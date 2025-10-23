U.E.
România lucrează cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al lui Trump în Orientul Mijlociu, transmite Nicușor Dan după primul summit UE-Egipt
Corespondență din Bruxelles
România lucrează îndeaproape cu Egiptul pentru a implementa planul de pace al președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan.
Miercuri, șeful statului a participat la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja summitului instituțional UE – Egipt.
”Am considerat binevenită discuția în profunzime pe care am avut-o ieri seară, la Bruxelles, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi. România susține obiectivul UE de aprofundare a parteneriatelor noastre politice și economice cu Egiptul. Prețuim rolul important pe care Egiptul îl joacă în ceea ce privește pacea și stabilitatea în regiune. Din acest punct de vedere, suntem angajați să lucrăm îndeaproape cu Egiptul pentru implementarea planului de pace al președintelui Trump în Orientul Mijlociu”, a scris Nicușor Dan pe X.
Primul summit UE-Egipt a avut ca rezultat decizii importante, printre care un nou pachet financiar și de investiții în valoare de 7,4 miliarde de euro, un pachet de asistență macro-financiară în valoare de 4 miliarde de euro pentru sprijinirea stabilității economice și asocierea oficială a Egiptului la programul de cercetare și inovare Orizont Europa.
Liderii au adoptat, de asemenea, o declarație comună în care se prezintă un parteneriat strategic și cuprinzător consolidat, care acoperă cooperarea în domeniile politic, economic, al securității și al migrației.
Summitul a abordat, de asemenea, stabilitatea regională, lăudând în special rolul de mediere al Egiptului în Gaza.
UE a fost reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar Egiptul de președintele Abdel Fattah al-Sisi
În marja summitului UE – Egipt, ministrul român de externe Oana Țoiu a avut o întrevedere cu omologul de la Cairo, Badr Abdelatty.
Ministrul român a salutat organizarea summit-ului, în baza Declarației pentru un Parteneriat Strategic și Comprehensiv între UE și Egipt, subliniind susținerea constantă a României pentru aprofundarea cooperării cu Egiptul în cadru european, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Cei doi miniștri au abordat mai multe domenii ale cooperării bilaterale, cu accent pe colaborarea politico-diplomatică, economică, comercială și culturală. Apreciind nivelul remarcabil al relațiilor româno-egiptene, ministrul român s-a referit la intensificarea dialogului bilateral în sectoarele de interes particular pentru cele două părți, menționând valoarea schimburilor comerciale, care a depășit 1 miliard de Euro în 2024, și mulțumind pentru faptul că România va participa ca țară invitat de onoare la Târgul de Carte de la Cairo, în ianuarie 2026.
Ministrul Oana Țoiu a salutat, de asemenea, rolul important al Egiptului în promovarea stabilității în Orientul Mijlociu și Africa și contribuția semnificativă la eforturile de mediere în conflictul din Gaza, concretizate cu eliberarea ostaticilor și încetarea focului între Israel și Hamas. A transmis, cu acest prilej, interesul României de a se implica activ la procesul de reconstrucție în Gaza și de a se coordona îndeaproape cu Egiptul în acest dosar.
Comisia Europeană va discuta cu guvernul Orban despre acuzațiile conform cărora Budapesta ar fi spionat instituțiile UE: Presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale”
Comisia Europeană va discuta cu guvernul ungar despre informațiile referitoare la presupuse activități de spionaj desfășurate de ambasada ungară la Bruxelles, a declarat miercuri comisarul european pentru combaterea fraudei, Piotr Serafin, în fața eurodeputaților, informează Politico Europe.
Mai multe surse media au relatat la începutul acestei luni că, între 2012 și 2018, oficiali ai serviciilor secrete ungare din guvernul lui Viktor Orbán s-au dat drept diplomați și au încercat să recruteze angajați ai UE ca spioni.
Serafin a declarat eurodeputaților la Strasbourg că presupusele incidente „subminează principiul cooperării loiale între statele membre și instituțiile UE”.
„Chiar dacă anchetele nu au fost încă finalizate, vă pot asigura că Comisia va discuta problemele semnalate cu guvernul maghiar la toate nivelurile”, a afirmat acesta.
Cu toate acestea, el nu a oferit detalii cu privire la ancheta mai amplă a Comisiei, invocând necesitatea confidențialității pentru „a asigura integritatea anchetei”.
Unii membri ai Parlamentului au susținut în cadrul dezbaterii plenare privind scandalul că Comisia ar trebui să-l suspende pe comisarul maghiar Oliver Várhelyi, care se ocupă de portofoliul sănătății.
Várhelyi a fost supus unei anchete deoarece a fost ambasadorul Ungariei la UE în perioada în care rețeaua de spionaj ar fi operat din ambasadă.
Nu există nicio sugestie că Várhelyi ar fi fost implicat în vreo activitate de spionaj, iar acesta i-a spus președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, că „nu era la curent” cu presupusele eforturi ale guvernului Orbán de a recruta spioni la Bruxelles, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.
Însă Sophie Wilmès, europarlamentar din grupul centrist Renew, a declarat că executivul european ar fi trebuit să-l suspende pe comisar „cel puțin (până când) se clarifică situația”.
„Dacă Comisia nu va acționa în mod responsabil”, a spus ea, atunci „Parlamentul trebuie să o facă, și de aceea am sprijini crearea imediată a unei comisii de anchetă care să se ocupe de aceste probleme”.
Adrián Vázquez Lázara, un membru al grupului Partidului Popular European, s-a declarat, de asemenea, „destul de surprins” că Várhelyi nu a fost „eliberat din funcție până la finalizarea anchetei. Credeam că asta era minimul, cel puțin ceea ce ne puteam aștepta, nu-i așa?”
