România, Polonia și alte șase state membre cer Uniunii Europene să nu pericliteze investițiile în infrastructura de gaze naturale: Asistența financiară a UE este de o importanță crucială

România și alte șapte state membre ale UE din Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud-Est au semnat vineri un document comun în care apără rolul gazului natural într-o Europă neutră din punct de vedere climatic. Într-o declarație comună, miniștrii din Bulgaria, Cehia, Grecia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria au subliniat că “gazul natural reprezintă un sprijin valoros pentru generarea variabilă de energie electrică regenerabilă din energia eoliană și solară”. Documentul a fost semnat din partea României de ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri Virgil Popescu.

Cele opt țări solicită ca infrastructura de gaze naturale să fie considerată “unul dintre factorii care permit trecerea durabilă și rapidă către generarea de energie termică și electricitate, transport, procese industriale și rezidențiale de încălzire și răcire”.

Ministers from 🇵🇱🇧🇬🇨🇿🇬🇷🇭🇺🇱🇹🇷🇴🇸🇰 joined forces to defend the role of natural gas in a climate-neutral #EU.

In a joint paper, the group of eight Member States stress that natural gas is a valuable back-up for variable renewable electricity generation from wind and solar power. pic.twitter.com/uyrHgXuNYh

