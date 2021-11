România primește din Germania 12.720 de doze de anticorpi monoclonali. Ambasadorul Peer Gebauer: Împotriva acestei pandemii nu poți lupta singur

Alina Culcea, Președinta Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a prezentat într-un interviu pentru www.CaleaEuropeana.ro motivele principale pentru care ARPIM a decis să lanseze un document de colaborare cu factorii de decizie din România, ce are ca scop consolidarea dialogului la nivel național între autorități și industria farmaceutică și refacerea sistemului de sănătate din România, care să pună pacientul pe primul loc.

Reamintim că documentul de colaborare este alcătuit din patru axe majore și are ca obiectiv să elaboreze un Pact al Inovației în Sănătate pentru următorii doi ani în România, Pact care să fie asumat de toate partidele politice parlamentare.

„La momentul în care ai un dialog individual cu fiecare dintre stakeholderi, deicizia și dorința există, dar mai greu este când îi pui la masa dialogului și probabil că aici coloratura politică este cea care își spune cuvântul și modul în care reușim să agreăm aceleași opinii, indiferent de culoarea politică. De aici a fost și nevoia acestui Pact. Asta a fost motivația noastră, a industriei, de a lansa această invitație la colaborare, indiferent de culoarea politică. Sănătatea nu ar trebui să aibă o culoarea politică. Acest Pact asta își propune. Să invite toți colaboratorii: Comisii, Guvern, Președinție și oricine își dorește să se implice. Orice zi pierdută în a nu acționa pentru a îmbunătăți ce trebuie îmbunătățit ne va costa zile de viață. Va trebui să lucrăm împreună și să lăsăm de-o parte orice alte obiective electorale de dragul de a salva România și de a duce pacienții la acele standarde europene pe care declarativ ni le propunem”, a transmis Alina Culcea.

Ce v-a motivat cel mai mult să lansați acest document de colaborare cu factorii de decizie?

„Motivația este una foarte puternică și vine tot din experiența recentă cu pandemia, dar am luat în considerare și alți factori, precum îmbătrânirea populației, povara bolilor cronice. Însă, pandemia a acționat ca un tsunami asupra sistemului de sănătate și de obicei după orice catastrofă începi să reconstruiești. La acest lucru ne-am gândit și noi. Este foarte important ca în acest moment fiecare să-și dea mâna în acest context, în special cei care au putere de decizie, iar noi, industria, suntem alături pentru a-i ajuta să ia cele mai potrivite decizii pentru a acționa în direcții clare în beneficiul pacienților.”

Invitația noastră la colaborare este cu precădere către Comisiile parlamentare de specialitate, dar bineînțeles aici ne așteptăm ca toți ceilalți stakeholderi să fie invitați și să contribuie prin acțiuni concrete la a îmbunătăți în primul rând accesul pacienților la tratamente de ultimă generație și vaccinuri, la o mai bună finanțare a sănătății în general și a susținerii acestui fond de inovații necesar pentru ca tratamentele de ultimă generație să ajungă la pacienți, la îmbunătățirea traseului pacientului și nu în ultimul rând este foarte important să avem un sistem transparent și extrem de bine documentat pentru a lua cele mai bune decizii în traseul pacientului.”

„Este extraordinar ce s-a întâmplat în ultimii doi ani din perspectiva dialogului între autorități, Comisia Europeană, industria farmaceutică și comunitatea medicală. Toată lumea a înțeles urgența și importanța dialogului. Au existat colaborări fără precedent chiar și la nivelul industriei farmaceutice unde s-a uitat de competiție și și-au dat mâna pentru a cerceta mai repede un tratament, sau a pune mai repede pe piață un vaccin. Am înțeles cu toții că inovația cu precădere în domeniul farmaceutic, adică acolo unde putem salva vieți, este foarte importantă și cred că Europa a dat un exemplu în acest sens și a deschis un capitol nou, al dialogului și poziționării industriei farmaceutice ca partener strategic, care credem noi că poate aduce numai beneficii pacienților.”

Românii trăiesc astăzi cu 7 ani în minus

„România este pe ultimele locuri la majoritatea indicatorilor importanți, începând cu finanțarea sănătății, până la accesul la inovație și tratamente, dar și la întârzierea aprobării studiilor clinice. Sunt foarte multe date care nu ne ajută și toate aceste elemente se traduc într-o speranță de viață scăzută pentru România, dacă o comparăm cu alte state membre. În medie, România trăiește astăzi 7 ani în minus. Ca să recuperăm acest ritm ne-ar trebui 27 de ani ca să ajungem la nivelul celor 5 state dezvoltate din UE. În cazul mortalității prevenibile ne-ar trebui 40 de ani ca să recuperăm deficitul și să ajungem în rândul statelor dezvoltate.”

„Sunt suficienți indicatori care să ne susțină decizia unei intervenții rapide în sectorul sănătății și a unui Pact care să fie susținut de cele 4 axe majore: accesul optim și echitabil la inovație al pacienților români, stimularea cercetării și dezvoltării în industria farmaceutică inovatoare, un sistem de sănătate transparent și bazat pe dovezi, în beneficiul pacienților români și finanțarea adecvată și predictibilă medicamentelor inovatoare și vaccinurilor.”

