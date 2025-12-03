România, pe locul 3 în UE la implementarea fondurilor europene. Pîslaru: Am lansat și tabloul de bord al coeziunii. Fiecare proiect și euro cheltuit pot fi urmărite public

România se află în topul statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea fondurilor de coeziune, potrivit datelor oficiale publicate marți de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, într-un mesaj pe Facebook în care subliniază progresele obținute în ultimele luni.

Potrivit lui Pîslaru, „România se află pe locul 3 la nivel european în ceea ce privește implementarea fondurilor de coeziune, cu apeluri de proiecte lansate în proporție de aproximativ 85%”.

Ministrul arată că, deși atenția publică s-a concentrat în perioada recentă pe PNRR, fondurile din Politica de Coeziune rămân esențiale pentru dezvoltarea României.

„Încă de la preluarea mandatului, am considerat esențial să accelerăm în paralel și absorbția fondurilor din Politica de Coeziune”, a spus Pîslaru.

El reamintește și diferența majoră de volum între cele două instrumente financiare.

„În PNRR avem granturi de aproximativ 13,5 miliarde euro; în Politica de Coeziune avem 31 de miliarde euro”, a mai subliniat el.

Pîslaru susține că rezultatele anunțate de Comisia Europeană validează direcția din ultimele cinci luni.

„Datele de astăzi confirmă că, în cele cinci luni de la preluarea mandatului, nu vorbim doar despre mai multă transparență în modul în care sunt gestionați banii europeni, ci și despre performanță în atragerea și punerea lor la lucru pentru oameni și comunități”, a mai afirmat ministrul.

Tot marți, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou instrument de monitorizare publică.

„Începând de astăzi, pe site-ul oficial al ministerului este disponibil tabloul de bord al proiectelor de coeziune, în format deschis: fiecare proiect, fiecare euro cheltuit, fiecare etapă de implementare pot fi urmărite public”, a mai anunțat el.

În mesajul său, ministrul recunoaște că mai există procese care trebuie îmbunătățite, dar insistă că progresele trebuie de asemenea notate.

„Sigur că mai sunt încă lucruri de rezolvat… Însă e important să recunoaștem și atunci când lucrurile merg bine în favoarea României. Așa ar trebui să arate normalitatea atunci când vorbim despre bani europeni: rezultate concrete pentru România și transparență totală pentru cetățeni”, a conchis Pîslaru.