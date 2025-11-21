ROMÂNIA
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după conferința la nivel înalt „Cohesion 2027+”, organizată joi la București.
„Ieșim public, prima oară, cu poziția și gândirea României cu privire la noul cadru financiar multianual și, bineînțeles, discutăm acum mai ales despre politica de coeziune”, a afirmat Pîslaru, subliniind că România este cea care a oferit leadership într-un moment în care președinția daneză nu a organizat un Consiliu Afaceri Generale în format dedicat coeziunii.
Ministrul a explicat că România se află într-un moment în care poate contribui activ la conturarea politicilor europene.
„România își propune să aibă o poziție proactivă în ceea ce privește politica europeană. La 18 ani după aderare, putem să ne ridicăm și să nu mai fim reactivi la ce se întâmplă la Bruxelles, ci să ne propunem în mod proactiv să avem un cuvânt de spus”, a precizat Pîslaru.
El a subliniat că aceasta reprezintă o schimbare de paradigmă: „România poate juca un rol în care nu doar așteptăm să vedem ce se decide la Bruxelles, ci avem un cuvânt de spus în această dezbatere la nivel european.”
Pîslaru a afirmat că România nu mai vede politica de coeziune doar ca pe un instrument de recuperare a decalajelor, ci ca pe o platformă prin care își afirmă rolul de actor regional important în Europa.
„Acest eveniment marchează începutul acestei politici publice declarate a României de a contribui. Coeziunea nu mai este doar o politică de prindere din urmă, de catching up, ci una în care România își afirmă rolul de actor regional important în viitorul Uniunii Europene”, a spus ministrul.
Pîslaru a explicat că, în noul cadru financiar multianual, România pornește cu o alocare directă de aproximativ 60 miliarde de euro prin viitorul Plan de Parteneriat Național și Regional (PPNR), succesorul PNRR. În plus, țara noastră ar putea accesa fonduri suplimentare prin Fondul de Competitivitate, unde, spune ministrul, România ar trebui să urmărească „măcar o țintă de circa 10 miliarde de euro”, chiar dacă acești bani nu sunt alocați în mod direct unei singure țări.
„Această sumă este hotărâtoare pentru viitorul nostru după 2028 și cred că trebuie să avem o viziune în care fondurile să nu fie doar împărțite între politici, ci folosite cu efect de levier în relație cu fonduri naționale și private, într-un plan de țară coerent”, a spus Pîslaru.
Ministrul a explicat că „procesul de la București” , termen lansat oficial la conferință, reflectă începutul unei noi abordări românești în negocierile europene.
„Experiența PNRR ne-a arătat că dacă nu îți creezi un design și un mecanism de implementare flexibil și simplu, riști să nu ai succes în utilizarea banilor”, a avertizat Pîslaru.
El a subliniat că România trebuie să intre în Consiliul Afaceri Generale din februarie (Cipru) cu poziții clare asupra mecanismelor de implementare ale noului buget european.
„Această deschidere a noastră la nivel european proiectează ceea ce va urma în următorii doi ani de negocieri: o Românie care își cunoaște interesele, știe să contribuie și nu doar să reacționeze, cu rezultate pe care le vom vedea, sperăm, în alocări bine gândite care vor servi intereselor românilor și ale României.”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au organizat, astăzi, la București, conferința la nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune – „Cohesion 2027+”. Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ai statelor membre, ai autorităților naționale și regionale, precum și parteneri internaționali, într-un dialog strategic asupra arhitecturii bugetare post-2027 și a rolului Politicii de Coeziune în competitivitatea și reziliența Europei.
INTERNAȚIONAL
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO.
Răspunzând unei întrebări din partea presei, șeful statului a subliniat că decizia finală privind orice acord aparține exclusiv Kievului.
„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune, de Ucraina”, a declarat președintele.
El a insistat asupra responsabilității și solidarității comunității internaționale față de statul ucrainean, aflat în continuare sub agresiune militară.
„Adică noi toți ne uităm acum la Ucraina – noi toți însemnând comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli – și evident că suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina, apărând în felul ăsta și securitatea Europei, și ordinea internațională bazată pe reguli”, a adăugat el.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, Ucraina ar renunța la teritoriile din Lugansk și Donețk, iar Crimeea și aceste două regiuni ar fi recunoscute ca „de facto rusești”, inclusiv de către SUA.
