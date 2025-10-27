ROMÂNIA
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
România își consolidează poziția de lider în Europa Centrală și de Sud-Est în domeniul energiei, asumându-și rolul de integrator regional în cooperarea energetică, a declarat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferințe comune cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru Energie și Locuințe.
„Pentru o zi, România este capitala investițiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jørgensen aici, precum și pe miniștrii celor 17 state din regiune, opt membre ale Uniunii Europene”, a spus ministrul român, subliniind că la reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București, sunt discutate strategii comune privind interconectivitatea, reducerea dependenței energetice de Rusia și investițiile în infrastructură energetică.
Bogdan Ivan a anunțat că, în urma acestor discuții, România își asumă rolul de „integrator și lider regional” în definirea unei strategii comune care va fi prezentată Comisiei Europene:
„România își asumă rolul de integrator, de lider în regiune, pentru a forma împreună cu ceilalți vecini și prieteni o strategie comună pe care să o discutăm și să o punem pe masa Comisiei Europene, în ceea ce privește viitorul exercițiu financiar al Uniunii Europene și liniile de finanțare pentru investiții în capacități de producție și rețele energetice”, a afirmat ministrul Energiei.
El a menționat că această cooperare vizează și dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, un proiect strategic care va conecta rețelele din nordul și sudul regiunii, „în parteneriat cu prietenii și aliații noștri din Statele Unite ale Americii”.
România cere soluții europene pentru prețurile ridicate la energie
În cadrul conferinței, Bogdan Ivan a subliniat că România plătește în prezent cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană raportat la venituri, și a apreciat deschiderea Comisiei Europene de a colabora pentru soluții concrete:
„Vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați tratat solicitarea foarte serioasă a României, cea de a găsi soluții împreună pentru reducerea prețurilor la energie. Astăzi românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din toată Uniunea Europeană atunci când ne raportăm la veniturile lor”, a declarat oficialul român.
Potrivit ministrului, Comisia Europeană a arătat „o deschidere serioasă” pentru identificarea unor soluții de reglementare și investiții care să reducă presiunea asupra consumatorilor:
„Mă bucur foarte mult că avem o deschidere serioasă din partea Comisiei Europene pentru a găsi soluții prin care această problemă a României să fie rezolvată, atât prin reglementări, cât și prin investiții clare în infrastructura de conectare cu energia ieftină din vestul Europei și în noi capacități de producție la nivel național”, a mai menționat Ivan.
Ministrul Energiei a subliniat că țara noastră „se profilează ca un lider regional care găsește soluții” și că parteneriatul cu Comisia Europeană și Statele Unite va contribui la reducerea dependenței de importurile de energie din afara Uniunii Europene, care s-au ridicat în 2024 la peste 400 de miliarde de dolari.
„Vorbim despre securitatea energetică a României, vorbim despre securitatea energetică a regiunii, iar România se profilează ca un lider care găsește soluții”, a declarat Bogdan Ivan.
Reuniunea ministerială CESEC de la București are loc în contextul eforturilor Uniunii Europene de a accelera tranziția energetică și de a sprijini diversificarea surselor de energie în regiune, ca parte a obiectivelor programului REPowerEU.
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut luni, 27 octombrie, la sediul MApN, o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Sergiy Boyev.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, la care a participat și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurcă.
Vizita oficialului ucrainean în România s-a înscris în cadrul dialogului politico-militar dintre cele două state și a avut ca obiectiv principal discutarea posibilităților de dezvoltare a cooperării tehnico-militare, precum și consolidarea parteneriatului bilateral în domeniul apărării.
Pe parcursul întrevederii, delegațiile au trecut în revistă punctele cheie ale sprijinului multidimensional acordat Ucrainei de către România și au discutat despre extinderea colaborării în domeniul industriei de apărare, despre proiecte comune de cercetare și inovare militară, precum și despre programe de instruire și interoperabilitate între forțele armate ale celor două țări.
Ambele părți au subliniat importanța transferului de expertiză și tehnologie, cu accent pe dezvoltarea capacităților de producție a echipamentelor militare. De asemenea, a fost evidențiat rolul esențial al cooperării regionale în contextul actual de securitate din flancul estic al NATO și al Uniunii Europene.
În cadrul discuțiilor, oficialii au convenit asupra intensificării contactelor la nivel tehnic și instituțional, precum și asupra organizării periodice a reuniunilor bilaterale dedicate industriei de apărare, menite să stimuleze proiecte comune de cercetare-dezvoltare și parteneriate între companiile de profil din România și Ucraina.
„România rămâne angajată în sprijinirea consolidării capacităților de apărare ale Ucrainei, prin proiecte comune de dezvoltare industrială. În acest sens, explorăm împreună oportunitățile oferite de programele europene de finanțare, inclusiv inițiativa SAFE, care poate contribui semnificativ la creșterea capacității regionale de producție și la modernizarea industriei de apărare”, a declarat ministrul Moșteanu.
Citiți și: Mobilitatea militară, apărarea aeriană și antirachetă, sistemele anti-drone, sistemele terestre și maritime – domeniile în care România vrea să-și implice industria de apărare prin programul SAFE
România va folosi fondurile SAFE pentru achiziții militare esențiale și dezvoltarea infrastructurii critice pe flancul estic, afirmă ministrul apărării la Bruxelles
Ministrul apărării și emisarul SUA pentru Ucraina s-au întâlnit la Varșovia: Stabilitatea Ucrainei și R. Moldova sunt interdependente
EXCLUSIV Ministrul apărării: România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina și Armata Română
Vizita ministrului adjunct al apărării din Ucraina a confirmat angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în domeniul apărării și de a contribui la securitatea și stabilitatea regională prin mijloace moderne, sustenabile și compatibile cu standardele euroatlantice.
