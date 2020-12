România marchează 14 ani de la aderarea la UE cu cifre istorice: A primit peste 60 miliarde de euro de la Uniunea Europeană și va beneficia de încă 80 de miliarde în acest deceniu, un record absolut

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și proaspătul președinte al Asociației Municipiilor din România, a fost desemnat “Primarul Anului” de către Asociația Română pentru Smart City, în cadrul celei de-a cincea ediții Galei “Romanian Smart City Industry Awards”, desfășurată anul acesta în mediul online.

“Sunt onorat să primesc, din partea Asociației Române pentru Smart City, premiul „Primarul anului”. Premiile galei au fost acordate persoanelor, instituțiilor sau companiilor care au reușit să se adapteze contextului actual, să digitalizeze și să implice cetățenii în rezolvarea problemelor din actul administrativ dar și să implementeze soluții inovatoare pentru comunitățile în care activează. Tema ediției din acest an a fost transformarea digitală. Cu această ocazie, am transmis următorul mesaj: deși anul 2020 a fost unul plin de provocări pentru administrațiile din toată țara, odată cu pandemia a apărut o serie de oportunități pentru accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor publice. Spre exemplu, în acest moment primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția clujenilor peste 200 de proceduri online, dintre care amintesc procedura de comunicare online prin videoconferință – între cetățean și funcționarul din primărie – numită Tichetul Albastru. Totodată, anul acesta orașul nostru și-a reconfirmat poziția de hub european al inovării, fiind printre finalistele iCapital 2020 (Capitala Europeană a Inovării). Vom continua să accelerăm procesul de digitalizare a administrației publice locale și să creștem calitatea vieții cetățenilor din orașul nostru după modelul european <<Verde.Digital.Rezilient>> prin proiecte majore, pe toate palierele de dezvoltare. De asemenea, susținem în continuare colaborarea între sectorul public, sectorul universitar, ONG, mediul privat și cetățeni, astfel încât ecosistemul local de inovare să poată face tranziția de la <<fabricat în Cluj-Napoca>> la <<inventat în Cluj-Napoca>>”, a scris Boc pe pagina sa de Facebook.

În cadrul galei au fost premiați și Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi – Premiu special pentru contribuţia adusă României şi pentru viziunea de dezvoltare a mobilităţii inteligente din Europa; Best Smart City Project – Primăria Sectorului 4, Bucureşti, Primar Daniel Băluţă; CEO of the Year – Andrei Militaru, CEO Network One Distribution; Most Active Member of the Year – Dell Technologies, Valentina Frângu, Sales Manager; Best Smart Village Project – Primăria Comunei Ciugud, Primar Gheorghe Damian; Partner of the year – Institutul pentru Libertate şi Democraţie, Preşedinte Cristian David; Best Smart City Company Câştigător – UiPath; City Manager of the Year – Dorin Apahidean, administratorul public al Municipiului Turda, judeţul Cluj; Best Mass Media Supporter – Ziarul Bursa şi Business.

Asociația Română pentru Smart City este principala autoritate a Industriei Smart City din România care reunește experți și profesioniști din fiecare domeniu relevant industriei, dar și peste 250 de parteneri naționali și internaționali.