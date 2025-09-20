ROMÂNIA
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”
România a intrat pe un drum solid al reformelor și al relansării economice sănătoase, creând spațiul fiscal necesar pentru investiții și respectând țintele macro stabilite, a transmis sâmbătă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul reuniunii informale ECOFIN de la Copenhaga (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE.
El a subliniat că deciziile fiscal-bugetare recente trebuie comunicate în context european „pentru a evidenția progresele realizate și pentru a consolida credibilitatea și relevanța României în arhitectura deciziilor ce urmează să fie adoptate la nivel european și regional”.
În cadrul discuțiilor bilaterale, Nazare a obținut sprijinul Italiei și Spaniei pentru aderarea României la OCDE și a avansat dialogul cu alți trei miniștri de finanțe din state membre. Totodată, ministrul canadian de finanțe, François-Philippe Champagne, a acceptat invitația de a efectua o vizită la București, iar cu Rachel Reeves, ministra de finanțe a Regatului Unit, oficialul român a discutat proiecte comune și posibilitatea unei vizite la Londra.
„Un punct de interes special îl reprezintă faptul că ANAF și HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) utilizează infrastructuri software similare pentru detectarea fraudelor – un domeniu în care putem aprofunda cooperarea prin schimb de bune practici și alinierea indicatorilor de risc”, a precizat oficialul român.
A doua zi a reuniunii informale ECOFIN, desfășurată sâmbătă, a fost dedicată consolidării economice a Uniunii Europene și analizării contextului geopolitic, cu participarea Fondului Monetar Internațional și a think-tank-ului european Bruegel. De asemenea, evenimentul a marcat al doilea ECOFIN informal la care au luat parte și miniștri de finanțe din afara Uniunii, semnalând dorința de a întări parteneriatele și schimburile comerciale dincolo de granițele UE.
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit vineri, la Copenhaga, cu omoloaga sa din Finlanda, Riikka Purra, în marja Reuniunii Informale a Consiliului ECOFIN (19-20 septembrie), găzduită de Președinția daneză a Consiliului UE. Cei doi oficiali au discutat despre oportunitățile de apropiere economică și despre bune practici în domeniul inovației și digitalizării.
„Relațiile dintre state nu se construiesc doar prin punți oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni. Întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de finanțe al Finlandei, şi o discuție deschisă despre cum putem apropia mai mult cele două economii”, a transmis Nazare.
El a subliniat că România poate învăța din experiența Finlandei, care a devenit una dintre cele mai performante economii europene prin digitalizare avansată și o cultură a transparenței ce sprijină încrederea dintre stat și cetățeni.
„România are multe de învățat din modelul finlandez, mai ales în ceea ce privește inovația, digitalizarea administrației publice și felul în care comunitățile locale sunt implicate în dezvoltarea economică”, a precizat ministrul.
Agenda reuniunii ECOFIN de la Copenhaga include, pe parcursul celor două zile, participarea la reuniunea Eurogrup, sesiuni dedicate simplificării reglementării financiare și reformelor structurale pentru productivitate și competitivitate, precum și dezbateri despre geopolitică și economia globală. Nazare a avut programate și întâlniri bilaterale cu oficiali europeni, miniștri ai finanțelor din Italia, Franța și Polonia, dar și cu reprezentanți ai OCDE.
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București
Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor – InfoCons, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a anunțat lansarea, joi, a platformei Enkivers, descrisă drept primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală.
Noua platformă este concepută pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate, de la acte de identitate, titluri de proprietate și diplome, până la fotografii, creații artistice sau rezultate de cercetare.
Enkivers se diferențiază de soluțiile cloud clasice prin introducerea unui „seif digital personal”, bazat pe mai multe niveluri de securitate cibernetică și pe conceptul de „dată certă”, care autentifică și validează temporal fișierele digitale. Platforma oferă confidențialitate la cel mai înalt nivel și este gândită să fie accesibilă atât pentru persoane fizice – creatori de conținut, cercetători, artiști – cât și pentru companii sau instituții publice.
„Enkivers oferă un grad de securitate și siguranță la cel mai înalt standard, gestionat sub auspiciile unei autorități aproape publice, cum este ICI, aflată în coordonarea statului român”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.
Un abonament anual costă între 25 și 30 de euro, iar utilizatorii pot deschide mai multe seifuri digitale în funcție de necesități. Veniturile vor fi împărțite între ICI București – responsabil de securitate și mentenanță – și InfoCons, care se va ocupa de promovare.
Proiectul include și o componentă educațională, destinată dezvoltării competențelor în domeniul securității digitale și al drepturilor de autor.
Reprezentanții InfoCons susțin că Enkivers este „o inovație tehnologică majoră, prima inițiativă europeană cu impact global” în protecția conceptelor vizuale și a proprietății intelectuale în era digitală.
Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, informează Guvernul într-un comunicat.
În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință.
O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor de astăzi s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.
Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate, și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în colaborare cu mediul de afaceri, vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei.
Din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.
