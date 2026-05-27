România, printre ultimele state din UE la numărul specialiștilor IT&C, dar lider european la ponderea femeilor din sector (Eurostat)

Alexandra Loy
© European Union, 2025/ Source: EC - Audiovisual Service

România a avut în 2025 una dintre cele mai reduse ponderi ale specialiștilor în tehnologia informației și comunicațiilor (IT&C) din Uniunea Europeană, cu doar 2,7% din totalul persoanelor ocupate active în acest domeniu, însă se situează pe primul loc la nivel european în ceea ce privește participarea femeilor în sector, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Cu o pondere de 2,7% a specialiștilor IT&C în totalul ocupării forței de muncă, România s-a clasat pe penultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea doar a Greciei (2,5%). Italia ocupă poziția a treia de la coadă, cu 3,8%.

La polul opus, cele mai ridicate ponderi ale specialiștilor IT&C au fost înregistrate în Suedia (8,9%), Luxemburg (8,7%) și Finlanda (7,8%).

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 10,45 milioane de persoane lucrau în 2025 ca specialiști IT&C, reprezentând 5% din totalul persoanelor ocupate. Ponderea acestora a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de anul precedent și cu 1,5 puncte procentuale comparativ cu 2015.

Datele Eurostat arată că numărul specialiștilor IT&C a continuat să crească în ultimul deceniu, chiar dacă ritmul de expansiune s-a temperat în ultimii ani. După creșteri de 7,1% în 2020 și 5,7% în 2021, avansul anual a încetinit la 4% în perioada 2022-2023, 4,5% între 2023 și 2024 și 2,6% între 2024 și 2025.

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în sector, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană. Femeile reprezentau anul trecut 27,8% dintre specialiștii IT&C din țara noastră, peste nivelurile înregistrate în Letonia (25,9%) și Bulgaria (25%).

La nivel european, femeile reprezentau doar 19,5% dintre specialiștii IT&C, în timp ce bărbații dețineau o pondere de 80,5%.

Cele mai reduse ponderi ale femeilor în sector au fost înregistrate în Cehia (12,9%), Ungaria (15%) și Slovacia (15,5%).

Comparativ cu 2015, participarea femeilor în profesiile IT&C a crescut cu trei puncte procentuale la nivelul Uniunii Europene, însă sectorul rămâne unul dintre cele mai dezechilibrate din perspectiva reprezentării de gen.

Potrivit Eurostat, evoluția din ultimul deceniu arată că sectorul IT&C continuă să se extindă și să reziste fluctuațiilor economice, pe fondul cererii crescute pentru competențe digitale și tehnologii avansate în economia europeană.

Articolul precedent
Dr. Radu Rășinar, vicepreședinte LAWG: Cancerul bronhopulmonar, cea mai mare nevoie medicală în oncologia românească
Articolul următor
Președinta Comisiei Europene are în vedere numirea unui reprezentant special pentru inteligența artificială, însă atribuțiile postului nu au fost încă stabilite în detaliu
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

