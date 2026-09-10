România, prezentă la Summitul internațional privind spațiul, desfășurat la Paris

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Andrei Alexandru/ Facebook

Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, participă la Summitul internațional privind spațiul, găzduit de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Grand Palais.

Din delegația României mai fac parte Daniel-Eugeniu Crunțeanu, directorul general al Agenției Spațiale Române (ROSA), Radu Mihalache, președinte director General al INCD Turbomotoare COMOTI și Alexandru Florin Dobrin, directorul Institutului de Științe Spațiale, (ISS) – Filiala INFLPR.

Participarea acestor instituții reflectă caracterul interdisciplinar al domeniului spațial și legătura directă dintre cercetarea fundamentală, dezvoltarea tehnologică, infrastructurile de cercetare și capacitatea industrială, subliniază Autoritatea Națională pentru Cercetare într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, reuniunea aduce împreună reprezentanți ai aproximativ 120 de delegații, precum și personalități din cercetare, industrie, organizații internaționale și domeniul explorării spațiale.

Agenda summitului abordează direcții cu relevanță strategică pentru evoluția sectorului spațial: cercetarea și explorarea, dezvoltarea tehnologică, competitivitatea economică, securitatea, sustenabilitatea activităților spațiale și cadrul internațional de guvernanță.

Autoritatea Națională pentru Cercetare subliniază că „dialogul european și internațional privind spațiul are o relevanță directă pentru dezvoltarea cercetării românești și pentru poziționarea acesteia în marile programe și parteneriate internaționale.”

„Consolidarea competențelor științifice și tehnologice, dezvoltarea infrastructurilor de cercetare și participarea cercetătorilor și organizațiilor românești la proiecte internaționale constituie elemente esențiale pentru creșterea capacității naționale în domeniul spațial. Summitul de la Paris oferă, în acest context, cadrul pentru un dialog aplicat asupra direcțiilor în care cercetarea, tehnologia și industria spațială europeană vor evolua în perioada următoare”, conchide instituția.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Roxana Mînzatu, după ce Comisia Europeană a propus noi norme pentru achizițiile publice: Vorbim despre o piață de 14% din PIB-ul UE. Vrem să folosim acești bani pentru a susține economia și locurile de muncă
Roxana Mînzatu, după ce Comisia Europeană a propus noi norme pentru achizițiile publice: Vorbim despre o piață de 14% din PIB-ul UE. Vrem să folosim acești bani pentru a susține economia și locurile de muncă
Articolul următor
Premierul Republicii Moldova anunță un concept de dereglementare și simplificare a controalelor. În construcții, investitorii nu vor mai trebui să obțină singuri avizele
Premierul Republicii Moldova anunță un concept de dereglementare și simplificare a controalelor. În construcții, investitorii nu vor mai trebui să obțină singuri avizele
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare