România își modernizează infrastructura de apă pentru a face față schimbărilor climatice cu sprijin consultativ din partea BEI

Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi consultanță Băncii de Investiții și Dezvoltare din România (BID) pentru consolidarea rețelelor de apă din întreaga țară. În baza unui nou acord de servicii de consultanță, BEI va furniza sprijin consultativ și activități de consolidare a capacității instituționale pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, în vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată reziliente la schimbările climatice în România.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, România intenționează să modernizeze infrastructura învechită a sistemului de apă pentru a face față riscurilor climatice tot mai accentuate – inclusiv secetelor și inundațiilor tot mai frecvente – asigurând totodată conformitatea cu legislația de mediu a Uniunii Europene.

Acordul de consultanță a fost semnat astăzi, în cadrul Forumului anual al BEI din Luxemburg, și are la bază o solicitare a BID, care urmărește să își consolideze capacitatea de a evalua, structura și monitoriza proiecte din domeniul apei care sporesc reziliența climatică pe termen lung.

BEI este unul dintre cei mai mari investitori din categoria instituțiilor financiare internaționale, pe plan global, în sectorul apei și a fost de-a lungul timpului un susținător important al inițiativelor României în acest domeniu.

Noul acord cu BEI Advisory va consolida rolul BID ca intermediar financiar național, contribuind la transformarea strategiilor României de adaptare la schimbările climatice și de gestionare a apei în investiții bancabile, pe deplin aliniate legislației UE și standardelor BEI.

„În calitate de bancă pentru climă a UE, BEI este dedicată sprijinirii instituțiilor naționale solide, capabile să transforme ambițiile de politică publică în investiții de impact, de înaltă calitate. Prin acest parteneriat de consultanță, consolidăm capacitatea financiară și tehnică a Băncii de Investiții și Dezvoltare de a evalua, structura și supraveghea în mod eficient proiecte de apă reziliente la schimbările climatice, asigurând o aliniere deplină la standardele UE și generând beneficii durabile pentru cetățeni și comunități”, a declarat vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Rolul BEI Advisory va contribui la deblocarea finanțărilor, în special pentru municipalitățile mici și operatorii regionali de apă din România, prin promovarea unor infrastructuri inovatoare, inclusiv sisteme care integrează soluții bazate pe natură cu ingineria tradițională – așa-numita infrastructură verde-gri. Sprijinul consultativ poate accelera aducerea investițiilor pe piață.

„Prin parteneriatul nostru de lungă durată cu Banca Europeană de Investiții, consolidăm rolul BID ca intermediar financiar național, capabil să sprijine investiții complexe în infrastructura de apă și apă uzată la nivelul întregii Românii. Prin îmbunătățirea capacității noastre de evaluare, pregătire și monitorizare a proiectelor, ne propunem să facilităm accesul la finanțări de înaltă calitate, în special pentru operatorii regionali de apă și pentru municipalitățile de dimensiuni mai mici. Acest sprijin consultativ din partea BEI ne va ajuta să standardizăm procesele, să îmbunătățim coerența și bancabilitatea portofoliilor de proiecte și să integrăm pe deplin criteriile de reziliență climatică și principiul de «a nu aduce prejudicii semnificative» («Do No Significant Harm») pe parcursul întregului ciclu investițional — de la identificare până la implementare și monitorizarea performanței.” — Raluca Nicolescu, Director General, BID România.

În baza acordului, BEI Advisory va colabora cu BID pentru consolidarea proceselor de evaluare și pregătire a proiectelor, îmbunătățirea integrării criteriilor de reziliență climatică și asigurarea conformității cu legislația UE și cu principiul european de mediu de „a nu aduce prejudicii semnificative” („Do No Significant Harm”).

Obiectivul constă în extinderea expertizei în evaluarea financiară și tehnică a investițiilor în apă și apă uzată, consolidarea standardelor de mediu și sociale, a cadrelor de monitorizare, precum și îmbunătățirea guvernanței și a mecanismelor de supraveghere pe parcursul întregului ciclu investițional – de la identificarea proiectelor până la implementare și monitorizarea performanței.

Sprijinul consultativ va îmbunătăți, de asemenea, coordonarea dintre BID și operatorii regionali de apă, prin furnizarea de instrumente standardizate, ghiduri și programe de instruire. Acest lucru va crește calitatea și coerența portofoliilor de proiecte propuse pentru finanțare și va accelera investițiile care consolidează reziliența climatică și gestionarea durabilă a resurselor de apă la nivel național.

Acordul completează implicarea globală a BEI în sectorul apei, inclusiv angajamentul de a investi 15 miliarde de euro la nivel mondial în perioada 2025–2027 pentru consolidarea securității apei, a sustenabilității și a rezilienței climatice.