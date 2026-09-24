România, Polonia și alte patru state, alături de FEI într-un fond de 360 milioane de euro pentru infrastructura celor Trei Mări – Adriatică, Baltică și Neagră

Fondul European de Investiții (FEI) se alătură Poloniei, României, Lituaniei, Bulgariei, Croației și Sloveniei într-un demers de 360 de milioane de euro destinat stimulării dezvoltării infrastructurii strategice dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră. FEI, parte a Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), și instituții din cele șase țări au lansat „Fondul de fonduri pentru infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări”.

Potrivit unui comunicat, scopul este direcționarea capitalului către proiecte de dezvoltare în sectoare precum energia, mobilitatea, infrastructura digitală și infrastructura socială. Semnarea a avut loc la Ljubljana, în cadrul unui eveniment găzduit de banca slovenă de promovare SID Banka, organizat în marja Adunării Generale a ELTI (Asociația Europeană a Investitorilor pe Termen Lung).

Cele șase entități naționale contribuie împreună cu 180 de milioane de euro, iar FEI va dubla această sumă printr-o contribuție echivalentă – una dintre cele mai mari angajamente de co-investiții asumate până în prezent de FEI în cadrul unui mandat regional în Uniunea Europeană și primul său program de investiții multinațional axat pe infrastructură. Obiectivul general al inițiativei este mobilizarea, prin investiții în mai multe fonduri de infrastructură, a cel puțin 2 miliarde de euro.

„Cea mai bună investiție în infrastructură este cea care creează, la rândul său, investitori”, a declarat vicepreședintele Grupului BEI, Marko Primorac. „Asta face această inițiativă: fiecare euro angajat de partenerii noștri este dublat de FEI, iar fondurile pe care le susținem devin propria capacitate a regiunii de a continua să construiască. Astăzi sunt prezente șase țări. Ușa rămâne deschisă pentru mai multe.”

Fondul de fonduri pentru infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări își va distribui capitalul către mai multe fonduri, inclusiv fonduri gestionate de echipe de management aflate la început de drum sau emergente din țările participante, precum și fonduri paneuropene care își asumă angajamente de capital în regiune.

Obiectivul este susținerea unei game mai largi de strategii și echipe de investiții, încurajarea administratorilor regionali de fonduri de infrastructură să se dezvolte și să își extindă activitatea și atragerea de capital privat și instituțional suplimentar.

„Infrastructura conectează oamenii, companiile și investițiile”, a declarat directorul executiv al FEI, Marjut Falkstedt. „Acest nou canal regional de investiții va conecta infrastructura strategică din mai multe țări. Prin reunirea resurselor naționale cu cele ale FEI, putem sprijini și genera proiecte concrete pe teren, cu un impact real atât asupra regiunii, cât și asupra Europei.”

Fondul de fonduri pentru infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări are ca obiectiv atragerea unor contribuții naționale de 250 de milioane de euro, sumă pe care FEI ar urma să o egaleze cel puțin prin co-investițiile sale.

Fondul va sprijini aproximativ șase fonduri de infrastructură, combinând strategii generale și specializate și asumând participații de ancorare alături de alți investitori. Obiectivul este atât finanțarea proiectelor actuale, cât și contribuția la dezvoltarea unei piețe durabile a fondurilor de infrastructură în regiune, prin atragerea de capital privat și instituțional suplimentar alături de fondurile publice.

„În calitate de parte a Grupului SID Banka, SID Kapital este mândră să se alăture acestei inițiative regionale în calitate de investitor-ancoră. Credem că modelul fondului de fonduri reprezintă o modalitate eficientă de consolidare a ecosistemului investițional în infrastructură din regiunea celor Trei Mări, prin sprijinirea administratorilor de fonduri, atât a celor experimentați, cât și a celor emergenți, și prin atragerea de capital privat suplimentar. Împreună cu partenerii noștri și cu FEI, creăm o platformă capabilă să deblocheze investiții pe termen lung în proiecte care consolidează conectivitatea, reziliența și creșterea durabilă în întreaga regiune”, a afirmat Borut Jamnik, președintele Consiliului de Administrație al SID Banka.