Rolul industriei farmaceutice în România

„Ar trebui să ne hotărâm dacă industria farmaceutică este sau nu un partener strategic și autoritățile ar trebui să ia această decizie. ARPIM poate dovedi cu cifre importanța strategică a industrii farmaceutice. Am contribuit cu peste 300 de milioane de euro la PIB-ul României în 2014. Numai din taxa clawback am contribuit cu peste 17 miliarde de RON la bunăstarea bugetului României. Oricând a fost nevoie de susținerea noastră pe tot ce înseamnă acces la medicamente de ultimă generație am contribuit cu donații, chiar și în pandemie am avut intervenție de peste 34 de milioane de RON, fie în medicamente, fie în echipamente medicale. Toate lucrurile acestea dovedesc clar un parteneriat.”

Am înregistrat progese, dar nu suficiente. Instabilitatea politică lasă urme

„Au fost progrese înregistrate cu precădere în ultimii ani, doar anul trecut pacienții români au avut acces la 70 de medicamente noi. Într-un an pandemic, efortul politic a fost acolo și s-a înțeles nevoia de sănătate din perspectiva reală. În acest an sincopele au reapărut. La lista medicamentelor compensate nu mai avem actualizare din lunile iunie-iulie. Lipsa bugetului fiind factorul implicat, dar și instabilitatea politică are un rol.”

„Celelalte state membre au înțeles de ce industria farmaceutică inovatoare trebuie să fie un partener strategic, în primul rând din punct de vedere uman. Stimularea inovației aduce speranță de viață pacienților, dar și din punct de vedere financiar, pentru că industria farmaceutică inovatoare este una dintre cele mai dinamice sectoare industriale în ceea ce privește investițiile în cercetare și inovare. Numai în 2020 s-au investit peste 39 de miliarde de euro la nivel european în cercetare. Cred că este sectorul cu cea mai dinamică investiție raportată la vânzările nete. Ne dorim un astfel de parteneriat în România. Dacă ne uităm la studiile clinice, potențialul real ar fi de peste 800 de milioane de euro în țara noastră.”

Dialogul industriei farmaceutice cu decidenții și autoritățile din România

„Dialog a existat, dar instabilitatea politică l-a făcut destul de greoi în ultima perioadă, pentru că orice îți dorești să construiești cu un partener de dialog ar trebui să aibă și o continuitate în timp. Doar în ultimul an s-au perindat 5 miniștrii ai sănătății, iar la CNAS am pierdut numărul lor. Toate aceste elemente sunt o piedică din păcate în orice strategie pe care dorești să o construiești și tocmai de această dată ne-am adresat Comisiilor parlamentare pentru că aici sperăm totuși să existe acest factor de stabilitate de care avem nevoie pentru a disemina toată această informație și acțiune de care avem nevoie cu toții în România ca să putem să continuăm și să avem măsuri constructive pe ceea ce ne propunem. Dialog a existat atât timp cât am avut cu cine să discutăm, acum lucrurile sunt destul de dificile. Strategia farmaceutică europeană trebuie să fie transcrisă în acțiuni concrete și pentru România.”

Ce pierde România dacă nu există o colaborare cu industria farmaceutică inovatoare și ce ar putea câștiga dacă ar exista?

„Dacă nu se va pregăti o strategie pe termen mediu și lung, România riscă să piardă investitori în domeniul farmaceutic. România pierde foarte mulți bani. Suntem pe locuri codașe. Am atras investiții de doar 75 de milioane de euro, fiind depășiți chiar și de Bulgaria, care a atras 90 de milioane de euro, iar Polonia 330 de milioane de euro.”

Dacă ne referim la studiile clinice, un raport lansat de ARPIM și IQVIA în 2020 arată că, dacă numărul de studii clinice raportat la un milion de locuitori ar fi aliniat la nivel de țară cu cele mai performante țări din regiune, piața studiilor clinice din România, de doar 72 milioane EUR, ar putea atinge 802 milioane EUR și chiar 1,4 miliarde EUR, dacă ne-am apropia de top. Cu toate acestea, numărul de persoane angajate în sector, aproximativ 35.000 de angajați, este similar cu cel din țări cu investiții majore în domeniu.

Cum va reuși România să se conecteze la proiectele emblematice în materie de sănătate ale Uniunii Europene?

„Nu trebuie să abandonăm lupta. Trebuie să parteneriem în a aduce de câte ori putem autoritățile la masa dialogului pe aceste teme, care sunt oportunități unice în momentul de față și sunt proiecții majore la nivel european pe care nu ar trebui să le ratăm sub nicio formă. Dacă nu concretizăm toate proiectele europene (Strategia Farmaceutică pentru European, Planul european de combatere a cancerului, sau noul HTA european) pentru țara noastră și în beneficii imediate, ne vom uita în urmă și o să regretăm amarnic. Rolul nostru este major și aducem de câte ori putem subiecte pe masa autorităților. Aceste oportunități nu trebuie ratate.”

