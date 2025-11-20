ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, după promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ”un pachet complex de măsuri” care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului.
”România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE. Am promulgat săptămâna aceasta legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor statului. Legea reglementează perioada de ‘˜reflecție’ de 12 luni, obligativitatea depunerii declarațiilor pre și post-angajare, precum și un mecanism ferm de verificare și sancționare administrat de Agenția Națională de Integritate. Sunt vizate persoanele cu atribuții sensibile în administrație: achiziții, autorizări, fonduri europene, audit, reprezentare juridică, funcții de conducere și demnitate publică. În perioada pre-angajare, acestea nu pot supraveghea, controla sau încheia contracte cu entități private la care au activat în ultimele 12 luni. În perioada post-angajare, nu pot desfășura activități profesionale care se suprapun cu atribuțiile avute în funcție și care ar putea afecta climatul de transparență și imparțialitate”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
El a adăugat că ”acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă”, ci este o condiție-cheie în procesul de aderare la OCDE, un standard de integritate pe care România îl îndeplinește acum aproape integral.
”Practic, ne apropiem de finalizarea cadrului legislativ necesar pentru a demonstra că instituțiile noastre funcționează transparent, responsabil și predictibil, în conformitate cu criteriile cerute de OCDE. Proiectul de act normativ a fost prezentat Grupului de lucru al OCDE pentru integritate, care a salutat angajamentul statului român pentru consolidarea integrității și transparenței publice. Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026. Iar această lege arată că țara noastră își asumă regulile și standardele statelor cu democrații consolidate”, a conchis Nicușor Dan.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în toamna acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
După aderarea la OCDE, România va adera la Agenția Internațională de Energie, afirmă Nicușor Dan: Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră
România este așteptată să adere cât mai repede la Agenția Internațională de Energie, în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a transmis, marți, președintele Nicușor Dan.
Șeful statului l-a primit la Palatul Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie, care i-a transmis formal că România este așteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizație în paralel cu aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
“Aderarea la OCDE este o condiție pentru ca țara noastră să facă parte și din Agenția Internațională de Energie, întrucât doar membrii Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pot face parte din IEA. Organizația aduce împreună cei mai buni specialiști în energie din întreaga lume și România poate beneficia de expertiza lor”, a precizat președintele, într-o postare pe Facebook.
Șeful statului și șeful AIE au discutat “despre securitatea energetică într-o lume tot mai periculoasă și despre competitivitatea economiei europene în contextul global și investițiile necesare pentru ca energia care ajunge la cetățenii și companiile noastre să fie cât de curând la prețuri mai mici decât cele de astăzi”.
“Europa și România pot realiza aceste obiective pe termen mediu, sunt însă necesare multe investiții publice și private, determinare politică și coordonare europeană. Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după aderarea la OCDE, România să stea și la masa la care se discută politicile energetice europene și globale. Doar așa putem fi un lider în industria de energie în regiunea noastră”, a conchis președintele.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru OCDE pentru integritate publică, anunță președintelui Senatului
Sub conducerea președintelui Senatului, Mircea Abrudean, delegația României a participat la reuniunea Grupului de lucru OCDE pentru integritate publică, unde a obținut o evaluare pozitivă pentru progresele înregistrate în consolidarea transparenței și a integrității procesului decizional.
Potrivit comunicatului oficial, rezultatele confirmă angajamentul României de a implementa reforme legislative și administrative menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului.
În cadrul intervențiilor susținute, delegația României a prezentat reformele legislative implementate pentru transparentizarea procesului decizional, inclusiv obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și Parlament cu terții interesați în Registrul Unic de Transparență a Intereselor (RUTI).
De asemenea, au fost evidențiate progresele recente în prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în instituțiile și autoritățile publice.
