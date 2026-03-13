România obține 317 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru investiții în transportul feroviar și mobilitatea rutieră cu emisii zero

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a obținut finanțare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro, a anunțat, vineri, ministrul Ciprian Constantin Șerban.

„Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea și decarbonizarea sistemului de transport din România și vizează investiții strategice atât în transportul feroviar, cât și în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, a transmis ministrul Transporturilor, într-un comunicat pe Facebook.

Finanțarea obținută va permite:

achiziția a 16 locomotive electrice moderne, care vor crește eficiența energetică și capacitatea transportului feroviar;

achiziția a 20 de rame electrice interregionale, destinate îmbunătățirii conectivității între marile orașe ale României și creșterii calității serviciilor pentru pasageri;

implementarea schemei e-Drive, care va sprijini accelerarea tranziției către vehicule rutiere cu emisii zero;

modernizarea flotei strategice a instituțiilor publice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

Potrivit ministrului Șerban, un element esențial al acestei finanțări este faptul că „pentru prima dată, România a reușit să obțină finanțarea integrală a materialului rulant, prin obținerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiții fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat.”

„Aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul. Continuăm să valorificăm instrumentele financiare europene pentru a accelera investițiile strategice și pentru a oferi un transport mai bun, mai rapid și mai curat pentru cetățeni”, a mai spus ministrul Ciprian Șerban.