România mai are trei pași până la aderarea la OCDE: Țara noastră a obținut cel de-al 22-lea aviz formal, privind guvernanța publică, din totalul celor 25

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată în raportul referitor la perspectivele educației digitale în 2026 că „inteligența artificială generativă (GenAI) remodelează peisajul educațional, dincolo de predare și învățare”, având în vedere faptul că „o mare parte din GenAI este accesibilă gratuit și utilizată în mare măsură în afara controlului instituțional, datorită naturii sale intuitive și versatilității sale.”

Raportul OCDE „Digital Education Outlook 2026” analizează cercetările emergente care sugerează că GenAI poate sprijini învățarea atunci când este ghidată de principii didactice clare.

Cu toate acestea, semnalează OCDE, „dacă este proiectată sau utilizată fără îndrumare pedagogică, externalizarea sarcinilor către GenAI îmbunătățește pur și simplu performanța, fără a aduce beneficii reale în materie de învățare.”

Raportul evidențiază avantajele inteligenței artificiale generative ca „tutor, partener și asistent și sintetizează dovezile și concluziile experților cu privire la criteriile de proiectare care o fac să funcționeze în domeniul educației.”

Realizarea cu succes a unei sarcini cu GenAI nu duce automat la învățare

Dovezi recente sugerează că, deși instrumentele GenAI de uz general pot îmbunătăți performanța elevilor în îndeplinirea sarcinilor, acestea nu conduc neapărat la îmbunătățirea rezultatelor școlare, arată OCDE.

„Transferul sarcinilor cognitive către chatbot-uri de uz general creează riscul apariției lenei metacognitive și a dezinteresului, care pot descuraja dobândirea de competențe pe termen lung. Mai multe studii indică faptul că, deși elevii care au acces la instrumente GenAI de uz general produc rezultate de calitate superioară față de colegii lor, acest avantaj dispare – și uneori se inversează – la examene, când accesul este eliminat. În schimb, instrumentele GenAI educaționale proiectate sau utilizate cu un scop pedagogic intenționat tind să arate îmbunătățiri susținute în procesul de învățare”, statuează raportul.

Utilizarea GenAI în scopuri pedagogice poate îmbunătăți procesul de învățare și poate stimula dezvoltarea unor abilități precum gândirea critică, creativitatea și colaborarea

În pofida riscurilor și dezavantajelor, inteligența artificială generativă folosită responsabil și în scop pedagogic clar poate îmbunătăți rezultatele învățării.

OCDE dă și exemple în acest sens.

În „scenarii de învățare colaborativă aliniate la știința învățării, instrumentele GenAI pot spori cunoștințele elevilor sau le pot consolida abilitățile de argumentare. GenAI poate, de asemenea, să facă instrumentele digitale tradiționale mai atractive și mai eficiente. De exemplu, sistemele inteligente de tutorat (ITS) bazate pe GenAI pot transforma tutorii digitali cu scenarii rigide în agenți pedagogici digitali capabili să pună întrebări, să stimuleze și să schimbe strategiile prin interacțiuni naturale, bazate pe dialog”, mai arată raportul.

Inteligenta artificială generativă în domeniul educației poate completa activitatea didactică și de îndrumare a oamenilor, păstrând în același timp rolul activ al profesorilor

OCDE evocă cercetări solide care „demonstrează că tutorii fără experiență pot îmbunătăți calitatea tutoratului și rezultatele învățării elevilor prin utilizarea instrumentelor educaționale GenAI.”

„Prin integrarea expertizei profesorilor în procesul de proiectare, instrumentele GenAI pot amplifica capacitatea profesorilor de a preda, creând beneficii care depășesc ceea ce pot realiza independent fie profesorii, fie IA. Colaborarea cu profesorii și utilizatorii finali la proiectarea instrumentelor GenAI este o modalitate de a asigura valoarea educațională a acestora”, mai spune documentul OCDE.

GenAI poate stimula cercetarea științifică și poate contribui la eficientizarea operațiunilor instituționale

GenAI sprijină din ce în ce mai mult cercetarea științifică, ceea ce ar putea transforma cercetarea în domeniul educației, mai arată raportul, făcând trimitere la lansarea ChatGPT, care a reprezentant un moment T0 pentru creșterea utilizării instrumentelor de inteligență artificială generativă de către cercetători, scopul fiind, în general, acela de „a obține feedback cu privire la lucrările lor și pentru toate etapele procesului de cercetare.”

„Și administratorii școlari văd cum sarcinile lor se transformă: GenAI poate eficientiza gestionarea sistemului și a școlii prin îmbunătățirea unei game largi de fluxuri de lucru backend. Poate sprijini proiectarea de elemente de evaluare standardizate, revizuirea alinierilor curriculare și etichetarea și clasificarea resurselor educaționale. Bine reglat, permite, de asemenea, orientare profesională și academică 24/7”, continuă raportul.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avansează și o serie de sugestii pentru valorificarea potențialului educativ al inteligenței artificiale:

Promoarea predării și învățării centrate pe om cu GenAI: Învățarea și predarea ar trebui să vizeze în primul rând dezvoltarea cunoștințelor și abilităților umane valoroase, cum ar fi gândirea independentă și abilitățile fundamentale în toate disciplinele, fără GenAI, cu GenAI educațional și apoi cu GenAI de uz general, consideră organizația, care mai spune că „GenAI ar trebui utilizat în mod selectiv și în mod intenționat din motive pedagogice pentru a îmbogăți învățarea și nu pentru a înlocui efortul cognitiv sau a slăbi relațiile umane care stau la baza educației.”

Investiții în cercetarea și dezvoltarea GenAI în domeniul educației: ”Deoarece instrumentele GenAI de uz general nu sunt concepute special pentru învățare, sistemele de învățământ ar trebui să stimuleze dezvoltarea de instrumente care vizează îmbunătățirea predării și învățării. Investițiile în GenAI educațional bazat pe știința învățării, creat în colaborare cu profesorii și elevii și susținut de cercetări riguroase privind eficacitatea sa, pot deschide noi posibilități de îmbunătățire a educației. Guvernele și părțile interesate din domeniul educației ar trebui, de asemenea, să coopereze pentru a cerceta utilizările benefice ale GenAI în educație”, punctează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Crearea unui mediu politic favorabil pentru o GenAI de încredere: „Autoritățile jurisdicționale ar trebui să se asigure că politicile și cadrele de reglementare protejează elevii și sprijină învățarea, facilitând în același timp inovarea. În combinație cu dialogul continuu cu părțile interesate, așteptările clare privind confidențialitatea, siguranța, testarea prejudecăților, adecvarea la vârstă, transparența și alinierea la obiectivele educaționale pot crea un mediu favorabil pentru utilizarea de încredere și semnificativă a GenAI în educație”, subliniază OCDE.

Sprijinirea unei infrastructuri GenAI eficiente pentru toți: OCDE îndeamnă autoritățile jurisdicționale „să asigure o infrastructură digitală echitabilă și sprijin (dispozitive, conectivitate, resurse digitale și oportunități de învățare profesională), astfel încât toți elevii și profesorii să poată beneficia de GenAI. Furnizarea de resurse GenAI aliniate la programa școlară, soluții alternative în cazul în care persistă decalaje și învățare profesională susținută permit utilizarea eficientă, incluzivă și semnificativă a GenAI în educație.”