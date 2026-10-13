România își exprimă deplina solidaritate cu Bulgaria, transmite Oana Țoiu: „Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană”

ROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat ferm atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei. 

Condamn ferm atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale, în imediata apropiere a apelor teritoriale ale Bulgariei. Aceste acte inacceptabile încalcă principiile fundamentale ale navigației în siguranță și subminează și mai mult securitatea în Marea Neagră”, a scris Oana Țoiu, pe X. 

De asemenea, Oana Țoiu a avertizat atacurile pun în pericol viețile navigatorilor de pe navele comerciale și au consecințe asupra securității alimentare la nivel mondial.

„România își exprimă deplina solidaritate cu Bulgaria. Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar siguranța echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie protejate. Cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere”, a subliniat aceasta.

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Două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone, a declarat marți prim-ministrul Rumen Radev, la o săptămână după un incident similar, informează Euronews.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

El a declarat că intenționează să-l convoace pe ambasadorul rus în legătură cu aceste atacuri „inacceptabile”.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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