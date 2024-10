România nu acceptă “lecții de istorie” de la Rusia privind R. Moldova: Avem încredere în maturitatea și discernământul cetățenilor R. Moldova

Comisia Europeană a adoptat joi un plan de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,8 miliarde de euro, susținut de un Mecanism de reformă și creștere pentru perioada 2025-2027, anunțul fiind făcut de președinta executivului european, Ursula von der Leyen, în cadrul unei vizite la Chișinău pentru o întrevedere cu președinta Maia Sandu, unde a subliniat că “pot simți pulsul Europei bătând aici”, în Republica Moldova.

Acest plan, anunțat de Comisie cu zece zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale și de referendumul constituțional pentru aderarea la UE, este cel mai mare pachet de sprijin financiar din partea UE de care a beneficiat Republica Moldova de la obținerea independenței. Potrivit executivului de la Bruxelles, planul va stimula economia acestei țări, o va aduce mai aproape de aderarea la UE prin accelerarea reformelor și va oferi o asistență financiară semnificativă.

“Europa susține cu fermitate Republica Moldova – astăzi și în fiecare etapă a drumului său către Uniunea noastră. Putem începe deja să aducem economia Republicii Moldova mai aproape de a noastră. Astăzi mă aflu la Chișinău pentru a prezenta un pachet de sprijin care are potențialul de a dubla dimensiunea economiei acestei țări în cursul următorului deceniu. În acest scop, investim în locuri de muncă, în creștere economică, în servicii și în infrastructură – fie că vorbim de noile spitale din Bălți și Cahul sau de autostrada care va face legătura dintre capitală și Odesa. Deschidem porțile către piața noastră unică pentru întreprinderile din Republica Moldova. Și sprijinim eforturile de reformă ale acestei țări”, a declarat Ursula von der Leyen.

Dear President, @sandumaiamd, it’s always a pleasure to come and meet you in Chisinau.

I can feel Europe’s pulse beating here.

Moldova has shown time and again how vibrantly European it is.

I believe your country’s place is in our European Union. pic.twitter.com/IX8GIs6HX2