„Ca parte a procesului de aderare la OCDE, România s-a concentrat pe consolidarea cadrului de integritate și transparență a procesului decizional public. Adoptarea reformelor legislative privind RUTI și gestionarea conflictelor de interese pentru situațiile de trecere din sistemul public în mediul privat sunt pași importanți, care confirmă angajamentul Parlamentului pentru îmbunătățirea culturii transparenței și integrității în mecanismul decizional, care va conduce și la creșterea încrederii publice în autoritățile statului. În urma discuțiilor avute în cadrul Grupului de lucru s-a desprins concluzia că accentul din partea Organizației va fi pus pe continuarea implementării măsurilor de reformă adoptate, aflate pe un parcurs bun, în acord cu principiile și standardele OCDE”, a declarat Mircea Abrudean.
OCDE a apreciat progresele substanțiale realizate de România, evidențiind angajamentul politic ferm la cel mai înalt nivel pentru consolidarea integrității și transparenței publice.
În marja reuniunii, Președintele Senatului Mircea Abrudean a avut o discuție de lucru cu Elsa Pilichowski, directorul Departamentului privind Guvernanța Publică din cadrul Secretariatului OCDE.
Delegația României a fost alcătuită din ministrul Justiției, Radu Marinescu, Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, Președintele Comisiei speciale parlamentare comune pentru aderarea la OCDE, Violeta Alexandru, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE și secretar de stat în MAE, Luca Niculescu, precum și experți din Ministerul Justiției, Secretariatul General al Guvernului, Agenția Națională de Integritate și echipa de coordonare OCDE din MAE.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România, gazda reuniunii OCDE dedicate cooperării internaționale anticorupție. Ministrul Justiției: Rămânem un partener activ în eforturile internaționale de promovare a integrității
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a participat la sesiunea de deschidere a celei de-a XV-a Reuniuni a Rețelei de Aplicare a Legii (Law Enforcement Network – LEN) din cadrul Rețelei Anticorupție a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN), informează un comunicat oficial al Ministerului Justiției.
Evenimentul, organizat la București, reunește reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din statele membre și partenere ale OCDE, inclusiv procurori și investigatori specializați în combaterea corupției, fiind dedicat consolidării cooperării internaționale și schimbului de bune practici în domeniul aplicării legii.
Obiectivul principal al Rețelei LEN este de a sprijini formarea profesională și cooperarea între practicienii implicați în investigarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție, prin promovarea celor mai moderne metode de investigare și consolidare a legăturilor profesionale între autoritățile din regiunea Europei de Est și Asiei Centrale.
În cadrul sesiunii de deschidere, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a reafirmat angajamentul ferm al României de a consolida cadrul legislativ și instituțional anticorupție, printr-o cooperare strânsă între toate autoritățile publice implicate în implementarea recomandărilor Grupului de lucru anti-mită al OCDE (WGB), proces subsumat obiectivului strategic de aderare a României la OCDE.
Ministrul Justiției a evidențiat progresele semnificative realizate de România în alinierea la standardele Convenției anti-mită a OCDE, menționând adoptarea Legii nr. 156/2025 – un pas decisiv în modernizarea cadrului legislativ național. Totodată, a subliniat importanța schimbului de experiență între practicieni și a cooperării operaționale în cazurile de corupție transnațională, elemente esențiale pentru o justiție eficientă și credibilă.
Ministerul Justiției reafirmă angajamentul României de a rămâne un partener activ și de încredere în eforturile internaționale de promovare a integrității, bunei guvernări și statului de drept, contribuind la consolidarea cooperării regionale în domeniul combaterii corupției.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare”
„Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus
Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice
Germania și Polonia reiterează nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina. Într-o discuție telefonică cu Donald Tusk, Friedrich Merz condamnă în „cei mai duri termeni” sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia
Comisia Europeană prezintă o strategie de transformare și digitalizare a sistemelor de justiție din UE: Contribuim la competitivitatea economiei noastre și ne asigurăm că tehnologia este în serviciul cetățenilor
ICI București subliniază rolul esențial al tehnologiei în sprijinirea seniorilor și importanța creării unor soluții digitale care să răspundă nevoilor reale ale acestora
Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate
Ungaria cere oprirea finanțărilor UE către Ucraina în contextul noului scandal de corupție: Este o nebunie să trimitem încă 100 miliarde
Regulamentul pentru managementul capacității feroviare reprezintă un „pas important” pentru crearea unui „spațiu unic feroviar european”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- U.E.1 day ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA4 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN6 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova