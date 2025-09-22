AGRICULTURĂ
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
Miniștrii agriculturii din statele membre se reunesc în perioada 22-23 septembrie la Bruxelles, pentru a organiza o primă dezbatere politică privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027. La reuniune va participa și ministrul român Florin Barbu, relatează Agepres.
Potrivit comunicatului oficial, în cadrul unei sesiuni publice, Comisia European va prezenta propunerile sale privind politica agricolă comună (PAC) după 2027.
Ca punct obișnuit pe ordinea de zi a Consiliului, miniștrii agriculturii vor discuta aspecte legate de comerț și evoluțiile recente.
De asemenea, miniștrii vor avea ocazia să poarte o discuție cu privire la propunerea de regulament privind sprijinul UE pentru politica comună în domeniul pescuitului, pactul european pentru oceane și politica maritimă și de acvacultură a UE pentru perioada 2028-2034. Aceasta va fi precedată de o prezentare a propunerii de către Comisie.
AGRICULTURĂ
Ministerul Agriculturii investește în digitalizare: Portal unic pentru fermieri, cu peste 70 mil. lei din fonduri europene
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă demersurile pentru modernizarea administrației agricole prin digitalizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat oficial proiectul „Portal unic al solicitanților de sprijin în agricultură”, o inițiativă menită să faciliteze accesul fermierilor la serviciile publice.
Noul portal digital vine în sprijinul agricultorilor, oferindu-le posibilitatea de a depune cereri, de a accesa documentele necesare de a comunica mai eficient cu instituția. De asemenea, platforma acoperă o gamă largă de servicii, printre care plățile directe, renta viageră agricolă, precum și gestionarea lecențelor de export și import.
Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este creșterea accesibilității, inclusiv pentru fermierii cu competențe digitale reduse. În acest sens, APIA va organiza sesiuni de formare pentru angajați, pentru a asigura sprijin adecvat utilizatorilor și funcționarea optimă a sistemului. Portalul va fi conectat cu alte sisteme informatice publice, controbuin astfel la eficientizarea proceselor administrative și la reducerea birocrației.
Valoarea totală a proiectului depășește 93 de milioane de lei, dintre care peste 70 de milioane provin din fonduri nerambursabile oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Ministrul Florin-Ionuț Barbu a afirmat că digitalizarea rămâne o prioritate în mandatul său și a subliniat că noul portal va reduce birocrația și va aduce servicii publice moderne, orientate către cetățean.
Pentru mai multe informații, echipa APIA poate fi contactată la info.portal.fermieri@apia.org.ro.
AGRICULTURĂ
Eurobarometru: 71% dintre români consideră că Politica Agricolă Comună aduce beneficii tuturor europenilor, nu doar agricultorilor
Politica Agricolă Comună a atins un nivel recod de încredere în rândul cetățenilor Uniunii Europene. Datele celui mai recent Eurobametru arată că 78% dintre europeni sunt la curent cu Politica Agricolă Comună și beneficiile aduse fermierilor și consumatorilor. Acest lucru demonstrează o înțelegere clară și o conștientizare aprofundată a rolului esențial pe care îl joacă politicile agricole europene.
De asemenea, 78% dintre respondenții români știu despre sprijinul UE acordat agricultorilor prin intermediul Politicii Agricole Comune (PAC), iar 71% susțin că PAC aduce beneficii tuturor cetățenilor europeni, nu numai agricultorilor.
Sondajul arată, de asemenea, o apreciere puternică pentru fermieri în rândul cetățenilor UE, 92 % dintre aceștia afirmând că, în UE, agricultura și zonele rurale sunt importante pentru viitorul nostru, 52 % considerându-le „foarte importante”. Mai mult de jumătate (56 %) indică faptul că nivelul sprijinului financiar acordat de UE fermierilor pentru a contribui la stabilizarea veniturilor acestora este corect, ceea ce reprezintă o creștere de zece puncte procentuale față de 2022 și cel mai ridicat nivel din 2013. Aproape nouă din zece (88%) sunt în favoarea continuării de către UE a plăților de subvenții către fermieri pentru desfășurarea unor practici agricole benefice pentru climă și mediu.
