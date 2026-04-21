România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la carburanții pentru transportul personal, cu o creștere de aproape 20% într-un an, similară Germaniei (Eurostat)

Prețurile carburanților au crescut puternic în România, țara noastră înregistrând una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

În martie 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 19,6% mai mari în România comparativ cu aceeași lună din 2025, nivel care plasează țara noastră pe locurile fruntașe în UE. Creșteri mai mari au fost consemnate doar în Germania (+19,8%), în timp ce Țările de Jos (+18,8%), Letonia (+18,5%) și Austria (+17,2%) completează topul scumpirilor.

Evoluția vine după o perioadă de scădere la nivel european până în februarie 2026, urmată de o inversare bruscă de trend în martie, când prețurile au crescut cu 12,9% în medie în Uniunea Europeană, comparativ cu martie 2025.

Creșterile sunt alimentate în principal de scumpirea motorinei și benzinei. La nivelul UE, prețul motorinei a urcat cu 19,8% în ritm anual, în timp ce benzina s-a scumpit cu 9,4%. Raportat la luna precedentă, martie a adus creșteri accelerate: +19,1% pentru motorină și +10,6% pentru benzină.

Toate statele membre au înregistrat majorări lunare ale prețurilor la carburanți între februarie și martie 2026. Cele mai puternice creșteri la motorină au fost raportate în Cehia și Suedia (ambele +27,6%), Estonia (+26,8%) și Letonia (+25,4%). În cazul benzinei, cele mai mari scumpiri lunare au fost înregistrate în Belgia (+15,1%), Suedia (+15,0%) și Austria (+14,8%).

În contrast, doar câteva state au consemnat ieftiniri în ritm anual, respectiv Ungaria (-2,7%) și Slovenia (-5,9%), însă și în aceste cazuri trendul descendent s-a temperat comparativ cu luna februarie.