România, Polonia și Turcia, mesaj unitar de la București pentru Rusia: Reafirmăm sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Georgiei și Ucrainei

Miniștrii de externe ai României, Poloniei și Turciei au convenit vineri, la București, să impulsioneze formatul trilateralei de securitate dintre cele trei țări prin inițierea unor reuniuni la nivelul miniștrilor apărării din aceste state aliate, a anunțat șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, într-o declarație comună de presă cu omologii săi polonez și turc, Zbigniew Rau și Mevlut Cavusoglu, acesta din urmă afirmând că “regiunea Mării Negre este casa noastră comună şi trebuie ţinută departe de tensiuni”.

Cei trei miniștri de externe s-au reunit pentru a discuta pregătirile pentru Summitul NATO 2021 și evoluțiile de securitate din regiune.

“Pe parcursul dezbaterilor în formatul Trilateralei, am schimbat opinii privind situația de securitate de pe Flancul Estic al NATO și am discutat activitățile militare îngrijorătoare din Vecinătatea Estică, inclusiv pe cele recente din Ucraina și din jurul acesteia. Am reiterat apelul nostru pentru implementarea integrală a Acordurilor de la Minsk și pentru respectarea strictă a regimului de încetare a focului. Am evidențiat, de asemenea, amenințările și provocările mai largi cu care se confruntă Alianța, precum și utilizarea de tactici hibride de către diverși actori statali și non-statali, toate acestea afectând negativ stabilitatea și securitatea regiunii noastre”, se arată într-o declarație comună adoptată și publicată pe site-ul MAE.

“În contextul masării de trupe militare ale Rusiei, am discutat deja în cursul serii de ieri, în detaliu, recentele evoluţii de securitate îngrijorătoare din Ucraina şi din jurul acesteia, precum şi perspectivele de evoluţii ulterioare. De asemenea, măsuri pentru dezescaladare şi detensionare, inclusiv cum putem sprijini concret Ucraina. Anunţul de ieri cu privire la retragerea trupelor ruse, care este evoluţie în direcţia bună, nu schimbă cu absolut nimic necesitatea de a continua analiza asupra cauzelor care au dus la această situaţie foarte tensionată şi de a identifica măsuri de dezescaladare şi de evitare pe viitor a unor situaţii similare”, a spus Aurescu, în cadrul unor declarații comune de presă.

De asemenea, a adăugat el, având în vedere propunerea pe care preşedintele Klaus Iohannis a făcut-o joi, în cursul întâlnirii cu cei 3 miniştri de Externe, aceştia au căzut de acord să propună colegilor lor de la Apărare să se întâlnească într-un format trilateral similar, pentru a întări şi mai mult cooperarea în domeniul securităţii.

Mesajele sale au fost întărite de omologii săi.

Ministrul de externe polonez a declarat că întâlnirile regulate dintre cele trei ţări dau o perspectivă unică asupra rolului NATO în aceste “vremuri tulburi”, când există “ameninţări tradiţionale şi de tip nou” care afectează comunitatea transatlantică. De cealaltă parte, ministrul de externe turc, Mevlut Cavuşoglu, a declarat că regiunea Mării Negre este “casa noastră comună” şi trebuie să fie “ţinută departe de tensiuni”.

Cei trei miniștrii de externe au avut un schimb de opinii privind reuniunea miniștrilor afacerilor externe NATO din martie 2021 și au subliniat importanța Declarației ministeriale adoptate cu această ocazie.

“Ne-am exprimat, de asemenea, sprijinul pentru procesul de reflecție NATO 2030 aflat sub coordonarea Secretarului General. Am subliniat legătura transatlantică durabilă dintre Europa și America de Nord și valorile democratice comune, ca fundament al Alianței. Am convenit că rămân importante consolidarea suplimentară a posturii de descurajare și apărare a NATO și a dimensiunii politice a Alianței, consolidarea rezilienței și sprijinirea politicii „ușilor deschise”, precum și a partenerilor estici și a celor din Balcanii de Vest. Am evidențiat interesul constant al NATO pentru un dialog de substanță cu partenerii săi, având în vedere că această relație rămâne reciproc benefică”, au precizat Aurescu, Rau și Cavusoglu.

Pe acest fond, miniștrii afacerilor externe din Ucraina și Georgia au fost invitați vineri la București pentru un schimb informal de opinii cu noi.

“Cu această ocazie, i-am reasigurat pe omologii noștri din Georgia și Ucraina cu privire la angajamentul nediminuat al țărilor noastre de a le oferi sprijin și asistență. Am reafirmat sprijinul nostru pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și Ucrainei în interiorul granițelor lor recunoscute la nivel internațional și pentru aspirațiile euro-atlantice ale ambelor state. Am convenit să continuăm coordonarea în formatul Trilateralei pentru a contribui pe mai departe la consolidarea NATO și la sprijinirea partenerilor, în același timp cu dezvoltarea de proiecte și inițiative în acest scop”, au conchis cei trei miniștri de externe în declarația lor.

