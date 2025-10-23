România lucrează cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu, transmite Nicușor Dan după primul summit UE-Egipt

Corespondență din Bruxelles

România lucrează îndeaproape cu Egiptul pentru a implementa planul de pace al președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.

Miercuri, șeful statului a participat la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja summitului instituțional UE – Egipt.

”Am considerat binevenită discuția în profunzime pe care am avut-o ieri seară, la Bruxelles, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi. România susține obiectivul UE de aprofundare a parteneriatelor noastre politice și economice cu Egiptul. Prețuim rolul important pe care Egiptul îl joacă în ceea ce privește pacea și stabilitatea în regiune. Din acest punct de vedere, suntem angajați să lucrăm îndeaproape cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al președintelui Trump în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan pe X.

I welcomed the in-depth discussion we had yesterday evening in Brussels with the President of the Arab Republic of Egypt @AlsisiOfficial.

Romania supports the EU objective of deepening our political and economic partnership with Egypt.

We value the important role Egypt is… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 23, 2025

Primul summit UE-Egipt a avut ca rezultat decizii importante, printre care un nou pachet financiar și de investiții în valoare de 7,4 miliarde de euro, un pachet de asistență macro-financiară în valoare de 4 miliarde de euro pentru sprijinirea stabilității economice și asocierea oficială a Egiptului la programul de cercetare și inovare Orizont Europa.

Liderii au adoptat, de asemenea, o declarație comună în care se prezintă un parteneriat strategic și cuprinzător consolidat, care acoperă cooperarea în domeniile politic, economic, al securității și al migrației.

Summitul a abordat, de asemenea, stabilitatea regională, lăudând în special rolul de mediere al Egiptului în Gaza.

UE a fost reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar Egiptul de președintele Abdel Fattah al-Sisi

În marja summitului UE – Egipt, ministrul român de externe Oana Țoiu a avut o întrevedere cu omologul de la Cairo, Badr Abdelatty.

Ministrul român a salutat organizarea summit-ului, în baza Declarației pentru un Parteneriat Strategic și Comprehensiv între UE și Egipt, subliniind susținerea constantă a României pentru aprofundarea cooperării cu Egiptul în cadru european, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cei doi miniștri au abordat mai multe domenii ale cooperării bilaterale, cu accent pe colaborarea politico-diplomatică, economică, comercială și culturală. Apreciind nivelul remarcabil al relațiilor româno-egiptene, ministrul român s-a referit la intensificarea dialogului bilateral în sectoarele de interes particular pentru cele două părți, menționând valoarea schimburilor comerciale, care a depășit 1 miliard de Euro în 2024, și mulțumind pentru faptul că România va participa ca țară invitat de onoare la Târgul de Carte de la Cairo, în ianuarie 2026.

Ministrul Oana Țoiu a salutat, de asemenea, rolul important al Egiptului în promovarea stabilității în Orientul Mijlociu și Africa și contribuția semnificativă la eforturile de mediere în conflictul din Gaza, concretizate cu eliberarea ostaticilor și încetarea focului între Israel și Hamas. A transmis, cu acest prilej, interesul României de a se implica activ la procesul de reconstrucție în Gaza și de a se coordona îndeaproape cu Egiptul în acest dosar.