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o întâlnire la București cu Maria Pappas, trezorierul celui de-al doilea cel mai mare comitat din Statele Unite, din care face parte orașul Chicago. Discuțiile au vizat schimbul de bune practici privind digitalizarea administrației fiscale și creșterea eficienței colectării taxelor.
„Este un comitat care administrează un volum uriaș de fonduri raportat la populație, semn al unei administrații fiscale foarte eficiente și bine digitalizate. De aceea, am discutat despre cum au reușit americanii să digitalizeze complet sistemul de colectare – un proces care a dus la mai multă transparență, eficiență și servicii mai rapide pentru cetățeni”, a scris Nazare.
Ministrul a subliniat că experiența americană poate oferi un model valoros pentru ANAF, care se află în plin proces de transformare digitală:
„Un schimb de experiențǎ şi bune practici important pentru ANAF, care traversează acum un proces de digitalizare accelerată. ANAF trebuie să împrumute rapid din experiența şi rezultatele altor state, pentru a reuşi o transformare realǎ şi pentru a deveni, într-adevǎr, o administrație fiscală modernă și un partener al contribuabililor.”
Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor va continua cooperarea cu instituții americane și internaționale pentru a adapta modelele de succes la realitățile României:
„Experiențele americanilor, recunoscuți pentru eficiența administrǎrii taxelor, ne ajută să învățăm din modelele care funcționeazǎ și să le adaptăm realitǎții locale. Vom continua să colaborăm îndeaproape, pentru a prelua din bunele practici implementate de SUA şi de alte state – pentru a îmbunătăți capacitatea administrativă a statului român în domeniul fiscal, dar și pentru dezvoltarea economică pe termen lung”, a conchis ministrul .
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România este un partener-cheie și un lider regional în eforturile Uniunii Europene de a consolida interconectivitatea energetică și de a reduce prețurile la energie, a declarat comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe comune cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, desfășurate luni la București.
„Domnule ministru, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru ospitalitate și pentru organizarea acestei întâlniri, pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în cadrul eforturilor comune pe care noi le întreprindem pentru a răspunde împreună provocărilor cu care ne confruntăm cu toții”, a declarat Jørgensen, subliniind că România joacă „un rol activ” în cadrul strategiei energetice europene.
Comisarul european a subliniat importanța cooperării între statele din Europa Centrală și de Sud-Est, precizând că o mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și la creșterea independenței energetice a Uniunii Europene.
„Este o colaborare foarte importantă, o strategie vitală pentru toate țările implicate ca, în viitor, să fim mai conectați, să colaborăm și mai bine peste granițe, pentru că acest lucru va însemna scăderea prețurilor la energie și, în același timp, o mai mare independență față de sursele energetice din afara Uniunii Europene”, a explicat oficialul european.
Dan Jørgensen a anunțat că Executivul european va prezenta până la finalul anului un plan concret de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori.
„Voi prezenta mai târziu în acest an un plan de acțiune amplu, în care vom propune măsuri noi pentru a face posibilă o conectivitate mai bună și o scădere reală a prețurilor”, a precizat comisarul.
Oficialul european a reamintit că agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a accelerat nevoia Uniunii Europene de a-și consolida securitatea energetică și de a elimina dependența de gazul rusesc.
„Trăim vremuri fragile și turbulente. Războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei ne preocupă pe toți. Suntem extrem de hotărâți să ne arătăm solidaritatea, atât prin cuvinte, cât și prin acțiuni, cu Ucraina”, a spus Jørgensen.
Comisarul a subliniat că Uniunea Europeană va continua să blocheze importurile de gaze rusești, pentru a preveni orice formă de șantaj energetic.
„Nu vom mai permite ca Putin să transforme energia într-o armă împotriva noastră. Nu vom mai permite ca el să șantajeze statele membre ale Uniunii Europene. Iar noi suntem alături de Ucraina.”
În încheiere, Jørgensen a subliniat că scopul final al acestor eforturi comune este ca cetățenii din toate statele europene, inclusiv din România, să resimtă concret efectele acestei cooperări prin prețuri mai mici și stabilitate energetică.
„Pentru ca oamenii din România, Germania, Danemarca și din întreaga Europă să simtă că acest sistem funcționează, că prețurile chiar scad, trebuie să fim mai bine conectați”, a încheiat oficialul Comisiei Europene.
Comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, efectuează o vizită în România pe 27 octombrie, pentru a co-prezida reuniunea ministerială a Grupului la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), urmând ca ulterior să se deplaseze în Bulgaria pentru a vizita Coridorul Vertical de Gaze.
Ionuț Moșteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării tehnico-militare: Explorăm oportunitățile oferite de programele europene de finanțare
Ministrul Finanțelor, discuție cu trezorierul american Maria Pappas despre digitalizarea integrală a sistemului fiscal și creșterea eficienței colectării taxelor
SUA sporesc presiunea pentru ca Ungaria să renunțe la importurile de petrol rusesc: „Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, Ungaria nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă”
Trump sugerează posibilitatea unei vizite a lui Xi Jinping la Mar-a-Lago și afirmă că ambele părți ar putea face concesii pentru a reduce tensiunile comerciale
Președintele Cehiei îl însărcinează pe Andrej Babiš să negocieze formarea guvernului amintindu-i că noul executiv nu trebuie să „slăbească în niciun fel principiile statului democratic”
UE pune la dispoziție 13,8 milioane de euro pentru parteneriatele transfrontaliere în domeniul jurnalismului și pentru pluralism
Retailerii europeni solicită o aplicare mai strictă a normelor UE și naționale împotriva concurenței neloiale din țările terțe
Marea Britanie dorește o alianță cu UE pentru a limita dominația Chinei pe piața mondială a oțelului și pentru a evita tarifele
