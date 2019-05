România, prima țară din UE care a implementat programul „Delegat de Tineret la Uniunea Europeană”, fiind inclus în Strategia de Tineret a Uniunii Europene 2019-2027

Programul „Delegat de Tineret la Uniunea Europeană” a fost inclus în Strategia de Tineret a Uniunii Europene 2019-2027, iar România are onoarea de a fi prima țară care l-a implementat, potrivit comunicatului oficial.

Marți, 7 mai, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei și secretarul de stat, Remus Munteanu, au avut o întâlnire cu cei doi delegați de tineret la Uniunea Europeană.

În cadrul întâlnirii, ministrul tineretului și sportului, Bogdan Matei, a menționat că va susține în continuare acest program: „Mă bucur că România este prima țară care implementează acest program. Ministerul Tineretului și Sportului acordă o importanță deosebită programului și vă susține în toate acțiunile demarate. Încercăm să ajungem la cât mai mulți tineri, mai ales la cei din mediul rural, prezentând oportunitățile pe care UE și nu numai le pune la dispoziție. La finalul mandatului Delegat de Tineret la Uniunea Europeană vom realiza un ghid de bune practici menit să ajute statele membre care vor implementa în perioada următoare programul.”

În luna noiembrie, în urma unui proces de selectie cei doi tineri au fost desemnați pentru a fi reprezentanții tinerilor și mediatorii imparțiali ai acestora în raport cu autoritățile naționale și europene. Scopul programului îl reprezintă promovarea valorilor și culturii europene, stimulării implicării active a tinerilor în societate și o mai bună cunoaștere a drepturilor și oportunităților oferite de Uniunea Europeana.

Delegații de Tineret ai României la Uniunea Europeană pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene au reprezentat și reprezintă în continuare până la sfârșitul mandatului interesele tinerilor la nivel național și european. Acest program este desfășurat sub egida Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, și Ministerului Tineretului și Sportului.

Delegații de Tineret la Uniunea Europeană au multiple roluri în misiunea lor, precum:

asigură reprezentarea tinerilor la nivel național și european;

informează tinerii cu privire la oportunitățile, drepturile și obligațiile pe care le au în cadrul Uniunii Europene;

organizează și participă la întâlniri de consultare ale tinerilor cu scopul de a transmite cu acuratețe nevoile, dorințele și ideile lor către autoritățile naționale și europene.

Până în acest moment, Delegații de Tineret au organizat sesiuni de informare și de consultare cu aproximativ 1500 de tineri din România și din Uniunea Europeană. Aceștia au organizat 2 sesiuni cu Asociațiile de Reprezentare Națională prin care au setat obiective comune care vor sta la baza dezbaterilor cu tinerii. Totodată au participat la ceremonia oficială de Preluare a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România.

Oportunitățile de finanțare puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru tineri au fost prezentate în cadrul unui eveniment de informare To European Opportunities and Beyond, implicarea activă și rolul tinerilor în societate au fost evidențiate și prin training-ul intitulat Primul vot, în colaborare cu Biroul de Informare din România al Parlamentului European.

Cei doi delegați de tineret la Uniunea Europeană au fost prezenți la Conferința de Tineret a UE (EUYC), organizată de două ori pe an, în fiecare stat membru care deține Președinția. Delegatul de Tineret, Cristea Maria Francesca, a avut o intervenție în cadrul conferinței EUYC despre importanța implicării tinerilor în comunitățile din care fac parte și despre nevoie de a motiva tinerii să meargă la vot în cadrul alegerilor europarlamentare.

Citiți și: Conferința de Tineret a Uniunii Europene – EUYC, reunește la București 27 de delegații de tineret din întreaga Uniune Europeană

Puteți urmări activitatea celor doi delegați, dar și a echipei de voluntari, pe pagina de Facebook, Delegat de Tineret la Uniunea Europeană.