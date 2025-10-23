ROMÂNIA
România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat
România va avea în continuare active centralele pe cărbune, iar prin „această modificare a PNRR-ului, care a fost una extrem de complicată, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația de a avea un potențial blackout, în anumite condiții, în această iarnă, va fi 100% evitat”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acesta a susținut o conferință de presă alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
„Un anunț extrem de mult așteptat de toată România, dar mai ales de oamenii din județul Gorj – Hunedoara, de pe toată Valea Jiului, e cel referitor la păstrarea în continuare în funcțiune a centralelor pe cărbune. În momentul de față, vestea este una foarte clară. Da, în continuare, România va avea centralele pe cărbune active; trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele cel puțin până la finalul lunii august a anului viitor. Vom avea în continuare active grupurile pe cărbune din orașul Craiova, pentru a menține în continuare furnizarea de agent termic, energie electrică și aburi pentru Compania Ford și cele de la Govora care, în această iarnă, până în vară, când va intra noul sistem energetic al municipiului, vom avea agent termic pentru locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea”, a dezvăluit Ivan.
Ministrul Energiei a calificat această modificare drept „cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic”, anunțând că „4.500 de oameni își vor păstra în continuare locurile de muncă, în etapa următoare”.
Bogdan Ivan a explicat că țara noastră era în situația ca, în acest an, să închidă un total de 1.755 de megawați, la 31 decembrie, lucru care ar fi dus la slăbirea securității energetice a României, care ar fi dus la o penurie energetică.
„Dincolo de faptul că păstrăm în continuare, cât va mai fi nevoie, centralele pe cărbune din România, ne-am asigurat că nu o să avem o creștere nouă a prețului energiei electrice la 1 ianuarie 2026, pe de o parte. Pe de altă parte, 4.500 de oameni ar fi mers acasă în mijlocul iernii și ar fi rămas fără venituri și fără loc de muncă, iar, în situația în care România și-ar fi asumat să nu închidă aceste termocentrale bazate pe cărbune, România ar fi riscat o penalizare din partea Comisiei Europene de până la 1,8 miliarde de euro, în condițiile în care România a primit, încă de acum patru ani, 2,6 miliarde de euro pentru a se asigura că va pune în locul centralelor pe cărbune noi centrale pe gaz și parcuri fotovoltaice, plus capacități de stocare”, a continuat ministrul Energiei.
Bogdan Ivan a dezvăluit că „lucrurile vor intra într-un ritm accelerat de modernizare în următoarea perioadă”.
„Pentru centralele pe gaz de la Ișalnița și Turceni urmează să fie semnate contractele, după ce vom termina procedurile de licitație publică și vom începe să lucrăm efectiv la aceste centrale, iar în urma deblocării unui proiect de 500 de megawaţi panouri fotovoltaice, plus capacități de stocare, anul viitor vom avea instalată această nouă facilitate. În paralel, lucrăm la Iernut, am reziliat contractele cu acea companie care nu a fost în stare să respecte termenele asumate față de Romgaz, lucrăm în continuare la Mintia, pentru a ne asigura că prin tot ceea ce facem, din resurse europene, din PNRR sau alte fonduri structurale, vom duce România dinspre un importator net de energie înspre un exportator net de energie și o țară care își asigură necesarul energiei din producție proprie, lucru care, în mod normal, duce și la o scădere a prețului la consumatorul final – persoane fizice sau companii din sectorul industrial – ceea ce va însemna că România va scădea sub media Uniunii Europene la prețul final plătit de consumator”, a arătat ministrul.
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro. Țara noastră a reușit să păstreze granturile la nivelul de 13,57 de miliarde de euro.
Avertismentul lui Remus Ștefureac: „O eventuală explozie socială va ridica un val uriaș de ură în populație”
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, avertizează că o eventuală explozie socială ar putea genera un val uriaș de ură în societate, val care ar putea fi exploatat cu ușurință de actori ostili interesați de subminarea strategică a României, de distrugerea regimului democratic și chiar de preluarea controlului asupra țării.
„70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii. 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept. 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate. 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neaparat cei mai capabili, ci cei mai conectați. 70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc. 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați. 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală”, a scris Remus Ștefureac, pe Facebook.
