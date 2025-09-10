România își reafirmă “deplina solidaritate cu Polonia” după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian: Suntem uniți în a face flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur

România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.

“Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe X.

Și ministrul de externe Oana Țoiu a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, calificând incidentul drept „inacceptabil” și reafirmând sprijinul deplin al României pentru aliatul său strategic.

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a declarat șefa diplomației române.

Țoiu a subliniat că aceste acțiuni „au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional” și a avertizat asupra „caracterului iresponsabil” al bombardamentelor repetate lansate de Moscova în apropierea granițelor NATO.

Ea a evocat, totodată, relațiile istorice româno-polone, amintind că „în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa”

„De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a subliniat ministrul.

“Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a reacționat și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv România, a cerut miercuri, în discursul anual privind Starea Uniunii Europene, ca UE să își asume un rol mai activ în apărarea Europei prin sprijin financiar și proiecte comune de securitate, îndeosebi pentru flancul estic.

„Flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. (…) De aceea trebuie să investim în sprijinirea sa printr-un observator al flancului estic (Eastern Flank Watch – original)”, a declarat von der Leyen, sugerând că Uniunea ar putea contribui inclusiv la finanțarea așa-numitului „zid de drone” propus de statele baltice.

Precizările sale cuprinse în SOTEU au venit în timp ce Ursula von der Leyen a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.

„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, după ce Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.

Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.