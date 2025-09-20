România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”

România a intrat pe un drum solid al reformelor și al relansării economice sănătoase, creând spațiul fiscal necesar pentru investiții și respectând țintele macro stabilite, a transmis sâmbătă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii informale ECOFIN de la Copenhaga (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE.

El a subliniat că deciziile fiscal-bugetare recente trebuie comunicate în context european „pentru a evidenția progresele realizate și pentru a consolida credibilitatea și relevanța României în arhitectura deciziilor ce urmează să fie adoptate la nivel european și regional”.

În cadrul discuțiilor bilaterale, Nazare a obținut sprijinul Italiei și Spaniei pentru aderarea României la OCDE și a avansat dialogul cu alți trei miniștri de finanțe din state membre. Totodată, ministrul canadian de finanțe, François-Philippe Champagne, a acceptat invitația de a efectua o vizită la București, iar cu Rachel Reeves, ministra de finanțe a Regatului Unit, oficialul român a discutat proiecte comune și posibilitatea unei vizite la Londra.

„Un punct de interes special îl reprezintă faptul că ANAF și HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) utilizează infrastructuri software similare pentru detectarea fraudelor – un domeniu în care putem aprofunda cooperarea prin schimb de bune practici și alinierea indicatorilor de risc”, a precizat oficialul român.

A doua zi a reuniunii informale ECOFIN, desfășurată sâmbătă, a fost dedicată consolidării economice a Uniunii Europene și analizării contextului geopolitic, cu participarea Fondului Monetar Internațional și a think-tank-ului european Bruegel. De asemenea, evenimentul a marcat al doilea ECOFIN informal la care au luat parte și miniștri de finanțe din afara Uniunii, semnalând dorința de a întări parteneriatele și schimburile comerciale dincolo de granițele UE.