Remus Ștefureac a avertizat că percepția publică actuală este una catastrofală, comparând situația cu „un foc imens peste care, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta”.
„O conductă politică pe care circulă, ceea ce românii percep ca fiind privilegii inacceptabile reprezentate sub forma locurilor de muncă la stat pentru cei cu pile și familiile lor, sub forma unor pensii și salarii supradimensionate în raport cu nivelul de toleranță al țării, sub forma aranjamentelor clientelei politice”, a adăugat directorul INSCOP Research.
Ștefureac a avertizat asupra efectelor potențial devastatoare în societate, subliniind că „dacă lucrurile scapă de sub control, consecințele pot deveni imposibil de gestionat”.
„O eventuală explozie sociala va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României, distrugerea regimului democratic și chiar preluarea controlului asupra țării. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană, tocmai când războiul hibrid este pe cale să devină mai dur ca niciodată”, a spus acesta.
El a mai spus că alegerile de la București, care vor avea loc peste doar 45 de zile, se pot transforma, „dintr-un test major al rezilienței democratice, în paratrăsnetul nefericit al unei furtuni violente în societate de care vor profita cei mai radicali dintre radicali”.
În final, Remus Ștefureac a precizat că toate datele menționate provin din sondajele INSCOP publicate în ultimele luni, subliniind că „în contextul politic, economic și social generat de ultimele săptămâni, cifrele arătata si mai rău”.
ARPIM Innovation Forum 2025: ”Inovația farmaceutică, motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) organizează, în data de 29 octombrie 2025, la Palatul Parlamentului – Sala Nicolae Bălcescu, ediția 2025 a Forumului Inovației în Sănătate, cu tema „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative”, informează un comunicat oficial.
România continuă să înregistreze decalaje majore față de media Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la medicamente inovatoare, mortalitatea evitabilă și speranța de viață. Într-un an marcat de provocări economice și sociale, accesul rapid, echitabil și predictibil la inovația farmaceutică devine o urgență strategică.
În acest context, Forumul ARPIM reunește autorități, specialiști și reprezentanți ai industriei pentru un dialog aplicat despre rolul inovației farmaceutice în modernizarea sistemului de sănătate, îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți și stimularea economiei prin investiții și competitivitate.
Temele principale de discuție:
- Accelerarea accesului echitabil la tratamente inovatoare, prin politici aliniate standardelor europene și fundamentate pe dovezi științifice;
- Valorificarea inovației pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea eficienței sistemului;
- Consolidarea unui cadru național competitiv care să atragă investiții în cercetare, dezvoltare și în întreg ecosistemul farmaceutic inovator.
Evenimentul va fi moderat de Dan Cărbunaru, director Calea Europeană, și va putea fi urmărit live pe canalele ARPIM.
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
29 octombrie 2025 | 09:30 – 14:00
09:30–10:00 Sosirea invitaților și Bun Venit
- Înregistrarea participanților și networking coffee
10:00–10:50 Sesiune Plenară de Deschidere – Inovația salvează vieți, dacă accesul este la timp
În sincron cu pacienții români, cu știința, inovația și cu standardele europene: de ce avem nevoie urgent de reglementări eficiente, investiții și reducerea întârzierilor de acces la inovația farmaceutică? O privire de ansamblu asupra temelor evenimentului – Dan Cărbunaru, Director Calea Europeană
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Jason Smith, Senior Vice-President, AbbVie Europe Area
- Radu Oprea, Secretar General al Guvernului
- Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății
- Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
10:50–11:45 Panel I – Cum putem asigura acces mai rapid și echitabil la inovație pentru pacienții români?
