România lansează, la Addis Abeba, un program de formare dedicat reconstrucției post-conflict și combaterii dezinformării în Africa

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, context în care a înaintat oferta României de găzduire a Hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice pentru Marea Neagră.

Reuniunea a reprezentat un prim prilej pentru o discuție aprofundată la nivel înalt privind implementarea Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, într-un moment relevant pentru intensificarea cooperării regionale, în contextul schimbărilor geopolitice majore generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

La reuniune au participat, alături de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și comisarii Marta Kos și Jozef Sikela, reprezentanți ai Statelor Membre UE, precum și ai celor aparținând Parteneriatul Estic și ai statelor partenere din Asia Centrală.

Evenimentul a inclus două sesiuni de lucru, una dedicată unui dialog aprofundat privind securitatea, stabilitatea și reziliența în regiunea Mării Negre, respectiv o sesiune privind Agenda de Conectivitate trans-regională.

Ministrul român al afacerilor externe a evidențiat că adoptarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră reprezintă un mesaj politic puternic privind importanța acordată regiunii, mai ales în actualul context geopolitic, precum și un angajament al UE de a susține activ demersurile partenerilor din regiune – state membre UE, state candidate și state partenere – pentru implementarea de acțiuni care să contribuie la obiectivul general al abordării strategice.

Demnitarul român a folosit acest prilej pentru a transmite oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice. Totodată, a fost subliniată necesitatea demarării cât mai rapide a fazei de implementare, pentru care țara noastră are în vedere o cooperare strânsă și coordonarea eforturilor cu Bulgaria, precum și implicarea celorlalte state riverane, într-o logică de consolidare a cooperării regionale, cu obiectivul creșterii stabilității, rezilienței și prosperității.

Ministrul afacerilor externe a evidențiat, de asemenea, că aspectele de conectivitate și de reziliență, în sensul unei mai bune pregătiri pentru crize, conferă, la rândul lor, greutate Abordării Strategice, mai ales că ele contribuie în mod direct la crearea de punți între Europa și Asia, între UE și partenerii săi.

Cu referire la dimensiunea de conectivitate a noii Abordări Strategice, ministrul Oana Țoiu a evidențiat relevanța Caucazului de Sud, ca regiune care asigură legătura între Europa și Asia Centrală. În context, a arătat că o cooperare strânsă între partenerii din Caucaz și UE reprezintă un element-cheie pentru maximizarea potențialului regiunii și valorificarea oportunităților de dezvoltare economică, conectivității digitale și comerțului. De asemenea, a făcut referire la cooperarea pe care România o are cu statele din regiune, pentru dezvoltarea de proiecte comune de conectivitate în domeniile energiei verzi și digitalizării.

În finalul intervenției, ministrul Oana Țoiu declarat că „România este pregătită pentru cooperarea cu statele membre UE, instituțiile europene, precum și cu partenerii regionali, pentru implementarea tuturor obiectivelor și a proiectelor fanion ale Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre”.

România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.

“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.