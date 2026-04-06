România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare cu țiței și combustibili: Concluziile întâlnire între președinte, premier, miniștri și reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol

Robert Lupițu
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni cu premierul Ilie Bolojan, ministrul energiei, Bogdan Ivan, și ministrul transporturilor și infrastructurii, Ciprian Șerban, alături de reprezentanții OMV Petrom și Rompetrol, pentru a analiza situația aprovizionării cu țiței și combustibil, în contextul evoluțiilor internaționale generate de Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit concluziilor întâlnirii, România nu se confruntă în prezent cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În același timp, autoritățile și partenerii din mediul privat au convenit instituirea unui mecanism de comunicare continuă, pe fondul caracterului dinamic al contextului global.

Acest mecanism va permite monitorizarea atentă a evoluțiilor și adoptarea rapidă a unor măsuri, dacă va fi necesar, în deplină coordonare, cu accent pe stabilitate și precauție.

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: "O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare"
Erdogan, așteptat la Cotroceni de Nicușor Dan la 15 ani de Parteneriat Strategic România-Turcia: Bucureștiul și Ankara lucrează la agenda vizitei (surse)
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

