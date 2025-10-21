ROMÂNIA
România lansează, la Addis Abeba, un program de formare dedicat reconstrucției post-conflict și combaterii dezinformării în Africa
Ministerul Afacerilor Externe, prin Agenția Română pentru Dezvoltare Internațională (RoAid), în parteneriat cu Institutul de Afaceri Externe (IFA) al Etiopiei, a lansat luni, 20 octombrie, la Addis Abeba, programul de formare „Stabilizarea și reconstrucția post-conflict – bune practici în întărirea rezilienței și combaterea dezinformării”, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Programul, desfășurat în perioada 20-24 octombrie 2025, reunește experți, diplomați, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai societății civile din Etiopia, state africane și România, cu scopul de a împărtăși bune practici și experiențe în domeniul reconstrucției post-conflict, gestionării crizelor și combaterii dezinformării.
Ceremonia de deschidere a fost susținută de E.S. Jafar Bedru Geletu, director executiv al Institutului de Afaceri Externe al Etiopiei, E.S. Iulia Pataki, ambasadorul României în Republica Federală Democratică a Etiopiei, și doamna Daniela Dobre, director general al Agenției Române pentru Dezvoltare Internațională – RoAid.
În cadrul intervenției sale, ambasadorul României Iulia Pataki a evidențiat faptul că acest program reprezintă o inițiativă concretă a României în sprijinul consolidării păcii și stabilității în Africa, prin transfer de expertiză, formare profesională și dialog interinstituțional.„România este ferm angajată să contribuie la eforturile internaționale de reconstrucție post-conflict și la combaterea amenințărilor generate de dezinformare și manipulare, care afectează democrațiile din toate regiunile lumii”, a declarat ambasadorul.
Pe parcursul săptămânii, participanții vor lua parte la prelegeri și exerciții interactive susținute de experți români și etiopieni, alături de specialiști ai Institutului de Afaceri Externe al Etiopiei.
Temele abordate vor include reziliența instituțională, combaterea dezinformării, rolul societății civile și al femeilor în procesele de stabilizare, precum și cooperarea dintre Uniunea Europeană, Uniunea Africană și partenerii internaționali în domeniul păcii și securității.
Prin această inițiativă, România își reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea sustenabilă, pacea și stabilitatea pe continentul african, în spiritul Parteneriatului UE-Africa și al Strategiei României de cooperare internațională pentru dezvoltare.
ROMÂNIA
Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat luni, la Reuniunea Ministerială privind securitatea și conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, context în care a înaintat oferta României de găzduire a Hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice pentru Marea Neagră.
Reuniunea a reprezentat un prim prilej pentru o discuție aprofundată la nivel înalt privind implementarea Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, într-un moment relevant pentru intensificarea cooperării regionale, în contextul schimbărilor geopolitice majore generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
La reuniune au participat, alături de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și comisarii Marta Kos și Jozef Sikela, reprezentanți ai Statelor Membre UE, precum și ai celor aparținând Parteneriatul Estic și ai statelor partenere din Asia Centrală.
Evenimentul a inclus două sesiuni de lucru, una dedicată unui dialog aprofundat privind securitatea, stabilitatea și reziliența în regiunea Mării Negre, respectiv o sesiune privind Agenda de Conectivitate trans-regională.
Ministrul român al afacerilor externe a evidențiat că adoptarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră reprezintă un mesaj politic puternic privind importanța acordată regiunii, mai ales în actualul context geopolitic, precum și un angajament al UE de a susține activ demersurile partenerilor din regiune – state membre UE, state candidate și state partenere – pentru implementarea de acțiuni care să contribuie la obiectivul general al abordării strategice.
Demnitarul român a folosit acest prilej pentru a transmite oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice. Totodată, a fost subliniată necesitatea demarării cât mai rapide a fazei de implementare, pentru care țara noastră are în vedere o cooperare strânsă și coordonarea eforturilor cu Bulgaria, precum și implicarea celorlalte state riverane, într-o logică de consolidare a cooperării regionale, cu obiectivul creșterii stabilității, rezilienței și prosperității.