Introducere în temă – Dr. Nona Chiriac și Luiza Trușcă, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților
- Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte Comisia pentru Sănătate, Senat
- Radu Gănescu, Președinte COPAC
- Dr. Oussama Jabri, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Merck România
- Nicoleta Pauliuc, Președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat
- Vasiliki Tsagkaraki, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Boehringer Ingelheim România
11:45–12:00 Pauză de cafea
12:00–12:50 Panel II – Valorizarea inovației și finanțarea ei sustenabilă
Introducere în temă – Florina Bîrzan și Viorel Văcaru, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Prof. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România
- Conf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan, Președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- Rozalina Lăpădatu, Președinte APAA
- Sanja Miletic, Membru Comitet Director ARPIM, Director General Abbvie România
- Florin Jianu, Membru al Comisiei pentru Buget, Senat
- Iulius Firczak, Secretar Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci, Camera Deputaților
- Cezar Drăgoescu, Membru Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, Camera Deputaților
- Frank Loeffler, Vicepreședinte ARPIM, Director General Roche România
12:50–13:45 Panel III – Cum putem promova un sector robust de „Științele vieții” prin parteneriate cu industria în Europa și România?
Introducere în temă – Georgiana Coșoveanu și Dr. Anca Bundoi, Reprezentanți Grup de lucru ARPIM
- Radu-Dinel Miruță, Ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- Viorel Băltărețu, Secretar de Stat, Ministerul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului – TBC
- E.S. Anna Hällerman, Ambasada Suediei
- E.S. José Antonio Hernández Pérez‑Solórzano, Ambasada Spaniei – TBC
- Marcelo Pascual Morales, Membru Comitet Director ARPIM, Director General MSD România
- Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European – TBC
- Vasile Dîncu, Membru al Parlamentului European
- Ștefan Mușoiu, Membru al Parlamentului European – TBC
- Luminița Zezeanu, Secretar de stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – TBC
- Dr. Claudiu Cheleș, Vicepreședinte ARPIM, Director General Gilead Sciences România
13:30–13:45 Concluzii – De la dialog la decizii: Sinteza angajamentelor privind accesul, valoarea și competitivitatea; pași următori pentru alinierea politicilor și investițiilor cu ritmul european
- Dr. Radu Rășinar, Președinte ARPIM, Director General AstraZeneca România
- Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM
13:45–14:30 Prânz și networking
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro, a anunțat, miercuri, premierul Ilie Bolojan, adăugând că România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale.
“Acord important pentru România. Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României. După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile și 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase. Aceste fonduri vor merge către investiții în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde și modernizarea administrației”, a scris Bolojan pe Facebook.
El a precizat că, prin această aprobare, România a obținut menținerea în funcțiune a centralelor pe cărbune din județele Gorj (Rovinari și Turceni) și Hunedoara (Valea Jiului), precum și a celor din Craiova și Râmnicu Vâlcea (Govora).
“Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puțin până la sfârșitul lunii august 2026. Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic național, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie și agent termic și înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone. În același timp, România își continuă tranziția energetică prin investiții în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice și capacități de stocare”, a subliniat premierul.
Ilie Bolojan a explicat că revizuirea era necesară întrucât a trebuit să fie renegociate o parte dintre condițiile (jaloanele) și termenele pe care România și le-a asumat și care, din păcate, nu au fost îndeplinite.
“De asemenea, sumele care ne-au fost alocate sub formă de împrumut nu mai puteau fi atrase până anul viitor. În aceste condiții, am avut ca prioritate menținerea unor jaloane și termene realiste și păstrarea în totalitate a fondurilor nerambursabile, de 13,5 miliarde de euro, în vederea asigurării fondurilor pentru investiții”, a adăugat prim-ministrul.
Citiți și Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4
Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare.
“Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârșitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investițiile care să le înlocuiască nu au fost realizate și, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranța asigurării producției de energie necesare României”, a menționat Bolojan.
De asemenea, șeful Guvernului a evidențiat că “acest acord reprezintă un pas important pentru recâștigarea credibilității în fața partenerilor europeni”.
“Termenele și condițiile negociate vor trebui respectate de Guvern, de ministere și de autoritățile locale, în așa fel încât să nu pierdem granturile europene destinate României. În felul acesta, îi respectăm și pe cetățenii țării noastre. România are acum un PNRR realist, care sprijină economia și comunitățile locale, aducând beneficii directe pentru cetățeni, prin simplificarea regulilor și menținerea investițiilor în spitale, infrastructură, energie verde și digitalizare. Le mulțumesc tuturor celor implicați în aceste negocieri pentru munca din ultimele luni. A fost o negociere dificilă, dar condusă cu profesionalism și argumente solide, care a adus un rezultat bun pentru România”, a transmis premierul.
