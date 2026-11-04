România își intensifică contribuția la NATO 3.0. Ministrul Dan Neculăescu, discuții cu adjunctul șefului Pentagonului despre securitatea la Marea Neagră

Ministrul afacerilor externe Dan Neculăescu l-a primit miercuri, la sediul MAE, pe subsecretarul pentru Politica de Apărare din cadrul Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, pentru discuții privind cooperarea bilaterală în domeniul securității, considerată pilonul central al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite.

Întrevederea a vizat securitatea în regiunea Mării Negre și eforturile comune de consolidare a NATO, în contextul implementării conceptului NATO 3.0.

Într-o postare pe Facebook, șeful diplomației române a subliniat că România își intensifică contribuția la consolidarea Alianței și a evidențiat majorarea cheltuielilor pentru apărare, în vederea dezvoltării capabilităților necesare creșterii securității naționale și a Flancului Estic.

„România își intensifică contribuția pentru un NATO 3.0. Am majorat cheltuielile pentru apărare, urmărind astfel sporirea capabilităților în vederea creșterii securității naționale și a Flancului Estic”, a transmis ministrul Neculăescu.

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Vizita lui Elbridge Colby la București are loc după o serie de contacte repetate cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, atât la Washington, cât și la sediul NATO de la Bruxelles. Cei doi au discutat în februarie, la Washington, iar dialogul a continuat prin întâlnirea de la Pentagon din 29 iulie și cea de la Bruxelles din 27 august, când Lazurca i-a transmis oficialului american poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa.

Cel mai recent contact a avut loc la Washington, la sfârșitul lunii octombrie, când Marius Lazurca a avut o nouă întrevedere cu Elbridge Colby, în cadrul unei vizite dedicate consolidării cooperării în domeniul apărării și securității. Consilierul prezidențial a transmis atunci că România este pregătită să își asume un rol mai important, dar că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică americană mai puternică pe teritoriul țării.

Aceste demersuri au loc în contextul revizuirii de către Pentagon a posturii militare americane în Europa, un proces de șase luni anunțat în iunie, care vizează inclusiv redistribuirea responsabilităților și reevaluarea contribuțiilor SUA la apărarea europeană. România încearcă să își susțină poziția strategică în această evaluare și să securizeze o prezență americană consistentă pe flancul estic, argumentând prin importanța sa pentru securitatea Mării Negre, infrastructura militară pusă la dispoziția aliaților și contribuția la apărarea regională.

În România se află aproximativ 1.000 de militari americani, distribuiți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde se află cel mai mare detașament, cu aproximativ 800 de militari, la Baza de la Deveselu, unde este amplasat sistemul antirachetă Aegis Ashore, și la Baza Aeriană Câmpia Turzii.