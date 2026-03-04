România nu își permite să rămână în zona de confort, avertizează ministrul Finanțelor: „Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid”

„România nu își permite să rămână în zona de confort. Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid”, a declarat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniind necesitatea unor dezbateri care să permită luarea unor decizii informate „înainte ca presiunile externe să forțeze reacții în grabă”.

„Astăzi, la Palatul Victoria, am găzduit împreună cu Banca Mondială workshop-ul dedicat creșterii economice și competitivității României, cu participarea doamnei Antonella Bassani, Vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală. Astfel de evenimente sunt importante și utile pentru direcțiile pe termen mediu și lung, care pot conduce la dezvoltare economică și venituri mai ridicate”, a scris Alexandru Nazare, într-o pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului Finanțelor, datele arată că, din anii ’90 până în prezent, foarte puține țări au reușit să facă tranziția solidă către statutul de economii cu venituri ridicate, progresul nefiind nici automat, nici garantat.

În acest context, el a arătat că realitatea României de astăzi arată că, după două decenii de convergență accelerată, modelul bazat pe consum alimentat de deficite și-a atins limitele.

Citiți și “România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele”: Guvernul și Banca Mondială au organizat o dezbatere privind creșterea economică bazată pe competitivitate

Alexandru Nazare a precizat că, în 2025, România a realizat cea mai ambițioasă consolidare fiscală din perioada post-aderare la Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, deficitul bugetar a fost redus la 7,7% din PIB, sub ținta de 8,4%, ajustarea primară a ajuns la 1,6 puncte procentuale din PIB față de 2024, iar cheltuielile de personal au fost diminuate cu 0,6% din PIB.

„Toate acestea, protejând un nivel ridicat al investițiilor publice. Nu am sacrificat viitorul pentru a gestiona prezentul. Am ales să schimbăm direcția – de la iluzia prosperității pe datorie, la o economie construită pe baze solide. Totuşi, nu este suficient să investim. Nu este suficient să importăm tehnologie. Pentru a rămâne competitivi, trebuie să inovăm aici, în România. De aceea, la workshop-ul de astăzi am discutat şi despre accesul IMM-urilor la finanțare și capital de risc, sprijinirea legăturii dintre cercetare și mediul privat, valorificarea oportunităților europene, inclusiv viitorul Fond European pentru Competitivitate, rolul inovației în creșterea competitivității companiilor românești”, a detaliat ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că astfel de întâlniri cu Banca Mondială nu se rezumă la analize și rapoarte, ci oferă acces la expertiză comparativă, exemple de bune practici din regiune și de la nivel global și un dialog deschis despre politicile care funcționează și cele care trebuie ajustate.

„Înseamnă parteneriat pentru reforme concrete – inclusiv prin instrumente precum împrumuturile pentru politici de dezvoltare, care susțin stabilitatea fiscală și creșterea bazată pe sectorul privat. România nu își permite să rămână în zona de confort. Ritmul schimbărilor tehnologice și geopolitice este prea rapid. De aceea avem nevoie de astfel de dezbateri: pentru a lua decizii informate, înainte ca presiunile externe să ne forțeze să reacționăm în grabă”, a conchis ministrul.