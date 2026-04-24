România, printre statele care susțin împrumuturile UE pentru a accelera dezvoltarea. Nicușor Dan: Pledăm pentru un buget consistent care să vizeze securitatea, competitivitatea, coeziunea, agricultura și importanța flancului estic

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a Consiliului European desfășurate la Filoxenia Conference Centre din Nicosia, că principalul subiect de interes pentru România îl reprezintă viitorul cadru financiar multianual al Uniunea Europeană pentru perioada 2028–2034, subliniind că Bucureștiul susține un buget „ambițios”.

Șeful statului a explicat că reuniunea a avut un caracter informal și nu s-au luat decizii, acestea urmând să fie adoptate începând cu Consiliul European din iunie, după consultări între statele membre.

„Subiectul cel mai important pentru România: viitorul cadru financiar multianual, adică banii europeni pe 2028-2034. Acesta a fost un Consiliu informal, nu s-au luat decizii. Deciziile vor începe să se ia de la Consiliul din iunie”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, discuțiile au evidențiat diferențe de poziționare între statele membre, unele susținând creșterea cheltuielilor europene, iar altele fiind mai rezervate. România a pledat pentru un buget consistent care să acopere priorități precum securitatea, competitivitatea, agricultura, coeziunea și importanța Flancului Estic.

„Pentru România, mesajele noastre au fost: ne dorim un buget ambițios, mare, astfel încât toate chestiunile care preocupă Europa să se întâmple – securitate, competitivitate, să nu uităm de agricultură și de coeziune, și să nu uităm de Flancul Estic”, a afirmat președintele.

Un alt punct important a vizat pilonul competitivității, unde România, alături de alte state mai puțin dezvoltate, a cerut o distribuție echitabilă a fondurilor pentru a evita adâncirea decalajelor economice.

„Ne dorim o împărțire echitabilă a acestor bani, astfel încât să crească economiile din toate statele membre și să nu creștem decalajul care, evident, există în momentul acesta”, a spus acesta.

În ceea ce privește noile surse de finanțare la nivel european, președintele a menționat o „atitudine nuanțată”, inclusiv în legătură cu introducerea unor taxe sau alte mecanisme, dar și cu posibilitatea ca Uniunea să se împrumute pentru a acoperi diferența dintre nevoi și resursele disponibile.

„Am fost printre cei care au susținut posibilitatea Uniunii de a se împrumuta în loc de a lua bani din bugetele locale, pentru a accelera dezvoltarea”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că negocierile vor continua la nivel tehnic și politic pe parcursul anului, cu obiectivul de a ajunge la un acord până la finalul lui 2026, astfel încât noul buget european să fie aplicabil din 2028.

„Discuția asta va continua și sperăm să o terminăm la sfârșitul lui 2026, astfel încât să avem o previzibilitate începând cu 2028, când banii ăștia vor fi disponibili”, a adăugat el.

În paralel, Nicușor Dan a subliniat necesitatea unei mai bune planificări interne pentru utilizarea fondurilor europene, astfel încât România să evite întârzierile din ciclurile bugetare anterioare.

„Trebuie să facem discuție la noi acasă ca să vedem cum putem să-i fructificăm mai bine, să nu fim în situația în care am fost de fiecare dată, că începem să-i cheltuim abia la jumătatea intervalului de șapte ani, în loc să-i cheltuim din primul an și, în felul ăsta, să ne dezvoltăm”, a conchis președintele.