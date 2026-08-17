România păstrează aproape 1 mld. de euro din PNRR după decizia CCR privind Legea biodiversității. Mircea Abrudean: Fiecare jalon PNRR contează

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Mircea Abrudean/ Facebook

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, salută decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a respinge sesizarea împotriva Legii biodiversității, salvându-se astfel aproape 1 miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

„România rămâne cu aproape 1 miliard de euro din PNRR, după ce CCR a respins sesizarea împotriva Legii biodiversității. Este o veste bună pentru România și pentru proiectele finanțate prin PNRR. Strategia națională pentru conservarea biodiversității este un jalon important, iar îndeplinirea lui protejează o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro”, a scris Mircea Abrudean într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Potrivit înaltului oficial, Senatul României este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară, în urma deciziei CCR privind Legea integrității, și să parcurgă cu rapiditate pașii legislativi necesari: „În această perioadă, fiecare jalon PNRR contează. România trebuie să își respecte angajamentele și să nu piardă bani europeni din cauza unor blocaje politice.”

Citiți și: Mircea Abrudean convoacă Senatul în sesiune extraordinară pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității, jalon PNRR de circa un miliard de euro

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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