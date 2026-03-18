România își consolidează poziția pe piețele globale printr-un nou parteneriat agricol cu China. Florin Barbu: „Transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a semnat marți, la Beijing, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii între România și Republica Populară Chineză, un document care deschide noi oportunități pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc și extinderea exporturilor pe piețe externe, potrivit unui comunicat.

Documentul stabilește un cadru solid pentru cooperare bilaterală în domenii esențiale precum securitatea alimentară, investițiile în agricultură, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea, precum și schimbul de tehnologii moderne.

Prin acest acord, România își reafirmă obiectivul strategic de a deveni nu doar un furnizor de materii prime, ci un actor competitiv pe lanțul valoric agroalimentar, cu accent pe procesare, valoare adăugată și diversificarea piețelor de export.

„Acest parteneriat transmite un mesaj clar: România nu mai acceptă rolul de simplu exportator de materii prime. Ne consolidăm poziția ca furnizor de produse agroalimentare cu valoare adăugată, deschidem piețe noi și atragem investiții în procesare. Cooperarea cu Republica Populară Chineză reprezintă o oportunitate reală pentru fermierii și industria alimentară din România”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Memorandumul include, de asemenea, cooperarea în domenii de interes major pentru agricultura românească, precum industria vinului, dezvoltarea capacităților de procesare, transferul de tehnologie și formarea profesională, precum și atragerea de investiții reciproce .

Semnarea acestui document marchează un pas important în consolidarea relațiilor economice dintre cele două state și creează premisele pentru dezvoltarea unor proiecte concrete, cu impact direct asupra fermierilor și procesatorilor români.

Totodată, au fost semnate protocoalele de export dintre România și China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice.

Potrivit ministrului Florin Barbu, în maximum 2 luni, România va începe și exportul de cereale, iar autoritățile sunt în discuții avansate pentru a începe exporturile de carne de porc și produse procesate din porc.

„România are capacitatea de a produce; avem deja în derulare investiții de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare și construim cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei. Împreună cu fermierii și procesatorii români transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune”, a subliniat ministrul Florin Barbu.

Memorandumul are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire și va fi implementat printr-un grup de lucru comun care va stabili prioritățile și proiectele concrete de colaborare.