România nu trebuie doar să cumpere securitate, ci trebuie să producă securitate, subliniază Victor Negrescu la France-Romania Security & Defence Day

EUROPARLAMENTARI ROMÂNIS&D
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Victor Negrescu/ Facebook

România nu trebuie să cumpere securitate, ci trebuie să producă securitate, a transmis vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul France-Romania Security & Defence Day.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Afaceri Dacia și s-a bucurat de prezența reprezentanților instituțiilor și ai industriei de apărare din cele două țări.

„Parteneriatul strategic cu Franța este deja concret, de la prezența militară franceză la Cincu până la proiectele comune în domeniul apărării. Următorul pas trebuie să însemne mai multe investiții și capacități de producție în România, transfer de tehnologie, cercetare și implicarea companiilor românești în lanțurile europene din domeniul apărării. Scopul trebuie să fie câștigarea împreună a unor noi piețe externe”, a evidențiat Negrescu în intervenția sa.

Acesta a dezvăluit că va merge cu acest mesaj în Parlamentul European, care va dezbate în sesiunea din septembrie „provocările la care a fost supusă țara noastră, viitorul industriei europene de apărare și modul în care putem accelera investițiile și achizițiile comune”.

„România trebuie să valorifice aceste oportunități și să atragă o parte cât mai importantă din noile investiții europene”, a mai spus europarlamentarul.

În paralel, acesta a dezvăluit că va continua „demersurile pentru consolidarea securității la Marea Neagră și dezvoltarea hub-ului european de securitate maritimă, cu un rol important pentru Constanța.”

Victor Negrescu a transmis un mesaj de solidaritate cu Dacia și angajații săi.

„Dacia este mai mult decât o uzină, este parte din ADN-ul economic al României. Companiile strategice merită atenția decidenților”, a conchis europarlamentarul.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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