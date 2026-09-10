România, prezentă la Summitul internațional privind spațiul, desfășurat la Paris

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, participă la Summitul internațional privind spațiul, găzduit de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Grand Palais.

Din delegația României mai fac parte Daniel-Eugeniu Crunțeanu, directorul general al Agenției Spațiale Române (ROSA), Radu Mihalache, președinte director General al INCD Turbomotoare COMOTI și Alexandru Florin Dobrin, directorul Institutului de Științe Spațiale, (ISS) – Filiala INFLPR.

Participarea acestor instituții reflectă caracterul interdisciplinar al domeniului spațial și legătura directă dintre cercetarea fundamentală, dezvoltarea tehnologică, infrastructurile de cercetare și capacitatea industrială, subliniază Autoritatea Națională pentru Cercetare într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, reuniunea aduce împreună reprezentanți ai aproximativ 120 de delegații, precum și personalități din cercetare, industrie, organizații internaționale și domeniul explorării spațiale.

Agenda summitului abordează direcții cu relevanță strategică pentru evoluția sectorului spațial: cercetarea și explorarea, dezvoltarea tehnologică, competitivitatea economică, securitatea, sustenabilitatea activităților spațiale și cadrul internațional de guvernanță.

Autoritatea Națională pentru Cercetare subliniază că „dialogul european și internațional privind spațiul are o relevanță directă pentru dezvoltarea cercetării românești și pentru poziționarea acesteia în marile programe și parteneriate internaționale.”

„Consolidarea competențelor științifice și tehnologice, dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și participarea cercetătorilor și organizațiilor românești la proiecte internaționale constituie elemente esențiale pentru creșterea capacității naționale în domeniul spațial. Summitul de la Paris oferă, în acest context, cadrul pentru un dialog aplicat asupra direcțiilor în care cercetarea, tehnologia și industria spațială europeană vor evolua în perioada următoare”, conchide instituția.