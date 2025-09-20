ROMÂNIA
România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București
Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor – InfoCons, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a anunțat lansarea, joi, a platformei Enkivers, descrisă drept primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală.
Noua platformă este concepută pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate, de la acte de identitate, titluri de proprietate și diplome, până la fotografii, creații artistice sau rezultate de cercetare.
Enkivers se diferențiază de soluțiile cloud clasice prin introducerea unui „seif digital personal”, bazat pe mai multe niveluri de securitate cibernetică și pe conceptul de „dată certă”, care autentifică și validează temporal fișierele digitale. Platforma oferă confidențialitate la cel mai înalt nivel și este gândită să fie accesibilă atât pentru persoane fizice – creatori de conținut, cercetători, artiști – cât și pentru companii sau instituții publice.
„Enkivers oferă un grad de securitate și siguranță la cel mai înalt standard, gestionat sub auspiciile unei autorități aproape publice, cum este ICI, aflată în coordonarea statului român”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.
Un abonament anual costă între 25 și 30 de euro, iar utilizatorii pot deschide mai multe seifuri digitale în funcție de necesități. Veniturile vor fi împărțite între ICI București – responsabil de securitate și mentenanță – și InfoCons, care se va ocupa de promovare.
Proiectul include și o componentă educațională, destinată dezvoltării competențelor în domeniul securității digitale și al drepturilor de autor.
Reprezentanții InfoCons susțin că Enkivers este „o inovație tehnologică majoră, prima inițiativă europeană cu impact global” în protecția conceptelor vizuale și a proprietății intelectuale în era digitală.
Marile rețele comerciale, deschise să promoveze producătorii români pe piețele externe. Guvernul Bolojan va elabora politici publice de susținere în colaborare cu mediul de afaceri
Premierul Ilie Bolojan a avut consultări, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, informează Guvernul într-un comunicat.
În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință.
O altă temă propusă de premierul Bolojan pe agenda consultărilor de astăzi s-a referit la promovarea produselor românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate.
Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate, și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în colaborare cu mediul de afaceri, vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei.
Din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat șeful Cancelarie Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010.
România a participat activ în cadrul Conferinței Generale, prezența ministrului afacerilor externe reflectând angajamentul țării noastre de a sprijini obiectivele AIEA și de a promova cooperarea internațională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile și al securității globale.
Alegerea țării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaștere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele românești de cercetare în domeniu, precum și proiectele de investiții inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs).
În această calitate, România, prin Reprezentantul Permanent pe lângă Organizațiile de la Viena, va contribui activ la procesul decizional al Agenției, privind atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și consolidarea standardelor de securitate nucleară, siguranță radiologică și garantare a respectării obligațiilor de neproliferare.
„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena și în discursul la Conferința Generală a Agenției. Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reușită. Urmează doi ani intenși, dosarele din acest domeniu sunt complexe și cu implicații majore dincolo de o regiune sau alta. Pentru România, sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare alături de parteneri strategici. Am încredere că ne vom achita cu brio de acest mandat. Pe problematici specifice vom lucra cu ministerul Energiei, CNCAN și ANDR”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.
Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de membri, este unul dintre principalele organe de conducere ale AIEA, cu rol esențial în orientarea strategică a activității Agenției, în supravegherea implementării programelor și în adoptarea deciziilor-cheie privind politicile internaționale în domeniul nuclear.
România a deținut 9 mandate în BoG de la înființarea Agenției, ultimul în 2008-2010 (1957-1959, 1963-1965, 1971-1973, 1977-1979, 1981-1983, 1991-1993, 1995-1997, 2001-2003, 2008-2010).
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres.
„Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are în față patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste șase mii de pagini”, a declarat ministrul într-o conferință de presă la sediul PSD.
Ivan a explicat că România și-a asumat, prin PNRR, „cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”, respectiv închiderea tuturor centralelor pe cărbune până la sfârșitul anului 2025. „Condiția a fost foarte simplă – să punem în loc alte centrale pe gaz”, a spus el.
Problema este că investițiile promise prin PNRR nu s-au concretizat. „România a luat aproximativ 2 miliarde de euro din acest jalon PNRR, dar centralele pe gaz și proiectele care trebuiau făcute cu acești bani sunt pe hârtie în momentul de față”, a arătat ministrul.
El a precizat că în această săptămână au avut loc negocieri intense la Bruxelles, unde oficialii europeni au cerut explicații: „Este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat – oameni buni, v-am dat banii; sau ne dați banii înapoi, dacă vreți să țineți în continuare centralele pe cărbune, sau le închideți”.
Potrivit lui Ivan, specialiștii din minister și experți europeni lucrează la validarea studiului tehnic pentru a găsi o soluție. „Colegii mei din minister, împreună cu cei din Comisia Europeană, în ultimele săptămâni, au lucrat și în weekend-uri și noaptea peste program pentru a putea agrementa acest studiu la nivel tehnic”, a spus el.
Ministrul speră ca argumentele prezentate să ducă la o soluție care să evite penalitățile și să permită păstrarea în funcțiune a unei părți din capacitatea pe cărbune.
„Sper că argumentele aduse vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin trei grupuri în funcțiune și alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acel jalon”, a transmis Bogdan Ivan.