Summitul UE: România susține ca activele înghețate ale Rusiei să garanteze un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, declară Nicușor Dan, anticipând discuții intense între lideri
Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că liderii europeni vor discuta despre „surse de unde mai găsim bani pentru Ucraina” și despre „fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre”.
Șeful statului a explicat că această temă a fost intens dezbătută în ultimele săptămâni, iar o decizie finală ar putea fi amânată.
„E o discuție care s-a purtat în toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus președintele, în cadrul unor declarații de presă.
Referindu-se la posibilitatea ca ajutorul pentru Ucraina să fie acoperit din bugetele naționale, președintele Nicușor Dan a precizat că varianta principală susținută de România rămâne folosirea activelor rusești înghețate ca garanție pentru Ucraina.
„Pentru moment, varianta principală este cea cu activele înghețate și, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanție a statelor membre pe banii ăștia”, a explicat el.
Întrebat despre eficiența sancțiunilor impuse Rusiei, inclusiv de către Statele Unite, pentru a-l aduce pe liderul rus Vladimir Putin la masa tratativelor de pace, șeful statului a subliniat efectul lor economic și a susținut continuarea măsurilor restrictive.
„Nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare din pachetele de sancțiune a afectat economic Rusia, și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”, a conchis el.
Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles abordează agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.
În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.
Uniunea Europeană va conveni joi, în principiu, să acorde Ucrainei finanțarea de care are nevoie pentru următorii doi ani, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în ciuda amenințării Belgiei de a bloca planul de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Kievul.
La sosirea la summitul de la Bruxelles, mai mulți lideri europeni au adoptat poziții cu privire la această temă care menține discordia între statele membre, mai ales pe fondul îngrijorărilor Belgiei, țara unde activează Euroclear, firma care are în gestiune o mare parte din aceste active.
Premierul belgian Bart De Wever a prezentat trei cerințe pentru utilizarea activelor imobilizate ale Rusiei în vederea acordării unui împrumut de 140 de miliarde de euro Ucrainei, potrivit Reuters.
În schimb, prim-ministrul leton Evika Siliņa a respins îngrijorările Belgiei cu privire la mobilizarea activelor înghețate care se află în Belgia, sugerând că există mecanisme juridice și financiare viabile pentru a merge mai departe.
„Nu vom retrage niciodată aceste active… ele nu vor fi confiscate”, a spus ea, referindu-se la propunerea Comisiei care prevede ca Ucraina să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește reparații postbelice Kievului.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat, prin procedură scrisă, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, decizia fiind luată în ajunul unui summit al Consiliului European la Bruxelles și după ce Trezoreria Statelor Unite a impus miercuri sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, marcând prima astfel de măsură luată de administrația Trump împotriva Moscovei și o schimbare semnificativă în abordarea sa privind încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.
Comisia Europeană prezintă noi oportunități de finanțare în valoare de 20 milioane euro pentru protejarea cablurilor submarine ale Europei
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a prezentat joi, la Riga, noi oportunități de finanțare europeană în valoare de 20 de milioane de euro, destinate protejării cablurilor submarine ale Europei.
Noile fonduri, acordate prin Programul Europa Digitală, vor sprijini crearea de huburi regionale de cabluri și testarea rezilienței infrastructurilor submarine.
În special, Centrul European de Competențe în domeniul Cibernetic – hubul central al UE pentru gestionarea fondurilor destinate securității cibernetice – lansează un apel de 10 milioane euro, dedicat înființării de huburi regionale de cabluri. Aceste centre vor monitoriza amenințările, vor aplica analize bazate pe inteligență artificială pentru detectarea în timp real și vor permite un răspuns mai rapid la incidente. Regiunea nordică și baltică va găzdui primul centru pilot.
De asemenea, un alt apel de 10 milioane euro, lansat recent în cadrul Regulamentului privind Solidaritatea Cibernetică, va sprijini creșterea gradului de pregătire și testarea infrastructurilor critice.
„Aceste noi oportunități de finanțare vor contribui la consolidarea rezilienței rețelelor de cabluri submarine ale Europei – adevăratele noastre linii vitale digitale. Prin investițiile în huburile regionale de cabluri și prin testarea rezilienței, ne consolidăm capacitatea de a detecta, preveni și reacționa la amenințări. Noul raport al experților oferă baza acestei activități, cartografiind infrastructura de cabluri a Europei și principalele riscuri pe care trebuie să le abordăm împreună”, a declarat Henna Virkkunen.
Totodată, vicepreședinta executivă a prezentat progresele evidențiate în raportul Grupului de experți pentru cabluri, publicat astăzi, privind consolidarea securității și rezilienței cablurilor submarine critice din Europa. Raportul cartografiază infrastructurile existente și planificate, evaluează riscurile și stabilește ghiduri pentru testarea rezilienței.
Anul trecut, cablul electric Estlink 2 și patru cabluri de telecomunicații ce leagă Finlanda și Estonia au fost avariate, la numai câteva săptămâni după ruperea a două cabluri de telecomunicații în apele suedeze din Marea Baltică. Autoritățile finlandeze au suspectat un act de sabotaj și au reținut petrolierul Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook, o navă despre care UE consideră că ar putea aparține „flotei fantomă” ruse.
Ulterior, NATO a transmis că își va spori prezența militară în Marea Baltică, iar Estonia a trimis o navă de patrulare pentru a-și proteja cablul energetic submarin Estlink1 și legătura operațională critică cu Finlanda.
