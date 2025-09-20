România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București

Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor – InfoCons, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), a anunțat lansarea, joi, a platformei Enkivers, descrisă drept primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală.

Noua platformă este concepută pentru stocarea și protejarea documentelor, ideilor și conceptelor vizuale în condiții de maximă securitate, de la acte de identitate, titluri de proprietate și diplome, până la fotografii, creații artistice sau rezultate de cercetare.

Enkivers se diferențiază de soluțiile cloud clasice prin introducerea unui „seif digital personal”, bazat pe mai multe niveluri de securitate cibernetică și pe conceptul de „dată certă”, care autentifică și validează temporal fișierele digitale. Platforma oferă confidențialitate la cel mai înalt nivel și este gândită să fie accesibilă atât pentru persoane fizice – creatori de conținut, cercetători, artiști – cât și pentru companii sau instituții publice.

„Enkivers oferă un grad de securitate și siguranță la cel mai înalt standard, gestionat sub auspiciile unei autorități aproape publice, cum este ICI, aflată în coordonarea statului român”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons.

Un abonament anual costă între 25 și 30 de euro, iar utilizatorii pot deschide mai multe seifuri digitale în funcție de necesități. Veniturile vor fi împărțite între ICI București – responsabil de securitate și mentenanță – și InfoCons, care se va ocupa de promovare.

Proiectul include și o componentă educațională, destinată dezvoltării competențelor în domeniul securității digitale și al drepturilor de autor.

Reprezentanții InfoCons susțin că Enkivers este „o inovație tehnologică majoră, prima inițiativă europeană cu impact global” în protecția conceptelor vizuale și a proprietății intelectuale în era digitală.