Regiunile Herson și Zaporijjea ar fi „înghețate” pe linia actuală de contact, iar în Donbas s-ar institui o zonă demilitarizată. Kievul ar trebui să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la aderarea la NATO — interdicție înscrisă atât în Constituția Ucrainei, cât și în documentele NATO — și să accepte organizarea de alegeri în 100 de zile.
Ucraina nu ar primi forțe occidentale de menținere a păcii, dar avioane de luptă europene ar fi staționate în Polonia pentru a oferi protecție. În schimb, SUA și aliații europeni ar oferi o garanție de securitate modelată după regulile NATO, care ar obliga la un răspuns colectiv în cazul unui nou atac asupra Ucrainei.
În paralel, Rusia ar beneficia de reintegrarea în G8 și de relaxarea sancțiunilor, care ar fi totuși reimpuse automat în cazul unei noi invazii. Planul impune puține restricții militare Moscovei, menționând doar că „este de așteptat” ca Rusia să nu atace statele vecine.
Casa Albă a respins acuzațiile că documentul ar fi fost elaborat cu implicarea Rusiei, insistând că trimisul Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio au negociat discret cu ambele părți. Totuși, momentul apariției proiectului pe fondul scandalului de corupție din Ucraina și al avansului rusesc pe front, inclusiv revendicarea orașului Kupiansk, alimentează speculațiile că Moscova ar fi influențat conținutul.
Zelenski a declarat că va discuta planul cu Trump „în zilele următoare”, subliniind că orice acord trebuie să asigure o „pace demnă” și să respecte suveranitatea Ucrainei, în timp ce Casa Albă susține că este „un plan bun pentru ambele părți”, iar Trump ar urma să prezideze un „consiliu pentru pace” care să supravegheze încetarea focului. Liderul ucrainean a descris planul ca fiind „viziunea” SUA, dar nu o ofertă finală. El a spus că Ucraina a fost clară în privința limitelor sale și că va contribui la elaborarea unui plan „cu adevărat semnificativ”.
ROMÂNIA
Valentin-Alexandru Jucan și reprezentanții autorităților de reglementare în audiovizual din întreaga UE au abordat cele mai presante provocări pe care AI le aduce sectorului media în vederea identificării unor soluții
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA) și al Consiliului Național al Audiovizualului, a prezidat reuniunea de relansare a grupului AI & Regulators Roundtable – „Reuniunea privind utilizarea și reglementarea inteligenței artificiale în media”.
Alături de autoritățile de reglementare din întreaga Uniune Europeană, acesta a discutat despre cele mai presante provocări pe care AI le aduce în sectorul media:
- conținut sintetic și deepfake-uri
- monitorizarea și detectarea dezinformării
- transparența algoritmilor și impactul asupra pluralismului
- folosirea instrumentelor AI în activitatea instituțiilor de reglementare
„Scopul acestui grup este unul esențial: să oferim tuturor autorităților europene un cadru sigur, profesionist și cooperativ în care să învățăm unii de la alții, să testăm soluții, să împărtășim instrumente și să construim încrederea necesară pentru a folosi și reglementa corect AI în domeniul media”, a explicat Jucan.
El a mai arătat că pentru CNA, „participarea și coordonarea acestei inițiative reprezintă un pas important în consolidarea capacității noastre de a proteja publicul, informarea corectă și spațiul democratic românesc într-un moment în care tehnologia evoluează mai repede ca oricând.”
Lucrările acestui format de lucru vor fi coordonate de România până la finalul anului 2026.
Comisia Europeană a demarat deja lucrările la un cod de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de AI.
În conformitate cu Legea privind AI, conținutul precum deepfake-urile și anumite texte generate de AI, precum și alte materiale sintetice trebuie să fie identificate în mod clar ca atare.
Viitorul cod de bune practici privind transparența conținutului generat de AI va fi un instrument voluntar menit să ajute furnizorii de sisteme generative de AI să își îndeplinească în mod eficient obligațiile de transparență.
FONDURI EUROPENE
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
