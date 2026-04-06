România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu țiței și combustibili: Concluziile întâlnire între președinte, premier, miniștri și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan, ministrul energiei, Bogdan Ivan, și ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Șerban, alături de reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil, în contextul evoluțiilor internaționale generate de Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit concluziilor întâlnirii, România nu se confruntă în prezent cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În același timp, autoritățile și partenerii din mediul privat au convenit instituirea unui mecanism de comunicare continuă, pe fondul caracterului dinamic al contextului global.

Acest mecanism va permite monitorizarea atentă a evoluțiilor și adoptarea rapidă a unor măsuri, dacă va fi necesar, în deplină coordonare, cu accent pe stabilitate și precauție.