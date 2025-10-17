România, prezentă la Atlantic Council și Hudson Institute ca „partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est”. Nazare: România trebuie să fie proactivă în promovarea intereselor sale economice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut, joi la Washington D.C., intervenții la Atlantic Council și Hudson Institute, două dintre cele mai influente think-tank-uri americane în domeniul politicii externe, economice și de securitate, unde a prezentat direct direcțiile actuale ale politicii economice românești, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Intervențiile au făcut parte din agenda delegației conduse de Nazare la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional și a Grupului Băncii Mondiale, în perioada 14–18 octombrie 2025.

În postarea sa, ministrul subliniază rolul României în dialogul strategic transatlantic și prezintă principalele direcții promovate în discuțiile cu decidenţi, investitori şi parteneri internaţionali.

„România a fost prezentă nu doar ca invitat, ci ca partener relevant pentru regiunea Europei de Sud-Est. Cele două institute oferă o platformă de dialog strategic între decidenți, investitori și parteneri internaționali interesați de stabilitatea și dezvoltarea regiunii”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, ministrul Finanțelor a prezentat priorităţile economice ale guvernului român, axate pe consolidare fiscală şi disciplină bugetară, atragerea capitalului privat şi stimularea investiţiilor, dezvoltarea infrastructurii strategice şi cooperarea regională pentru parteneriate economice durabile. Nazare a atras atenţia asupra importanţei unei abordări proactive pentru promovarea intereselor economice naţionale şi asupra legăturii dintre reforme şi calitatea creşterii economice viitoare.

Ministrul a mai subliniat condițiile pentru consolidarea poziției României în regiune: „Dacă securizăm fondurile europene disponibile, dacă accelerăm atragerea de investiții și implementăm reformele asumate, România are toate condițiile sǎ își consolideze poziția economică în regiune.”

Nazare a mai evidenţiat potenţialul proiectelor energetice strategice, în special în contextul interesului investitorilor americani: „Iar proiecte strategice precum Neptun Deep vor transforma România în principalul producător de gaze naturale al Uniunii Europene, deschizând calea pentru potențiale investiții americane în sectorul petrochimic.”

Pe lângă intervențiile la think-tank-uri, agenda delegației include sesiuni de lucru la reuniunile FMI-Banca Mondială, întâlniri bilaterale și discuții cu investitori, toate menite să consolideze relațiile cu partenerii internaționali și să clarifice perspectivele macroeconomice ale României.