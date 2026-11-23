* Material realizat de Daria Andrei, stagiară caleaeuropeană.ro

România ocupă locul al patrulea în UE după valoarea cumulată a fondurilor de coeziune reprogramate prin Platforma „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) până la sfârșitul anului 2025, cu o alocare de 1,725 miliarde de euro prin 12 programe, fiind devansată de Italia (4,231 miliarde de euro), Spania (2,017 miliarde de euro) și Germania (1,739 miliarde de euro), arată al doilea raport anual publicat de Comisia Europeană.

Publicat la doi ani și jumătate de la intrarea în vigoare a Regulamentului STEP, în martie 2024, documentul evaluează inițiativa care reorientează finanțările din programele europene existente către dezvoltarea și producția de tehnologii critice în patru sectoare. Acestea sunt tehnologiile curate și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, tehnologiile digitale și de profunzime, biotehnologiile și, din 2025, tehnologiile de apărare, adăugate prin Regulamentul (UE) 2025/2653 în contextul planului ReArm Europe.

Până la sfârșitul anului 2025, STEP a mobilizat 23,9 miliarde de euro din fondurile UE. Din această sumă, 10 miliarde de euro au fost alocate apelurilor de proiecte din cinci programe gestionate direct de Comisie, iar 13,9 miliarde de euro au fost reprogramate în cadrul politicii de coeziune, prin 96 de modificări de programe adoptate în 19 state membre.

Conform datelor Comisiei Europene, România a reprogramat 466 de milioane de euro în cadrul Programului Sănătate, dintre care 352 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 114 milioane de euro din Fondul social european Plus (FSE+). În cadrul aceluiași program, un apel de proiecte în valoare de 218 milioane de euro figura ca închis la 31 decembrie 2025. Celelalte reorientări la nivel național includ 573 de milioane de euro prin Programul Educație și Ocupare (PEO), din FSE+, 271 de milioane de euro prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), din FEDR, și 266 de milioane de euro din Fondul pentru o Tranziție Justă.

La nivel regional, alocările sunt repartizate astfel: 54 de milioane de euro pentru București-Ilfov, 27 de milioane de euro pentru Sud-Vest Oltenia, 19 milioane de euro pentru Vest, 11 milioane de euro pentru Centru, câte 10 milioane de euro pentru Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia și 6 milioane de euro pentru Nord-Est. La nivelul UE, raportul arată că peste două treimi din alocările STEP din FEDR și FSE+ au fost reprogramate în regiunile mai puțin dezvoltate, unde PIB-ul pe locuitor este sub 75% din media Uniunii Europene.

Raportul Comisiei Europene arată că România se numără printre cele 11 state membre care selectaseră proiecte în cadrul priorităților STEP până la sfârșitul anului 2025. Prin PoCIDIF, fondurile de coeziune din România vor sprijini șapte centre europene de inovare digitală (EDIH) care au primit marca STEP în cadrul a două apeluri ale programului Europa digitală. Pentru șase centre, Europa digitală acoperă până la 50% din costuri, iar diferența urmează să fie finanțată din fonduri de coeziune. Pentru al șaptelea centru a fost rezervată finanțare integrală din fonduri de coeziune. Acest mecanism asigură acoperirea regională a rețelei din România și permite centrelor să își dezvolte serviciile în domeniul inteligenței artificiale pentru întreprinderile mici și mijlocii și autoritățile locale.

În 2025, Comisia a acordat 18 mărci STEP unor proiecte cu activități integral sau parțial în România, dintre care 15 în sectorul digital și trei în sectorul tehnologiilor curate. Șase promotori de proiecte din România au participat la sondajul european privind marca STEP.

La nivelul UE, bugetul apelurilor închise în 2025 în cadrul celor cinci programe gestionate direct de Comisie a fost de 5,3 miliarde de euro. Din această sumă, 3,525 miliarde de euro au vizat tehnologiile curate, 745,5 milioane de euro tehnologiile digitale, 509,2 milioane de euro biotehnologiile, iar 553 de milioane de euro au revenit apelurilor care acoperă mai multe sectoare. Comisia a acordat 452 de mărci STEP în 2025, dintr-un total de 614 acordate de la lansarea platformei până la sfârșitul acelui an.