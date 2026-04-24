România își dorește ca fondul european pentru competitivitate să ajungă la firmele din țări mai puțin dezvoltate, afirmă Nicușor Dan la summitul UE din Cipru

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la sosirea la summitul Uniunii Europene organizat în Cipru, că agenda discuțiilor este dominată de patru teme majore, cu accent pe viitorul buget european pentru perioada 2028–2034, pe care l-a descris drept „subiectul cel mai important”.

Șeful statului a explicat că reuniunea are loc în contextul Președinției rotative a Consiliului UE deținute de Cipru și a enumerat principalele dosare aflate pe masa liderilor europeni.

„Sunt patru subiecte importante în discuție, pe cel mai important îl las la sfârșit. E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu și cum putem să răspundem la asta. Apoi Ucraina – după cum știți, am avut, în sfârșit, deblocarea și a împrumutului, și a pachetului al XX-lea de sancțiuni”, a afirmat președintele.

El a adăugat că un alt punct central vizează competitivitatea economică a Uniunii și funcționarea Pieței Unice, insistând asupra necesității reducerii costurilor la energie. „După aceea, continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată Piață Unică și, pentru că acesta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem prețurile la Energie în Uniune, deci și în România – asta și pentru consumatorii casnici, și pentru industrie”, a declarat Nicușor Dan.

Referindu-se la viitorul cadru financiar multianual, președintele a subliniat că România susține un buget european mai ambițios și o distribuire echitabilă a fondurilor destinate competitivității.

„Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici România are mai multe obiective. În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie unul ambițios, un buget mare, și, după aceea, prima oară este o sesiune foarte consistentă, 400 de miliarde pe competitivitate – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute – și suntem multe țări care ne dorim asta – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate, astfel încât să nu creștem decalajul”, a precizat acesta.

Întrebat dacă România susține ideea unei clauze comune de apărare la nivelul Uniunii, pe lângă Articolul 5 al NATO, șeful statului a indicat că discuțiile sunt încă la început și a reafirmat rolul central al Alianței Nord-Atlantice. „Este o discuție care abia a pornit, și evident că orice colaborare pe securitate este binevenită, însă fundamentul, sau partea cea mai importantă a apărării noastre, vine din apartenența la NATO și din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a punctat el.

În contextul întrebărilor privind situația politică internă, președintele a evitat detaliile, sugerând că discuțiile cu liderii europeni vor avea loc în privat. „În privat, voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public”, a răspuns Nicușor Dan.