România își consolidează rolul în Inițiativa celor Trei Mări: Aderare la fondul de infrastructură și cooperare între porturile Constanța și Rijeka pentru conectarea Adriaticii și Mării Negre

Corespondență din Dubrovnik

Aderarea la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări și un memorandum între porturile Constanța și Rijeka se numără printre rezultatele concrete pe care România le va bifa la summitul Inițiativei, ce se desfășoară marți și miercuri pe malul Mării Adriatice, în orașul croat Dubrovnik.

Reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică și în coridoarele care conectează mările Adriatică, Neagră și Baltică, țara noastră va parafa două acorduri care vizează atât infrastructura de transport, cât și finanțarea marilor proiecte strategice.

Un prim pas important este făcut în zona logistică, unde Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka vor semna un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări mai strânse între cele două porturi.

“Acest parteneriat contribuie la consolidarea conectivității regionale și la întărirea rolului Portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea sa în coridoarele europene de transport și accesul la piețele internaționale”, a transmis Administrația Prezidențială.

Totodată, va fi oficializată aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către mai multe bănci naționale de dezvoltare din regiune.

Potrivit Palatului Cotroceni, Banca de Investiții și Dezvoltare din România este pregătită să contribuie la capitalul acestui nou instrument financiar, care urmărește mobilizarea a până la 3 miliarde de euro pentru investiții în energie și sustenabilitate, transport, infrastructură digitală și socială.

Fondul, dezvoltat cu sprijinul Fondului European de Investiții, va atrage și capital privat, consolidând finanțarea proiectelor strategice din regiune.

Președintele Nicușor Dan va sublinia marți și miercuri, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări și la Forumul de Afaceri al Inițiativei, că regiunea reprezintă un pilon strategic pentru securitatea și competitivitatea Europei, iar România se poziționează ca hub regional de energie și conectivitate.

Șeful statului participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului I3M și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, în Croația.

Inițiativa celor Trei Mări reunește 13 state membre ale Uniunii Europene: Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Statelor participante li se alătură, în calitate de participanți asociați, Albania, Republica Moldova, Muntenegru și Ucraina, în timp ce partenerii strategici ai Inițiativei includ Comisia Europeană, Germania, Japonia, Spania, Turcia și Statele Unite.

Platforma vizează consolidarea cooperării regionale în trei domenii-cheie – energie, transport și infrastructură digitală – cu scopul de a dezvolta conectivitatea pe axa nord–sud și de a întări reziliența economică și strategică a regiunii, care însumează aproximativ 120 de milioane de locuitori.

În ultimii zece ani de la lansarea Inițiativei, România a găzduit de două ori summitul celor Trei Mări.