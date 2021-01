România, primul aliat SUA care îl felicită pe noul secretar de stat Antony Blinken. Bogdan Aurescu: Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru consolidarea Parteneriatului Strategic

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, l-a felicitat marți pe noul său omolog american, Antony Blinken, care a obținut confirmarea Senatului SUA și a devenit noul secretar de stat al Statelor Unite.

“Felicitări Antony Blinken și cele mai bune urări de succes în mandatul tău de secretar de stat! Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA“, a scris Aurescu, pe Twitter.

Șeful diplomației române i-a transmis lui Blinken că “România este un prieten de încredere al SUA, deplin angajată să avanseze și să consolideze parteneriatul transatlantic“.

Congratulations @ABlinken & best wishes of success for your mandate as 🇺🇲Secretary of State! I look fwd to working together 4 enhancing t/🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership.#Romania is a trusted&reliable friend of US, deeply committed to advancing&strengthening #Transatlantic partnership