Ministrul afacerilor externe a evidențiat, de asemenea, că aspectele de conectivitate și de reziliență, în sensul unei mai bune pregătiri pentru crize, conferă, la rândul lor, greutate Abordării Strategice, mai ales că ele contribuie în mod direct la crearea de punți între Europa și Asia, între UE și partenerii săi.
Cu referire la dimensiunea de conectivitate a noii Abordări Strategice, ministrul Oana Țoiu a evidențiat relevanța Caucazului de Sud, ca regiune care asigură legătura între Europa și Asia Centrală. În context, a arătat că o cooperare strânsă între partenerii din Caucaz și UE reprezintă un element-cheie pentru maximizarea potențialului regiunii și valorificarea oportunităților de dezvoltare economică, conectivității digitale și comerțului. De asemenea, a făcut referire la cooperarea pe care România o are cu statele din regiune, pentru dezvoltarea de proiecte comune de conectivitate în domeniile energiei verzi și digitalizării.
În finalul intervenției, ministrul Oana Țoiu declarat că „România este pregătită pentru cooperarea cu statele membre UE, instituțiile europene, precum și cu partenerii regionali, pentru implementarea tuturor obiectivelor și a proiectelor fanion ale Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre”.
România are obiectivul de a găzdui Centrul UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, o propunere cuprinsă în prima abordare strategică a Uniunii Europene privind regiunea Mării Negre, prezentată recent de Comisia Europeană. Acest lucru a fost afirmat de președintele Nicușor Dan în mai multe rânduri, inclusiv când a primit-o pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, contexte în care a deplâns faptul că România nu are totuși strategie națională la Marea Neagră pe care să le-o prezinte partenerilor și aliaților.
“Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând, și în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră“, a afirmat el.
ROMÂNIA
Cătălin Predoiu: România și Arabia Saudită deschid un nou capitol de cooperare strategică în domeniul securității și digitalizării, în prima vizită a unui ministru român de interne la Riad
Ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a efectuat, duminică, o vizită oficială în Regatul Arabiei Saudite, la invitația Alteței Sale Regale Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de interne al Regatului. Potrivit ministrului român, aceasta este prima primire oficială a unui ministru român de interne în Arabia Saudită, marcând „un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Regatul Arabiei Saudite în domeniul afacerilor interne și dincolo de acestea”.
„Am avut onoarea de a mă întâlni, la invitația părții saudite, cu Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud, ministrul de Interne al Regatului Arabiei Saudite. Această vizită marchează un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Regatul Arabiei Saudite în domeniul afacerilor interne și dincolo de acestea”, a declarat Cătălin Predoiu.
Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat cooperarea în combaterea traficului de droguri, a terorismului, a migrației ilegale și a criminalității organizate transfrontaliere, dar și utilizarea digitalizării și a inteligenței artificiale în siguranța publică și serviciile civile, precum și creșterea integrării în domeniul protecției civile și al intervențiilor în situații de urgență.
„Am convenit, împreună cu Alteța Sa Regală, deblocarea finalizării acordurilor bilaterale aflate în faza tehnică de negociere și lansarea unui mecanism de consultări la nivel înalt între cele două ministere de interne. Dialogul nostru a fost deschis, substanțial și orientat spre viitor. Am identificat noi oportunități de cooperare strategică și investițională, într-un context global complex, în care investițiile nu mai au doar valoare economică, ci și o dimensiune de securitate regională”, a subliniat ministrul român.
Cătălin Predoiu a apreciat proiectele inovatoare dezvoltate de Ministerul de Interne al Regatului, printre care integrarea vehiculului inteligent Lucid Air în flota de poliție, centrele virtuale de poliție și „porțile inteligente”, platformele Absher și Estishraf, care digitalizează serviciile guvernamentale și optimizează deciziile prin analiză predictivă.
