România își consolidează poziția în cercetarea aerospațială prin Centrul TGA de la Craiova

În apropierea Aeroportului Internațional Craiova, INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” operează Centrul de Cercetare în Tehnologii Verzi Aerospațiale TGA – „Technologies for Green Aviation”, o infrastructură de cercetare și dezvoltare care consolidează capacitatea României de a dezvolta și testa tehnologii aerospațiale sustenabile.

Realizat în urma unei investiții de peste 85 de milioane de lei, cofinanțată prin Programul Operațional Competitivitate, centrul a fost conceput în acord cu principiile Industriei 4.0 și are ca obiectiv dezvoltarea tehnologiilor aerospațiale până la niveluri avansate de maturitate tehnologică, de la TRL 5 până la TRL 7.

O infrastructură de cercetare cu capabilități avansate

TGA completează infrastructura de cercetare și testare a INCAS, care include facilitățile din București, Strejnicu și Măneciu, și oferă capacități care permit trecerea de la dezvoltarea și validarea tehnologiilor la etape avansate de demonstrare în condiții relevante.

Un avantaj important al centrului este capacitatea de a susține dezvoltarea tehnologiilor până la TRL 7. Acest nivel de maturitate este esențial pentru proiectele aerospațiale complexe, deoarece permite demonstrarea sistemelor și tehnologiilor în condiții apropiate de cele operaționale.

Infrastructura TGA contribuie astfel la creșterea autonomiei tehnologice a INCAS în domenii critice, inclusiv în fabricația și procesarea unor subansamble aerospațiale. Procese care anterior necesitau colaborări și servicii externe pot fi realizate în cadrul centrului, ceea ce poate reduce costurile și timpul necesar dezvoltării și testării unor soluții tehnologice.

Prin aceste capabilități, TGA reprezintă o infrastructură cu relevanță strategică pentru cercetarea aerospațială din România și pentru integrarea institutului în proiecte europene de anvergură.

O arhitectură construită pentru cercetare și testare

Clădirea TGA este organizată în trei zone distincte, proiectate pentru a susține întregul lanț de activități de cercetare, dezvoltare, fabricație și testare.

Prima zonă este o clădire cu trei niveluri, destinată în principal activităților administrative și de cercetare. Aceasta include săli de întâlniri și conferințe, o arhivă tehnică, o bibliotecă multifuncțională și spații de birouri.

A doua zonă este o hală tehnologică pe două niveluri, cu un spațiu central deschis destinat instalării echipamentelor și standurilor de testare – test-rig-uri – pentru inspecția produselor rezultate în urma proceselor tehnologice.

A treia zonă este o hală tehnologică cu un singur nivel, proiectată pentru instalarea unor test-rig-uri destinate acoperirii suprafețelor de mari dimensiuni. Configurația halei permite accesul complet, de 360 de grade, la nivelul solului în jurul echipamentelor, facilitând operațiunile de cercetare și testare.

Patru module tehnologice pentru aviația viitorului

Centrul este echipat cu tehnologii de ultimă generație, dintre care unele reprezintă premiere la nivelul Europei de Sud-Est. Infrastructura este organizată în patru module tehnologice, într-o configurație modulară și scalabilă.

Primul modul este dedicat tehnicilor robotizate pentru procesarea materialelor compozite și monitorizarea acestora pe durata întregului ciclu tehnologic.

Al doilea modul este destinat prelucrării materialelor metalice cu geometrii complexe și include sisteme și echipamente specializate pentru aceste procese.

Al treilea modul vizează acoperirea suprafețelor în atmosferă controlată, prin utilizarea unor instalații adaptate cerințelor industriei aerospațiale.

Cel de-al patrulea modul integrează tehnologii pentru proiectarea avansată și controlul proceselor de fabricație 3D, contribuind la dezvoltarea unor metode de producție mai flexibile și mai eficiente.

Împreună, aceste tehnologii permit INCAS să dezvolte fluxuri de fabricație mai eficiente și mai sustenabile, în concordanță cu direcțiile globale de dezvoltare ale industriei „green aviation”.

Tehnologii verzi pentru o industrie aerospațială mai sustenabilă

Una dintre principalele direcții ale centrului TGA este reducerea impactului asupra mediului al proceselor aerospațiale. Infrastructura permite dezvoltarea și testarea unor tehnologii și materiale sustenabile, precum și a unor soluții menite să crească eficiența energetică și să reducă emisiile asociate proceselor de fabricație.

Prin combinarea cercetării avansate cu tehnologii de producție moderne, TGA contribuie la dezvoltarea unor procese aerospațiale mai eficiente și mai puțin poluante, într-un domeniu în care tranziția către tehnologii cu impact redus asupra mediului devine o prioritate la nivel european și global.

O platformă pentru parteneriate europene și internaționale

Dezvoltarea infrastructurii TGA consolidează, totodată, capacitatea INCAS de a participa la parteneriate strategice și proiecte internaționale de cercetare aerospațială.

Printre acestea se numără implicarea în Parteneriatul Public-Privat aerospațial JTI Clean Sky 2, în dezvoltarea capabilităților tehnologice ale Agenției Spațiale Europene prin FLPP – Future Launchers Preparatory Program, precum și colaborările științifice desfășurate în cadrul IFAR – International Forum for Aviation Research.

Prin capacitățile sale tehnologice, infrastructura TGA oferă României posibilitatea de a participa la proiecte de cercetare și dezvoltare care necesită un grad ridicat de maturitate tehnologică și infrastructuri de testare specializate.

O investiție în viitorul cercetării aerospațiale

Centrul TGA generează deja beneficii pentru proiectele derulate de INCAS și are potențialul de a deveni un element important al viitoarelor proiecte de cercetare aerospațială de complexitate ridicată.

Prin investiția în infrastructură, echipamente avansate și tehnologii verzi, România își consolidează capacitatea de a participa la dezvoltarea noii generații de tehnologii aerospațiale. TGA reunește astfel cercetarea avansată, fabricația de precizie și sustenabilitatea într-o infrastructură menită să apropie tehnologiile dezvoltate în laborator de aplicațiile concrete din industria aerospațială.