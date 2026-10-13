România își exprimă deplina solidaritate cu Bulgaria, transmite Oana Țoiu: „Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a condamnat ferm atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din apropierea apelor teritoriale ale Bulgariei.

„Condamn ferm atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale, în imediata apropiere a apelor teritoriale ale Bulgariei. Aceste acte inacceptabile încalcă principiile fundamentale ale navigației în siguranță și subminează și mai mult securitatea în Marea Neagră”, a scris Oana Țoiu, pe X.

I strongly condemn the repeated drone attacks on commercial vessels in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters. These unacceptable acts violate the very principles of safe navigation and further undermine security in the Black Sea. These attacks have real consequences: they both endanger the lives of merchant mariners and impact food security globally. Romania stands in full solidarity with Bulgaria. The security of the Black Sea is essential to European security, and the safety of civilian crews and freedom of navigation must be safeguarded. Those responsible for these attacks must be held accountable.

@vpetrova_mfa @MFABulgaria — Toiu Oana (@oana_toiu) October 13, 2026

De asemenea, Oana Țoiu a avertizat că atacurile pun în pericol viețile navigatorilor de pe navele comerciale și au consecințe asupra securității alimentare la nivel mondial.

„România își exprimă deplina solidaritate cu Bulgaria. Securitatea Mării Negre este esențială pentru securitatea europeană, iar siguranța echipajelor civile și libertatea de navigație trebuie protejate. Cei responsabili pentru aceste atacuri trebuie trași la răspundere”, a subliniat aceasta.

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Două nave au fost lovite în largul coastelor Bulgariei, una dintre ele în urma unui atac cu drone, a declarat marți prim-ministrul Rumen Radev, la o săptămână după un incident similar, informează Euronews.

Radev a scris pe rețelele sociale că o navă de marfă aparținând Ucrainei a fost „lovită de trei drone aeriene”, iar la scurt timp după aceea o altă navă a fost lovită și s-a scufundat.

El a declarat că intenționează să-l convoace pe ambasadorul rus în legătură cu aceste atacuri „inacceptabile”.