„România are expertiză valoroasă în domenii precum IT, infrastructură, logistică și agricultură – domenii complementare viziunii strategice Vision 2030 a Regatului. Am convenit să explorăm împreună aceste oportunități de dezvoltare, investiții și inovație”, a adăugat Predoiu.
Totodată, cei doi miniștri au discutat despre evoluțiile de securitate din Ucraina și Orientul Mijlociu, reafirmând importanța cooperării internaționale pentru stabilitate și pace.
„Această întâlnire confirmă angajamentul nostru comun de a construi o relație durabilă, inovatoare și strategică, bazată pe încredere, dialog și rezultate concrete în beneficiul cetățenilor și al securității regionale. România și Regatul Arabiei Saudite au toate premisele pentru a dezvolta un parteneriat modern, bazat pe tehnologie, cooperare și viziune comună”, a concluzionat ministrul român de interne.
Vizita ministrului Cătălin Predoiu la Riad a avut loc în contextul intensificării dialogului bilateral româno-saudit, pe fondul deschiderii ambelor țări către cooperare în domenii strategice precum securitatea, digitalizarea, gestionarea migrației și investițiile cu impact regional.
JUSTIȚIE
Nicușor Dan, după decizia CCR privind reforma pensiilor magistraților: Va fi redactat un nou text de lege. Toate partidele din coaliție și-au asumat corectarea unei prevederi anormale
Președintele Nicușor Dan a reacționat luni, după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul își asumase răspunderea în Parlament, stabilind că actul normativ este neconstituțional.
Șeful statului a subliniat că reforma pensiilor magistraților „rămâne o prioritate” și că demersul nu este îndreptat împotriva sistemului judiciar, ci vizează corectarea unei situații anormale create în urmă cu mai mulți ani.
„Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a declarat Nicușor Dan.
Președintele a amintit că „toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților” și a anunțat că imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi elaborat un nou text legislativ, adaptat hotărârii instanței constituționale.
„Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a precizat șeful statului.
Decizia Curții Constituționale redeschide astfel dezbaterea asupra modului în care România poate asigura un echilibru între independența justiției și sustenabilitatea sistemului de pensii speciale, una dintre reformele-cheie asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Zece lideri europeni, declarație comună alături de Zelenski: Susținem cererea lui Trump de încetare a focului pe “linia de luptă”, dar “granițele nu pot fi modificare prin forță”
Elveția a aderat la programele de cercetare și inovare ale UE: Relația noastră trebuie extinsă și modernizată
Starmer cere intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, în contextul incertitudinii privind sprijinul american pentru Ucraina
Emmanuel Macron insistă ca Ucraina și europenii să participe la negocieri de pace: „Singura pace care poate fi obținută este cea care respectă dreptul internațional”
Președinta Comisiei Europene o felicită pe Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
SUA și Australia semnează un acord strategic de 8,5 miliarde de dolari pentru minerale critice, în încercarea de a contracara dominația Chinei
Oana Țoiu a înaintat omologilor europeni oferta României de a găzdui Hub-ul de Securitate Maritimă, un proiect-fanion al Abordării Strategice UE la Marea Neagră
Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat telefonic în contextul întâlnirii între Trump și Putin de la Budapesta
Cătălin Predoiu: România și Arabia Saudită deschid un nou capitol de cooperare strategică în domeniul securității și digitalizării, în prima vizită a unui ministru român de interne la Riad
România lansează, la Addis Abeba, un program de formare dedicat reconstrucției post-conflict și combaterii dezinformării în Africa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- INTERVIURI6 days ago
INTERVIU Patriciu Achimaș-Cadariu: Centrul Național de Competență în Domeniul Cancerului, un model prin care finanțarea europeană sprijină cercetarea și pacienții din România
- ENERGIE6 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- EDITORIALE7 days ago
Despre Ziduri și Fundații
- ROMÂNIA1 week ago
Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
- POLITICĂ3 days ago
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte