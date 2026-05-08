România, pe scena academică și instituțională europeană de la Florența, cu ocazia celebrării a 50 de ani de la înființarea EUI

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) salută aniversarea a 50 de ani de la înființarea Institutului Universitar European (EUI) de la Florența, un moment de referință în istoria cercetării și educației academice europene, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

În perioada 7-9 mai 2026, Institutul Universitar European (EUI) de la Florența marchează jumătate de secol de existență, printr-o serie de evenimente de prestigiu care subliniază rolul instituției în modelarea politicilor și a cercetării europene. Festivitățile reunesc miniștri, reprezentanți de rang înalt ai instituțiilor europene, cercetători și comunitatea academică internațională.

Momentul are o semnificație deosebită pentru România, care deține președinția rotativă a Consiliului Superior (High Council) al EUI. Această poziție îi oferă oportunitatea de a ghida direcțiile strategice ale Institutului într-un moment istoric de bilanț și de stabilire a obiectivelor pentru următorii cincizeci de ani. Prezența activă la cel mai înalt nivel de guvernanță al EUI reflectă angajamentul țării noastre pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior.

România ocupă un loc central în cadrul festivităților dedicate aniversării a 50 de ani de la înființarea Institutului Universitar European (EUI) de la Florența, printr-o prezență instituțională și academică de cel mai înalt nivel. Deținerea președinției rotative a Consiliului Superior al EUI, participarea unor reprezentanți români în funcții-cheie europene și implicarea activă a comunității academice românești confirmă rolul tot mai important al României în definirea direcțiilor strategice ale educației și cercetării europene. Totodată, contribuția studenților și cercetătorilor români din cadrul EUI evidențiază implicarea noii generații în consolidarea proiectului academic european și în conturarea viitorului universităților europene.

Ceremonia de deschidere, organizată joi, 7 mai 2026, a reunit autorități naționale și europene de prim rang, alături de comunitatea EUI, alumni, autorități locale și elevi din liceele florentine. În cadrul evenimentului, au luat cuvântul António José Martins Seguro, președintele Republicii Portugheze, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, și António Costa, președintele Consiliului European, iar Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis un mesaj video dedicat aniversării Institutului Universitar European. De asemenea, Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării din România, și Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, au susținut alocuțiuni în fața înaltului for.

În cadrul festivității, Institutului Universitar European i-a fost acordat Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria H – „Cercetarea științifică”, distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea cercetării academice europene, pentru excelența în educație și pentru formarea generațiilor de specialiști în domeniul studiilor europene. Distincția a fost înmânată de către consilierul prezidențial Sorin Costreie, membru al Consiliului Superior (High Council) al EUI, în prezența Excelenței Sale, doamna Gabriela Dancău, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Italiană, Republica Malta și Republica San Marino, a ministrului Educației și Cercetării, Mihai Dimian, și a rectorului SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie, președinte al Consiliului Superior al EUI.

„Este o mare onoare și o reală mândrie pentru România să fie parte a acestui moment aniversar și să contribuie, la cel mai înalt nivel, la parcursul unei instituții care a devenit un simbol al cooperării academice europene. Ne asumăm această misiune cu responsabilitate și cu dorința de a contribui la consolidarea rolului EUI ca reper academic strategic al Europei. Cu această ocazie, adresez felicitări tuturor membrilor comunității EUI, profesori, cercetători, studenți și absolvenți, și îmi exprim încrederea că următorii cincizeci de ani vor aduce noi realizări ale acestui proiect european care va deveni mai puternic și mai bine ancorat în valorile cunoașterii și ale democrației”, a susținut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Cel mai important eveniment al festivităților aniversare a fost Ministerial Summit – High Council Meeting, care s-a desfășurat tot joi, 7 mai 2026. Summit-ul a fost prezidat de prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, în calitate de președinte al Consiliului Superior al EUI. Summit-ul a reunit miniștri ai educației și cercetării, miniștri de externe și comisari europeni din cele 24 de state contractante ale EUI, pentru a dezbate rolul universităților și al instituțiilor de cercetare în consolidarea viitorului Europei, într-un context marcat de transformări geopolitice rapide, provocări democratice și revoluție tehnologică, inclusiv cele determinate de ascensiunea inteligenței artificiale generative.

Deschiderea Ministerial Summit – High Council Meeting a fost realizată de Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării din România. Lucrările au continuat cu alocuțiunile de bun venit ale președintelui Consiliului Superior, prof. univ. dr. Remus Pricopie, și ale președintei EUI, Patrizia Nanz, care a prezentat și policy brief-ului „Modelarea viitorului Europei: universitățile ca parteneri pentru transformare”.

Declarația de la Florența privind universitățile și viitorul Europei, susținută de rectorul SNSPA în calitate de președinte al Consiliului Superior, a fost semnată de miniștrii și reprezentanții statelor membre ale EUI. Documentul reafirmă sprijinul pentru rolul EUI ca spațiu al libertății academice și independenței intelectuale, subliniază că universitățile sunt indispensabile pentru reziliența democratică și inovarea socială și tehnologică și lansează o dezbatere europeană structurată privind rolul universităților în fața marilor transformări ale epocii noastre. Declarația invită guvernele, instituțiile europene, mediul academic, sectorul privat și societatea civilă să se implice în această reflecție comună, în vederea conferinței Ministeriale a Procesului Bologna, care va fi găzduită la Iași și Chișinău, în mai 2027.

Institutul Universitar European a fost fondat în anul 1976 cu misiunea de a contribui la dezvoltarea patrimoniului cultural și științific al Europei. Unic în arhitectura instituțională europeană, EUI este unul dintre cele mai importante institute europene de cercetare și învățământ superior, reunind 24 de state membre. De-a lungul a cinci decenii, Institutul a format generații de cercetători și experți care au contribuit decisiv la modelarea politicilor Uniunii Europene. În prezent, Institutul organizează programe de masterat, doctorat și postdoctorat. EUI funcționează în baza unui tratat internațional și este finanțat de către statele membre ale Uniunii Europene și de către Comisia Europeană. România a aderat la Convenția privind înființarea EUI prin Legea nr. 110/14 aprilie 2009, dobândind dreptul de a numi doi reprezentanți în Consiliul Superior, for responsabil cu principalele direcții de acțiune ale Institutului.

SNSPA și Institutul Universitar European fac parte din CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale, alături de alte opt universități de prestigiu din Europa: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Austria), Hertie School (Germania), Stockholm School of Economics (Suedia), IE University (Spania), SGH – Warsaw School of Economics (Polonia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie). Apartenența comună la această alianță universitară consolidează parteneriatul strategic dintre cele două instituții și reflectă angajamentul acestora față de excelența în cercetare și educație la nivel european.