România lansează evaluarea performanțelor sistemului național de cercetare, un jalon esențial din PNRR

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat marți, printr-un mesaj difuzat pe rețeaua socială X, pe președintele ales al Poloniei, Karol Nawrocki, subliniind că o cooperare între România și Polonia rămâne esențială pentru asigurarea securității pe flancul estic

“Felicitări Karol Nawrocki pentru victoria dumneavoastră electorală. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră pentru a consolida în continuare parteneriatul strategic România – Polonia. Cooperarea strânsă a țărilor noastre rămâne esențială pentru asigurarea securității pe flancul estic și promovarea unei Europe sigure și coezive“, a scris Nicușor Dan.

Congratulations @NawrockiKn for your electoral victory. I look forward to working with you in order to further strengthen 🇷🇴🇵🇱 Strategic Partnership.

Our countries’ close cooperation remains essential for ensuring security on the Eastern Flank & promoting a cohesive & safe…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 3, 2025