Instituția poloneză participantă este Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

„Înființarea Fondului de fonduri pentru infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări marchează următoarea etapă în dezvoltarea unor mecanisme eficiente de finanțare a infrastructurii în regiunea noastră, valorificând potențialul instituțiilor europene, inclusiv al Fondului European de Investiții. Ca rezultat, țările Europei Centrale și de Est, inclusiv Polonia, dobândesc un instrument suplimentar pentru sprijinirea realizării investițiilor strategice. Angajamentul BGK în acest proiect reflectă convingerea noastră fermă că acesta are un potențial semnificativ de a contribui la reducerea deficitului de investiții din regiune, estimat la până la 1.000 de miliarde de euro”, a declarat președintele Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Mirosław Czekaj. „De asemenea, confirmă cooperarea foarte strânsă dintre BGK și instituțiile europene de dezvoltare pentru consolidarea competitivității și rezilienței economiilor din regiunea noastră.”

Entitatea românească participantă este Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

„Pentru BID, semnarea acordului de mandat transformă participarea anunțată în aprilie într-un angajament ferm de investiții. Structura de fond de fonduri ne oferă acces la un mix diversificat de strategii de investiții și administratori de fonduri, în timp ce co-investiția FEI sporește volumul de capital disponibil încă din prima zi. Într-un sens mai larg, contribuim la dezvoltarea unui ecosistem regional de investiții în infrastructură capabil să mobilizeze capital pe termen lung și să sprijine proiecte viabile financiar în România și în întreaga regiune”, a declarat directorul general al Băncii de Investiții și Dezvoltare a României, Raluca Nicolescu.

Instituția lituaniană participantă este banca națională de dezvoltare ILTE.

„Atragerea capitalului instituțional internațional devine din ce în ce mai importantă pentru asigurarea finanțării proiectelor de infrastructură pe termen lung. Participarea la acest 3JI FoF nu doar contribuie la dezvoltarea regiunii, ci deschide și surse suplimentare de finanțare pentru proiectele din Lituania”, a declarat Tadas Gudaitis, membru al Consiliului de Administrație al ILTE și șef al Departamentului de dezvoltare a afacerilor. „În același timp, creează o oportunitate pentru administratorii de fonduri din Lituania și din regiune de a-și prezenta strategiile de investiții FEI și de a atrage finanțare pentru fondurile pe care le gestionează și pentru companiile din Lituania și din regiune.”

Entitatea bulgară participantă este JEREMIE Bulgaria EAD, un fond de tip holding deținut și administrat integral de Fondul European de Investiții (FEI), în numele Guvernului Bulgariei, sub coordonarea Ministerului Inovării și Transformării Digitale.

„Participarea Bulgariei la Fondul de fonduri pentru infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, cu un angajament de 25 de milioane de euro prin JEREMIE Bulgaria, reprezintă o investiție în proiecte care pot face o diferență reală pentru conectivitatea noastră cu regiunea și Europa. Cu sprijinul și expertiza Fondului European de Investiții, Fondul poate contribui la reunirea capitalului public și privat și la sprijinirea investițiilor strategice în energie, transport, infrastructură digitală și socială. Acesta este domeniul în care cooperarea regională poate genera valoare concretă pentru companii, comunități și economiile regiunii celor Trei Mări”, a declarat Mira Yossifova, ministru adjunct în cadrul Ministerului Inovării și Transformării Digitale.

În Croația, entitatea participantă este Banca Croată pentru Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR).

„FEI rămâne un partener-cheie în eforturile HBOR de a investi în capital. Prin acest nou instrument financiar, ne așteptăm să mobilizăm capital semnificativ pentru infrastructură în Croația și în regiunea mai largă”, a declarat Alan Herjavec, membru al Consiliului de Administrație al HBOR. „Considerăm, de asemenea, implicarea puternică a FEI în Croația și în alte regiuni ale Uniunii Europene care au nevoie de astfel de investiții drept esențială pentru mobilizarea capitalului privat și reducerea decalajelor de dezvoltare de pe piața UE.”

Noua operațiune se bazează pe „Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări”, lansat în 2019, și va utiliza modelul fondului de fonduri aplicat deja în cadrul „Fondului de Inovare al Inițiativei celor Trei Mări”, lansat în 2024 și axat pe capital pentru creștere și extindere.

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