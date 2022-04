România, printre statele ONU care au co-sponsorizat rezoluția ce a dus la suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat marți Consiliului de Securitate al ONU, declarând că acțiunile trupelor rusești “nu diferă cu nimic de cele ale altor teroriști precum Daesh”. Liderul de la Kiev a susținut un discurs în fața reprezentanților tuturor celor 15 membri ai Consiliului, inclusiv cei cinci permanenți – China, Franța, Regatul Unit, Rusia și Statele Unite.

“Aceștia au urmărit o politică consecventă de distrugere a diversității etnice și religioase, apoi inflamează războaiele și le conduc în mod deliberat în așa fel încât să ucidă cât mai mulți civili obișnuiți”, a declarat președintele Ucrainei, citat de The Guardian.

