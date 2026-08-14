România, mesaj de sprijin pentru Japonia pe fondul tensiunilor privind insula Iturup și al prezenței militare a Rusiei în regiune

INTERNAȚIONALJAPONIARUSIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Ministerul Afacerilor Externe

România își reafirmă sprijinul pentru Japonia în contextul provocărilor recente legate de insula Iturup/Etorofu și al intensificării prezenței militare ruse în regiune, a transmis ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe X.

„România este alături de Japonia”, a transmis ministrul, subliniind sprijinul Bucureștiului pentru Tokyo în fața evoluțiilor recente din regiune.

 

Șefa diplomației române a reiterat că respectarea dreptului internațional, a integrității teritoriale și soluționarea pașnică a disputelor reprezintă principii fundamentale care trebuie respectate atât în Europa, cât și în regiunea Indo-Pacifică.

Mesajul vine în contextul în care Rusia și-a intensificat prezența militară în zona insulelor Kurile, inclusiv pe Iturup, una dintre cele patru insule din arhipelagul revendicate de Japonia și administrate de Rusia.

Bucureștiul subliniază legătura tot mai strânsă dintre securitatea Europei și cea a regiunii Indo-Pacific, ministrul român de externe afirmând că cele două spații sunt „din ce în ce mai interconectate”.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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