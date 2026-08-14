România, mesaj de sprijin pentru Japonia pe fondul tensiunilor privind insula Iturup și al prezenței militare a Rusiei în regiune

România își reafirmă sprijinul pentru Japonia în contextul provocărilor recente legate de insula Iturup/Etorofu și al intensificării prezenței militare ruse în regiune, a transmis ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe X.

„România este alături de Japonia”, a transmis ministrul, subliniind sprijinul Bucureștiului pentru Tokyo în fața evoluțiilor recente din regiune.

🇷🇴 stands with 🇯🇵

Romania reaffirms its support for Japan in the face of recent provocation surrounding Iturup/Etorofu Island and the increased Russian military presence in the region. Respect for international law, territorial integrity and the peaceful resolution of disputes… — Toiu Oana (@oana_toiu) August 14, 2026

Șefa diplomației române a reiterat că respectarea dreptului internațional, a integrității teritoriale și soluționarea pașnică a disputelor reprezintă principii fundamentale care trebuie respectate atât în Europa, cât și în regiunea Indo-Pacifică.

Mesajul vine în contextul în care Rusia și-a intensificat prezența militară în zona insulelor Kurile, inclusiv pe Iturup, una dintre cele patru insule din arhipelagul revendicate de Japonia și administrate de Rusia.

Bucureștiul subliniază legătura tot mai strânsă dintre securitatea Europei și cea a regiunii Indo-Pacific, ministrul român de externe afirmând că cele două spații sunt „din ce în ce mai interconectate”.