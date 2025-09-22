România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că asigurarea rezilienţei fermelor româneşti devine obiectiv de interes naţional, parte din strategia de securitate naţională, menţionând şi că propune un concept nou – patriotismul economic.

El a participat la conferinţa naţională cu tema “Tineri Lideri pentru Agricultură”, organizată de Clubul Fermierilor Români.

“Am convingerea că prin astfel de programe, precum cel derulat de Clubul Fermierilor Români încă din anul 2019, generaţiile voastre de tineri, lideri în agricultură, sunt exact ceea ce sectorul agricol românesc are nevoie pentru viitor. Prin tot ceea ce faceţi, sunt absolut sigur că voi, copiii fermierilor de ieri sau de azi, veţi reuşi să deveniţi liderii agricoli ai viitorului, care să asigure continuitatea, rezilienţa şi performanţa de care e nevoie într-un domeniu atât de important în arhitectura statului român. În acelaşi timp, noi, decidenţii politici, avem nevoie de cei mai potriviţi parteneri de dialog, astfel încât politicile publice din domeniul agricol să fie cele mai potrivite pentru dumneavoastră”, a afirmat Ciolacu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, “problemele cu care se confruntă agricultura sunt tot mai complexe şi nu depind doar de disponibilitatea factorilor naturali”.

Constituirea în România a unui centru european pentru formarea şi promovarea tinerilor lideri în agricultură, a arătat el, reprezintă “o idee care dă sens dezideratului comun de susţinerea noilor generaţii de tineri fermieri români, în contextul european”.

Liderul PSD a mai spus că propune un concept nou – patriotismul economic.

“Vreau ca astăzi să vă prezint un nou concept pe care-l propun pentru perioada următoare, şi anume patriotismul economic, adică să producem, să consumăm cât mai mult româneşte. Este extrem de important ca în domeniile în care chiar avem potenţial, aşa cum este agricultura, statul român să aloce sume importante pentru investiţii noi, retehnologizări sau extinderea capacităţilor existente pentru procesarea materiilor prime. Doar în acest mod vom reuşi să reducem deficitul de balanţă comercială şi vom spori valoarea produselor obţinute în România”, a evidenţiat Ciolacu.

El a mai arătat că România nu se mai poate dezvolta fără reforme.

“România a ajuns la un capăt, care ori va intra într-un regres, ori va intra într-un progres. Trebuie să ne fie foarte clar acest lucru şi o spun fără nicio reţinere: dumneavoastră reprezentaţi viitorul României, iar noi, cel puţin politicienii, măcar în ultimul ceas, trebuie să fim mai fermi, să uităm că facem politică doar pentru a strânge voturi şi să ne înţelegem destinul clar pe care îl avem în acest moment, destinul de altfel trecător prin anumite funcţii. Vă spun cât se poate de clar: România trebuie să implementeze toate fondurile europene, dar, în paralel, cu toate reformele, dacă dorim ca să mergem mai departe”, a conchis Ciolacu.