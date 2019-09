România mai pierde un militar în Afganistan. Reacțiile președintelui Klaus Iohannis și premierului Viorica Dăncilă

Jo Johnson, fratele mai mic al prim-ministrului Boris Johnson, a demisionat din funcția de ministru de stat al Departamentului pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială și din poziția de parlamentar, motivând existența ”unor tensiuni care nu pot fi rezolvate”.

”A fost o onoare să reprezint Orpington timp de 9 ani și să activez ca ministru sub trei funcții. În ultimele săptămâni am fost prins între loialitatea față de familie și interesul național – este o tensiune de nerezolvat”, a scris Johnson pe Twitter.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest – it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout

