România menține în funcțiune centrale pe cărbune, anunță ministrul Energiei: Cel mai negru scenariu, un potențial blackout în această iarnă, va fi 100% evitat

România va avea în continuare active centralele pe cărbune, iar prin „această modificare a PNRR-ului, care a fost una extrem de complicată, România s-a asigurat că cel mai negru scenariu, și anume situația de a avea un potențial blackout, în anumite condiții, în această iarnă, va fi 100% evitat”, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a susținut o conferință de presă alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

„Un anunț extrem de mult așteptat de toată România, dar mai ales de oamenii din județul Gorj – Hunedoara, de pe toată Valea Jiului, e cel referitor la păstrarea în continuare în funcțiune a centralelor pe cărbune. În momentul de față, vestea este una foarte clară. Da, în continuare, România va avea centralele pe cărbune active; trei grupuri vor fi active până la finalul anului 2029, două dintre ele cel puțin până la finalul lunii august a anului viitor. Vom avea în continuare active grupurile pe cărbune din orașul Craiova, pentru a menține în continuare furnizarea de agent termic, energie electrică și aburi pentru Compania Ford și cele de la Govora care, în această iarnă, până în vară, când va intra noul sistem energetic al municipiului, vom avea agent termic pentru locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea”, a dezvăluit Ivan.

Ministrul Energiei a calificat această modificare drept „cea mai mare victorie pe care România a putut să o aibă în materie de sistem energetic”, anunțând că „4.500 de oameni își vor păstra în continuare locurile de muncă, în etapa următoare”.

Bogdan Ivan a explicat că țara noastră era în situația ca, în acest an, să închidă un total de 1.755 de megawați, la 31 decembrie, lucru care ar fi dus la slăbirea securității energetice a României, care ar fi dus la o penurie energetică.

„Dincolo de faptul că păstrăm în continuare, cât va mai fi nevoie, centralele pe cărbune din România, ne-am asigurat că nu o să avem o creștere nouă a prețului energiei electrice la 1 ianuarie 2026, pe de o parte. Pe de altă parte, 4.500 de oameni ar fi mers acasă în mijlocul iernii și ar fi rămas fără venituri și fără loc de muncă, iar, în situația în care România și-ar fi asumat să nu închidă aceste termocentrale bazate pe cărbune, România ar fi riscat o penalizare din partea Comisiei Europene de până la 1,8 miliarde de euro, în condițiile în care România a primit, încă de acum patru ani, 2,6 miliarde de euro pentru a se asigura că va pune în locul centralelor pe cărbune noi centrale pe gaz și parcuri fotovoltaice, plus capacități de stocare”, a continuat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a dezvăluit că „lucrurile vor intra într-un ritm accelerat de modernizare în următoarea perioadă”.

„Pentru centralele pe gaz de la Ișalnița și Turceni urmează să fie semnate contractele, după ce vom termina procedurile de licitație publică și vom începe să lucrăm efectiv la aceste centrale, iar în urma deblocării unui proiect de 500 de megawaţi panouri fotovoltaice, plus capacități de stocare, anul viitor vom avea instalată această nouă facilitate. În paralel, lucrăm la Iernut, am reziliat contractele cu acea companie care nu a fost în stare să respecte termenele asumate față de Romgaz, lucrăm în continuare la Mintia, pentru a ne asigura că prin tot ceea ce facem, din resurse europene, din PNRR sau alte fonduri structurale, vom duce România dinspre un importator net de energie înspre un exportator net de energie și o țară care își asigură necesarul energiei din producție proprie, lucru care, în mod normal, duce și la o scădere a prețului la consumatorul final – persoane fizice sau companii din sectorul industrial – ceea ce va însemna că România va scădea sub media Uniunii Europene la prețul final plătit de consumator”, a arătat ministrul.

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Național de Redresare și Reziliență al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde euro. Țara noastră a reușit să păstreze granturile la nivelul de 13,57 de miliarde de euro.