Rezultatele arată, de asemenea, că 62 % sunt de acord că agricultura a avut deja o contribuție majoră la combaterea schimbărilor climatice.
Acesta este cel de al optulea sondaj Eurobarometru privind „Europenii, agricultura și PAC”, realizat în toate cele 27 de state membre ale UE în perioada 13 iunie-8 iulie 2024. 26.349 de respondenți din diferite grupuri sociale și demografice au fost intervievați în limba lor națională. Sondajul oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a atitudinilor europenilor față de agricultură și PAC.
AGRICULTURĂ
Marcel Ciolacu propune conceptul de “patriotism economic” și susține înființarea în România a unui centru european pentru formarea tinerilor lideri în agricultură
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că asigurarea rezilienţei fermelor româneşti devine obiectiv de interes naţional, parte din strategia de securitate naţională, menţionând şi că propune un concept nou – patriotismul economic.
El a participat la conferinţa naţională cu tema “Tineri Lideri pentru Agricultură”, organizată de Clubul Fermierilor Români.
“Am convingerea că prin astfel de programe, precum cel derulat de Clubul Fermierilor Români încă din anul 2019, generaţiile voastre de tineri, lideri în agricultură, sunt exact ceea ce sectorul agricol românesc are nevoie pentru viitor. Prin tot ceea ce faceţi, sunt absolut sigur că voi, copiii fermierilor de ieri sau de azi, veţi reuşi să deveniţi liderii agricoli ai viitorului, care să asigure continuitatea, rezilienţa şi performanţa de care e nevoie într-un domeniu atât de important în arhitectura statului român. În acelaşi timp, noi, decidenţii politici, avem nevoie de cei mai potriviţi parteneri de dialog, astfel încât politicile publice din domeniul agricol să fie cele mai potrivite pentru dumneavoastră”, a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.
Potrivit acestuia, “problemele cu care se confruntă agricultura sunt tot mai complexe şi nu depind doar de disponibilitatea factorilor naturali”.
Constituirea în România a unui centru european pentru formarea şi promovarea tinerilor lideri în agricultură, a arătat el, reprezintă “o idee care dă sens dezideratului comun de susţinerea noilor generaţii de tineri fermieri români, în contextul european”.
Liderul PSD a mai spus că propune un concept nou – patriotismul economic.
“Vreau ca astăzi să vă prezint un nou concept pe care-l propun pentru perioada următoare, şi anume patriotismul economic, adică să producem, să consumăm cât mai mult româneşte. Este extrem de important ca în domeniile în care chiar avem potenţial, aşa cum este agricultura, statul român să aloce sume importante pentru investiţii noi, retehnologizări sau extinderea capacităţilor existente pentru procesarea materiilor prime. Doar în acest mod vom reuşi să reducem deficitul de balanţă comercială şi vom spori valoarea produselor obţinute în România”, a evidenţiat Ciolacu.
El a mai arătat că România nu se mai poate dezvolta fără reforme.
“România a ajuns la un capăt, care ori va intra într-un regres, ori va intra într-un progres. Trebuie să ne fie foarte clar acest lucru şi o spun fără nicio reţinere: dumneavoastră reprezentaţi viitorul României, iar noi, cel puţin politicienii, măcar în ultimul ceas, trebuie să fim mai fermi, să uităm că facem politică doar pentru a strânge voturi şi să ne înţelegem destinul clar pe care îl avem în acest moment, destinul de altfel trecător prin anumite funcţii. Vă spun cât se poate de clar: România trebuie să implementeze toate fondurile europene, dar, în paralel, cu toate reformele, dacă dorim ca să mergem mai departe”, a conchis Ciolacu.
