrul Energiei a subliniat că țara noastră „se profilează ca un lider regional care găsește soluții” și că parteneriatul cu Comisia Europeană și Statele Unite va contribui la reducerea dependenței de importurile de energie din afara Uniunii Europene, care s-au ridicat în 2024 la peste 400 de miliarde de dolari.

„Vorbim despre securitatea energetică a României, vorbim despre securitatea energetică a regiunii, iar România se profilează ca un lider care găsește soluții”, a declarat Bogdan Ivan.

Reuniunea ministerială CESEC de la București are loc în contextul eforturilor Uniunii Europene de a accelera tranziția energetică și de a sprijini diversificarea surselor de energie în regiune, ca parte a obiectivelor programului REPowerEU.